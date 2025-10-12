Tarifa de la luz en España este 13 de octubre

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica en España para este lunes 13 de octubre, así como las tarifas más caras y más baratas del día, de acuerdo con los datos actualizados del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la luz se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 13 de octubre

Precio promedio: 102.65 euros por megavatio hora

Precio máximo: 167.29 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 60.1 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 13 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 101.37 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 91.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.8 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.47 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 101.37 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.28 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 129.29 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 140.33 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 112.47 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 101.37 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 78.33 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 73.47 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 68.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 117.2 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 158.18 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 167.29 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 146.82 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 116.34 euros por megavatio hora.