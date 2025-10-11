La DANA Alice continuará dejando fuertes lluvias y tormentas en el este del país: la Aemet pone en alerta a cuatro comunidades autónomas este sábado

Vista de una calle inundada este sábado en el municipio de Los Alcázares (Murcia). (Marcial Guillén/EFE)

La DANA Alice ya ha dejado cientos de incidencias en puntos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, que desde hace varios días enfrentan alertas por lluvias y tormentas. Ayer, viernes 10 de octubre, tanto Murcia como Alicante permanecieron durante gran parte de la jornada en aviso rojo (riesgo extremo). Hoy, pese a que el nivel de las alertas se haya rebajado en estas zonas, continúa la vigilancia sobre las zonas inundables.

En varios municipios, ya han comenzado las tareas de limpieza, pues los acumulados (especialmente significativos en localidades como Cartagena) dejaron vías cortadas y calles anegadas. En el municipio murciano de Los Alcázares, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, activó el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de INUNMUR, por lo que solicitó la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en esta zona.

La UME se desplaza a Los Alcázares (Región de Murcia) tras la elevación a nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil INUNMUR. (UME)

La Agencia Estatal de Meteorología destaca que durante esta jornada la situación seguirá siendo de inestabilidad, especialmente en el tercio este peninsular, Melilla, el Estrecho y las islas Baleares. Predominarán este sábado las precipitaciones, que se prevén que sean “fuertes o muy fuertes, con tormenta y ocasionalmente granizo en Baleares y fachada oriental peninsular; siendo incluso probables intensidades localmente torrenciales con acumulados significativos en litorales y prelitorales entre el delta del Ebro y el cabo de la Nao y en Baleares”.

Avisos naranjas y amarillos

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología anunció el pasado martes la activación de un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes desde las últimas horas del miércoles 8 hasta, al menos, el lunes 13 de octubre. Desde entonces, se han sucedido las alertas amarillas, naranjas y rojas en amplias zonas del tercio este peninsular y en Baleares.

Este sábado, continúan los avisos en cuatro comunidades autónomas, a las que se suma Andalucía por fenómenos costeros significativos en Almería a partir de las 20.00 horas.

En concreto, los avisos naranjas se concentran en Ibiza, Formentera y Mallorca, donde se prevén precipitaciones acumuladas de 40 mm en una hora o incluso de 100 mm en un periodo de 3 a 4 horas. Tarragona, Valencia, Alicante y Castellón también se encuentran en riesgo importante, pero en estas últimas, las provincias de la Comunidad Valenciana, se esperan hasta 140 mm en 12 horas. Menorca y la Región de Murcia (en el Campo de Cartagena y Mazarrón, ayer en alerta roja) están este sábado en aviso amarillo.

Mapa de los avisos del sábado 11 de octubre de 2025. (Aemet)

¿Qué tiempo hará el domingo?

Se espera que a partir del domingo comience a amainar el temporal, aunque con tiempo todavía inestable en varias zonas. Los chubascos podrían continuar siendo fuertes en las islas Baleares y en el área mediterránea.

“Podrán verse afectados los litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, especialmente el sur de esta comunidad y el norte de las islas Baleares”, explicó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Así, por el momento (a la espera de nuevas actualizaciones según vaya avanzando el tiempo), el domingo se rebajan los avisos. La Región de Murcia dejaría de estar en riesgo; por su parte, Mallorca, Menorca, Tarragona, Castellón y Valencia estarían en alerta amarilla hasta las 18.00 horas.