Última hora de la DANA Alice en España, en directo: las lluvias dejan inundaciones y desbordamientos en el área mediterránea

El paso de la DANA Alice por el área mediterránea está dejando fuertes lluvias y tormentas especialmente en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, que ayer, viernes 10 de octubre, se encontraban en alerta roja (en el caso de la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante).
Este sábado, el temporal todavía azotará el tercio este peninsular y las islas Baleares, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas amarillas y naranjas para esta jornada.
En Los Alcázares, uno de los municipios murcianos más afectados por las consecuencias de la DANA Alice, el Gobierno de la Región de Murcia ha desplegado un dispositivo compuesto por 27 efectivos y 18 máquinas, según ha explicado el presidente Fernando López Miras a través de la red social X.
“Llevan a cabo tareas de limpieza de arrastres, encharcamientos y desagüe. Se sumarán progresivamente más medios y se repartirán también al resto de zonas afectadas”, ha señalado.
Este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas amarillas y naranjas por lluvias y tormentas en cuatro comunidades autónomas del área mediterránea (a estas se suman Andalucía por fenómenos costeros en Almería a partir de las 20.00 horas y la Ciudad de Melilla, cuyo aviso finaliza a las 10.00 horas).
En alerta naranja se encuentran Ibiza, Formentera, Mallorca, Tarragona y las tres provincias de la Comunidad Valenciana. En nivel amarillo permanecen Menorca y la Región de Murcia.
Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares, ha explicado a primera hora de este sábado que la situación en la localidad murciana es “límite” a consecuencia de las inundaciones que se están registrando en la zona urbana, donde confluyen varias ramblas en riesgo de desbordamiento.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a raíz de esta situación, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el municipio, que ya se dirige hacia allí. Así, se ha elevado a nivel 2 la alerta del plan especial de protección civil.
A través de su cuenta de Instagram, Cervera ha instado a la población a extremar la precaución, especialmente a aquellos que se encuentran en las zonas bajas del municipio. “Por favor, cojan lo imprescindible (botiquín, pilas, comida, agua) y suban a la primera planta de sus viviendas”.