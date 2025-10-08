España

De los laboratorios españoles al Nobel de Medicina: el descubrimiento que descifra el lenguaje del sistema inmune

Unos anticuerpos desarrollados por el CNIO permitieron la identificación de las células T reguladoras del sistema inmune, el hallazgo merecedor del galardón

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramstell y Shimon Sakaguchi han sido distinguidos con el Premio Nobel de Medicina/ Física 2025 por sus descubrimientos relacionadas con la tolerancia inmune periférica. (Nobel)

Era mayo de 2005 cuando la Journal of Immunology publicaba un artículo que sería la semilla, dos décadas después, del Premio Nobel de Medicina. Los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi han sigo galardonados por sus investigaciones en torno a las células T reguladoras.

Estas células, identificadas como “guardias de seguridad del sistema inmunológico”, son las encargadas de evitar que el sistema inmunitario ataque a nuestro propio cuerpo. “Sus hallazgos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, ha comentado el comité.

La identificación de las células T reguladoras ha logrado un avance significativo en el tratamiento del cáncer y ciertas enfermedades autoinmunes. Sin embargo, este mismo hallazgo merecedor del Nobel probablemente no habría sido posible sin una investigación de sello español, concretamente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Hace 20 años, el equipo de Giovanna Roncador desarrolló una serie de anticuerpos que permitían identificar en muestras de tejido y suspensiones celulares a las células responsables del mecanismo descrito por Sakaguchi, Brunkow y Ramsdell. Es decir, actúan colocando una especie de matrícula en dichas células para que puedan ser identificadas.

Giovanna Roncador, jefa de la
Giovanna Roncador, jefa de la Unidad de Anticuerpos Monoclonales del CNIO (Laura M. Lombardía / CNIO)

Los anticuerpos del CNIO

El sistema inmunitario genera unas proteínas que etiquetan a los invasores, conocidas como anticuerpos. Gracias a su forma y tamaño, los anticuerpos se enganchan a proteínas enemigas de manera muy precisa y alertan a otras células del sistema inmunitario para que estas entren en acción. Fue en los años 70 cuando se desarrolló una técnica que permitía la creación en el laboratorio de anticuerpos a medida: los anticuerpos monoclonales.

Sin los anticuerpos monoclonales del CNIO, desarrollados en colaboración con la investigadora Alison Banham, de la Universidad de Oxford (Inglaterra), el estudio de los linfocitos T reguladores habría sido mucho más complejo. Estos anticuerpo monoclonales están diseñados para engancharse químicamente a la proteína FOXP3, que es la que identifica las células del sistema inmunitario linfocitos T reguladores. Dichos linfocitos monitorizan al resto de células defensivas y regulan su respuesta para garantizar que el sistema inmune respete sus propios tejidos. Esto último es el descubrimiento que le ha merecido el Nobel a Sakaguchi, Brunkow y Ramsdell.

“Las células T reguladoras se distinguen del resto de los linfocitos por la expresión de la proteína FOXP3, considerada el marcador más específico de este tipo celular. La detección de FOXP3 requiere herramientas que permitan visualizar su presencia en células o tejidos, y los anticuerpos monoclonales constituyen el método más preciso y extendido para este propósito”, explica Roncador.

El anticuerpo monoclonal frente a
El anticuerpo monoclonal frente a FOXP3 producido en la Unidad de Anticuerpos Monoclonales del CNIO (Laura M. Lombardía / CNIO)

Sello español, referencia mundial

En las dos últimas décadas, estos anticuerpos monoclonales se han convertido en protagonistas en las investigaciones de la comunidad científica internacional. De hecho, según confirman fuentes del CNIO a Infobae España, son uno de los productos más demandados por el sector biotecnológico y la farmacéutica mundial.

La comercialización de su licencia genera ingresos para el CNIO de alrededor de un millón de euros anuales desde 2021; en total, más de 8,5 millones desde su creación. Es la patente más productiva del centro y una de las más productivas del sistema español de I+D+1.

“Nuestros anticuerpos permitieron por primera vez aislar y estudiar los linfocitos T reguladores tanto en muestras tisulares como en suspensiones celulares. Desde su publicación estos anticuerpos se han convertido en una herramienta de referencia mundial, ampliamente utilizada en el ámbito de la investigación básica y biomédica, y en el diagnóstico clínico”, celebra Roncador.

Temas Relacionados

Sistema inmuneCélulasAnticuerposNobel de MedicinaInvestigaciónPremio NobelCNIOEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Juan Osuna, psicólogo: “Las discusiones no cansan por lo que se dice, cansan porque nada cambia después”

El experto destaca que muchos vínculos terminan por romperse porque, pese a que se establezca una comunicación, esta no desemboca en un cambio en las actitudes

Juan Osuna, psicólogo: “Las discusiones

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos se separan tras cuatro años de relación

El príncipe alemán y la socialité han tomado la decisión de continuar sus vidas por separado

Ernesto de Hannover y Claudia

Una madre da a luz a un bebé de casi 6 kilos: un nuevo récord de tamaño

El niño nació el día del cumpleaños de su madre en el estado de Tennesee

Una madre da a luz

Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa

Para esta versión, prescindiremos de cacao en polvo y de tabletas especiales y usaremos, en su lugar, una tableta de chocolate intenso convencional

Chocolate a la taza casero,

Sara Álvarez, española que vive en Suiza, revela su sueldo como niñera: “Gano más de 30 euros la hora”

Sara Álvarez, residente en Zúrich, explica que llega a cobrar más de 30 euros por hora en un empleo que combina flexibilidad y buenos ingresos

Sara Álvarez, española que vive
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si te llama la policía

Si te llama la policía para declarar en una comisaría, ¿tienes que acudir? Un inspector jefe resuelve la duda

Un asesino en serie que ha cumplido su condena genera la incomodidad de los vecinos al mudarse a una aldea de Ourense

Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

Absuelta la enfermera que simuló vacunar a 400 niños por la eximente completa de alteración psíquica debido al “trastorno de ideas delirantes” que sufre

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

“En Suiza te haces autónomo y no pagas al menos que generes”: un taxista explica cómo funciona

Cristian, albañil: “No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia”

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF