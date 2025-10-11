España

Seis personas intoxicadas al beber café con detergente en una pulpería de Lugo

Según el gerente del restaurante, se produjo un error de contaminación cruzada después de que el personal del local empezara con la limpieza de las cocinas

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Unos amigos tomando un café
Unos amigos tomando un café (AdobeStock)

Seis personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA) de Lugo tras intoxicarse con café contaminado con restos de detergente durante las celebraciones de San Froilán. El incidente se produjo en la noche del viernes en la Pulpería Baralla, un establecimiento situado en la Ronda das Fontiñas, según ha adelantado El Progreso y ha confirmado Europa Press. El primer medio citado ha explicado que, según el gerente del restaurante, se produjo un error de contaminación cruzada después de que el personal del local empezara con la limpieza de las cocinas cuando les sirvieron las últimas consumiciones.

El grupo afectado formaba parte de una treintena de comensales que habían acudido a la pulpería durante las fiestas de la localidad. Tras degustar el pulpo, los postres y una primera ronda de café, varios miembros del grupo pidieron una segunda tanda de esta bebida. Apenas empezaron a beber, los afectados notaron un fuerte escozor en la boca y una sensación de quemazón, que les llevó a escupir, como ha detallado El Progreso.

Irritaciones en la garganta

Los responsables del establecimiento alertaron de inmediato a los servicios sanitarios, que desplazaron varias ambulancias al lugar. Las seis personas intoxicadas, todas ellas de unos 30 años, fueron evacuadas al hospital para ser atendidas de urgencia debido a irritaciones de garganta.

Desde La Voz de Galicia ha añadido que los afectados continúan en el hospital donde “se les están realizando varias pruebas médicas, pues tiene quemaduras en la boca, aunque no corren peligro", como han asegurado desde la pulpería. “Estamos consternados, no es plato de gusto para nadie”, han añadido.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

En declaraciones a El Progreso, el gerente de la Pulpería Baralla ha pedido disculpas a los clientes y ha atribuido lo ocurrido a un error de contaminación cruzada. Explicó que el incidente se produjo a última hora de la noche, cuando el personal había iniciado ya las tareas de limpieza en la cocina. Según detalló, la cena, los postres y los cafés se habían servido con normalidad en una jornada de gran afluencia por las fiestas patronales, por lo que no esperaban que los comensales solicitaran una nueva ronda de cafés. En ese contexto, uno de los trabajadores utilizó una tetera que aún contenía restos de un producto de limpieza, lo que habría provocado la contaminación de la bebida y la posterior intoxicación de los clientes.

Desde la Consellería de Sanidade, fuentes consultadas por Europa Press confirmaron que la Dirección Xeral de Saúde Pública ha iniciado una inspección para determinar las causas del suceso y evaluar las condiciones higiénico-sanitarias del local.

