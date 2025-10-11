Última hora de la DANA Alice en España, en directo: las lluvias dejan inundaciones y desbordamientos en el área mediterránea

Una furgoneta en la Rambla de Beniaján azotada por fuertes lluvias debido a una alerta roja, a 10 de octubre de 2025, en Murcia, Región de Murcia (España). El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado el desalojo de las personas que hay en Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca, al producirse acumulaciones de agua por lluvias y escorrentías en estás áreas del municipio. También, se está produciendo el desalojo de los trabajadores de Navantia, al encontrarse la factoría junta a la rambla Benipila. En el pabellón hay medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención a todas las personas que precisen asistencia. Edu Botella / Europa Press 10/10/2025

El paso de la DANA Alice por el área mediterránea está dejando fuertes lluvias y tormentas especialmente en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, que ayer, viernes 10 de octubre, se encontraban en alerta roja (en el caso de la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante).

Este sábado, el temporal todavía azotará el tercio este peninsular y las islas Baleares, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas amarillas y naranjas para esta jornada.