Ganó el Premio Nobel de Medicina, pero no contestó al teléfono: “Bueno, parecía spam”

La ganadora del premio, Mary Brunkow, se enteró del galardón cuando encontró a una periodista de Associated Press en el salón de su casa pocas horas después

Por Yoana Kaloyanova

Junto con Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, los científicos se llevan el premio por descubrir cómo el sistema inmunitario protege a las células sanas. (Associated Press/Lindsey Wasson)

La ganadora del Premio Nobel de Medicina, Mary Brunkow, casi pierda la llamada en la que la avisaron de que había ganado. La inmunóloga vive en Portland, Oregón (EE. UU.), a ocho horas de distancia horaria de Estocolmo, Suecia.

Cuando su teléfono empezó a sonar a la 1:00 horas de la mañana (10:00 horas en Estocolmo), Mary reconoció el prefijo de Suecia, pero ignoró la llamada: “El teléfono empezó a vibrar sobre las 01:00 de la mañana, cuando estaba profundamente dormida. Miré el teléfono y ponía Suecia. Era un número raro y simplemente lo silencié. Bueno, parecía spam”, ha comentado la ganadora para CNN.

Sin embargo, la sorpresa llegó dos horas después, cuando Mary se despertó por la voz de su marido: estaba hablando con alguien en el salón.

“El perro ladró una vez y se oyó un ruido. Mi esposo se levantó y había una joven de Associated Press en la puerta principal”, ha revelado la científica en una entrevista para CNN.

Brunkow bajó las escaleras, todavía en pijama. Su marido estaba hablando con un periodista de Associated Press. En la puerta esperaba una televisión local.

“Mary, creo que has ganado el Nobel”, le dijo su marido.

El Premio Nobel de Medicina 2025

Y así fue como Mary Brunkow supo que había ganado el Premio Nobel de Medicina 2025, junto a sus compañeros Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. Sus trabajos, que consistían en una investigación sobre cómo el sistema inmunitario protege a las células sanas, ha abierto la puerta a posibles nuevos tratamientos contra enfermedades autoinmunes y el cáncer.

Fred Ramsdell, también supo la noticia a posteriori. Ni la Academia Sueca, ni sus compañeros, ni la empresa en la que trabajaba habían podido contactar con él. Según Reuters, se encontraba de viaje haciendo trekking en una zona sin cobertura.

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramstell y Shimon Sakaguchi han sido distinguidos con el Premio Nobel de Medicina/ Física 2025 por sus descubrimientos relacionadas con la tolerancia inmune periférica. (Nobel)

La primera entrevista con Mary Brunkow, recogida en la página web de los Premios Nobel, tuvo lugar a las 4:30 horas, hora de Portland, inmediatamente después de la sorprendente comunicación de la noticia a la ganadora.

“Bueno, mi cabeza está…”, reconocía. “Es un honor haber formado parte de la investigación inicial en el descifrado del genoma”.

El trabajo de investigación de los premiados

Clonar un gen en 1998 es muy distinto al procedimiento actual. “Es increíble lo mucho que ha cambiado la ciencia. Y la forma en que lo haríamos hoy es completamente distinta de cómo tuvimos que hacerlo entonces”, señala Brunkow. “Una vez que tuvimos una idea de la genética y de la localización del gen mutante, fue un verdadero trabajo de fondo llegar hasta la mutación exacta, porque se trataba de una alteración genética muy pequeña”.

Brunkow, sin embargo, es consciente de que una investigación científica exitosa como la que le ha ganado el Nobel es el fruto de la suma de talentos sin fronteras de ningún tipo. “Hacen falta un montón de cerebros distintos trabajando juntos, sin duda”. La conversación con la Academia, según publicado en su web, terminó allí.

Así, Mary Brunkow por fin pudo respirar y tomarse el desayuno. El primero como ganadora del Nobel.

