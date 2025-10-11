Estos son los supermercados que abren el 12 de octubre y los que no: los horarios de Aldi, Carrefour y Mercadona

Estos son los supermercados que abren el 12 de octubre y los que no (Montaje Infobae)

El domingo 12 de octubre llega el Día de la Hispanidad y, como cada año, Madrid se convierte en el centro de atención con el tradicional desfile militar en el Paseo de la Castellana, que supondrá el corte de numerosas calles y vías, así como el recorte o desvío de algunos servicios de transporte público en líneas de autobús y el cierre temporal de las estaciones de BiciMad más cercanas al evento, aunque el metro de Madrid funcionará con normalidad. La capital acogerá también varios conciertos gratuitos durante el fin de semana, con nombres como Elíades Ochoa, Alizz y Muerdo, que actuarán en las principales plazas de la cuidad.

El 12 de octubre es uno de los ocho festivos nacionales “no sustituibles” - lo que obliga a incluirlo a todas las comunidades - y, a excepción de las autonomías en las que, por caer en domingo, se ha decido desplazarlo al lunes 13, esto significa que es un día no laborable. Como tal, trae consigo algunas particularidades en los horarios de distintos comercios, entre ellos, los supermercados: los ajustes horarios afectarán principalmente al domingo, pero también al lunes en las comunidades en que sí se haya decido trasladar el festivo.

Mercadona

La cadena valenciana no hace excepciones y mantiene su política habitual. Sus establecimientos estarán cerrados el domingo 12 de octubre en toda España. El lunes 13 tampoco subirán la persiana en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla, donde la festividad se traslada al lunes. En el resto del país, volverán al horario habitual de 09:00 a 21:30.

Lidl

La cadena alemana abrirá muchas de sus tiendas durante el domingo 12, sobre todo en núcleos urbanos, respetando su apertura habitual entre las 09:00 y las 21:30. El lunes 13 funcionará con normalidad en la mayoría del territorio, salvo excepciones en las comunidades donde el festivo se traslada. Consultar la web de Lidl ayuda a confirmar si la tienda más cercana está operativa.

Carrefour

Los hipermercados y supermercados de Carrefour no cierran del todo en el Día de la Hispanidad. Los establecimientos Express y Market mantendrán sus puertas abiertas el domingo 12, aunque con horario reducido en algunos casos. El lunes 13 retoman la normalidad salvo en las comunidades con traslado de la festividad o aquellas con excepciones puntuales.

DIA

La cadena DIA combina apertura y cierre según la ubicación concreta. Habrá supermercados funcionando tanto en horario reducido como habitual, mientras que otros no abrirán. La opción más segura es consultar el buscador online para saber si la tienda más próxima estará disponible. El lunes operarán en la mayoría de España, aunque puede haber ajustes puntuales en el horario.

Alcampo

La mayoría de supermercados de Alcampo permanecerán con la verja bajada este 12 de octubre, sobre todo los situados en grandes superficies comerciales. El lunes 13 regresan a la actividad, en especial los Mi Alcampo (establecimientos urbanos), con algunos horarios ampliados dependiendo de la zona.

ALDI

La cadena alemana de supermercados, por su parte, mantendrá la actividad en todos sus establecimientos en su horario habitual: de 10 de la mañana a 22 de la noche.

El puente de la Hispanidad trae ambiente y planes, pero mejor revisar antes las opciones de supermercado para evitar sorpresas de última hora.