El abogado de Ábalos renuncia dos días antes de su cita clave ante el Tribunal Supremo

José Aníbal Álvarez no representará al exdirigente del PSOE por las reuniones que este mantuvo a sus espaldas con la letrada de Koldo García

Por Carolina Viciano

El exdiputado José Luis Ábalos
El exdiputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

El abogado que hasta ahora representaba a José Luis Ábalos renuncia este lunes antes de su nueva declaración ante el Tribunal Supremo. Como consecuencia, la vista con el juez del TS podría ser aplazada, según informa EFE. El hasta ahora abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez, ha renunciado a representar al exdirigente del PSOE aunque aún no se ha formalizado su renuncia ante el Tribunal Supremo. El motivo de su renuncia es que, la semana pasada, Ábalos se reunió a sus espaldas con la letrada del exasesor Koldo García, y con otros abogados. Reuniones de las que se enteró a través de los medios de comunicación.

El Supremo descarta la posibilidad de que los audios sean manipulados.

A ello, según informa EFE, se suman las crecientes discrepancias entre ambos por la estrategia de defensa. José Aníbal Álvarez propuso a Ábalos que dejase el escaño para perder su condición de aforado y enviar la causa así a la Audiencia Nacional. También le planteó alcanzar un pacto con Fiscalía, cosas que no se produjeron.

De esta manera, Ábalos se ve forzado a buscar un nuevo abogado dos días antes de su cita el próximo miércoles ante el juez. Lo habitual en este escenario es que el exministro comunique al magistrado la renuncia de su letrado y la designación de uno nuevo y, de inmediato, solicitar el aplazamiento de su declaración para estudiar la causa. Esto es lo que ocurrió con Koldo García en su anterior citación, cuando su letrado renunció cuatro días antes de su comparecencia y su nueva letrada solicitó la suspensión de la declaración para tener acceso a toda la causa y preparar la cita. Sin embargo, el magistrado lo rechazó y le advirtió de que si no comparecía, “podrán adoptarse las medidas cautelares de naturaleza personal que procedan para asegurar en lo porvenir su presencia”. Como consecuencia, Koldo se acogió a su derecho a no declarar.

Puente ha llamado al exministro por cuarta ocasión a declarar, esta vez tras el informe de la UCO que detectó gastos de 95.437 euros que provendrían de “ingresos no declarados”, así como pagos en efectivo del PSOE que no cuadran con la documentación que este partido remitió al Tribunal Supremo. De esta forma, Ábalos llega con una situación procesal que se puede haber agravado a la luz del informe de la UCO, que profundiza en “los indicios de criminalidad que ya constaban” en el procedimiento, como considera el magistrado.

Si nada cambia, Ábalos deberá responder el miércoles y Koldo el jueves por el último informe de la UCO y enfrentar las sospechas del magistrado sobre que ambos podrían haber mantenido entre sí “métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen”, informa EFE.

Los mensajes entre Koldo y Ábalos sobre los gastos del exministro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al Tribunal Supremo mensajes intercambiados entre el exministro de Transportes José Luís Ábalos y su mano derecha, Koldo García. En ellos, se constataban favores, transferencias de dinero y regalos de lujo hacia distintas mujeres del entorno del exministro y ex secretario de organización del PSOE. Con este material, la Guardia Civil busca encontrar pagos de mordidas de empresas a cambio de contratos públicos. Estos documentos, a los que ha tenido acceso Infobae España, se han incorporado al informe patrimonial de Ábalos y destacan conversaciones de WhatsApp con Koldo, quien actuaba como gestor personal y financiero del entonces ministro socialista.

Una de las conversaciones, fechada en febrero de 2021, es acerca de una pulsera que, de ser de oro blanco, ascendería a los 2.500 euros. Este chat fue entre Patricia Uriz y Koldo. En la misma conversación, se intercambiaron mensajes también sobre flores por San Valentín, la compra de billetes de tren o alojamientos en distintos destinos.

En octubre del mismo años, hay otra tanda de mensajes en los que el tono de la mujer con la que habla Koldo, Gabriela, es de desesperación ante no “poder comprarles nada a los niños de comer”. En diciembre de 2021, se repite la situación, pero esta vez, con otra mujer que pide ayuda para irse a Rumanía. Ante este intercambio de mensajes que ahora sale a la luz, fuentes del PSOE ya declararon que “ninguna preocupación, como siempre”.

