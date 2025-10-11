España

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: las lluvias dejan inundaciones y desbordamientos en el área mediterránea

Cuatro comunidades autónomas estarán en alerta este sábado por lluvias y tormentas, que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana

Una furgoneta en la Rambla
Una furgoneta en la Rambla de Beniaján azotada por fuertes lluvias debido a una alerta roja, a 10 de octubre de 2025, en Murcia, Región de Murcia (España). El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado el desalojo de las personas que hay en Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca, al producirse acumulaciones de agua por lluvias y escorrentías en estás áreas del municipio. También, se está produciendo el desalojo de los trabajadores de Navantia, al encontrarse la factoría junta a la rambla Benipila. En el pabellón hay medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención a todas las personas que precisen asistencia. Edu Botella / Europa Press 10/10/2025

El paso de la DANA Alice por el área mediterránea está dejando fuertes lluvias y tormentas especialmente en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, que ayer, viernes 10 de octubre, se encontraban en alerta roja (en el caso de la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante).

Este sábado, el temporal todavía azotará el tercio este peninsular y las islas Baleares, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas amarillas y naranjas para esta jornada.

07:28 hsHoy

Tareas de limpieza en las zonas afectadas

En Los Alcázares, uno de los municipios murcianos más afectados por las consecuencias de la DANA Alice, el Gobierno de la Región de Murcia ha desplegado un dispositivo compuesto por 27 efectivos y 18 máquinas, según ha explicado el presidente Fernando López Miras a través de la red social X.

Uno de los efectivos del
Uno de los efectivos del dispositivo desplegado por el Gobierno de la Región de Murcia realiza tareas de limpieza en Los Alcázares (Fernando López Miras/X)

“Llevan a cabo tareas de limpieza de arrastres, encharcamientos y desagüe. Se sumarán progresivamente más medios y se repartirán también al resto de zonas afectadas”, ha señalado.

07:22 hsHoy

Avisos naranjas y amarillos este sábado

Este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas amarillas y naranjas por lluvias y tormentas en cuatro comunidades autónomas del área mediterránea (a estas se suman Andalucía por fenómenos costeros en Almería a partir de las 20.00 horas y la Ciudad de Melilla, cuyo aviso finaliza a las 10.00 horas).

En alerta naranja se encuentran Ibiza, Formentera, Mallorca, Tarragona y las tres provincias de la Comunidad Valenciana. En nivel amarillo permanecen Menorca y la Región de Murcia.

Mapa de los avisos del
Mapa de los avisos del sábado 11 de octubre de 2025. (Aemet)
07:13 hsHoy

“Situación límite” en Los Alcázares (Región de Murcia)

Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares, ha explicado a primera hora de este sábado que la situación en la localidad murciana es “límite” a consecuencia de las inundaciones que se están registrando en la zona urbana, donde confluyen varias ramblas en riesgo de desbordamiento.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a raíz de esta situación, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el municipio, que ya se dirige hacia allí. Así, se ha elevado a nivel 2 la alerta del plan especial de protección civil.

A través de su cuenta de Instagram, Cervera ha instado a la población a extremar la precaución, especialmente a aquellos que se encuentran en las zonas bajas del municipio. “Por favor, cojan lo imprescindible (botiquín, pilas, comida, agua) y suban a la primera planta de sus viviendas”.

