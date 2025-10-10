Estas son las calles que estarán cortadas en Madrid por el Desfile del 12 de octubre (Eduardo Parra - Europa Press)

El domingo 12 de octubre de 2025, Madrid acogerá el desfile militar del Día de la Hispanidad. El evento tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:30, y concentrará severos cortes de tráfico en la zona centro. El Ayuntamiento recomienda prever los desplazamientos y optar preferentemente por transporte público.

Las vías cortadas en Madrid este 12 de octubre

Las restricciones afectarán desde las 7:30 hasta las 14:00 aproximadamente a las siguientes calles y plazas:

Plaza del Emperador Carlos V

Paseo del Prado

Plaza de Cánovas del Castillo

Plaza de Cibeles

Paseo de Recoletos

Plaza de Colón

Plaza de la Lealtad

Antonio Maura (entre Plaza de la Lealtad y Alfonso XII)

Ruiz de Alarcón (de Montalbán a Academia)

Felipe IV (de Paseo del Prado a Moreto)

Alfonso XII (de la Infanta Isabel a Montalbán)

San Germán (de Paseo de la Castellana a Poeta Joan Maragall)

Plaza de Murillo

Espalter

Entre las 7:00 y las 15:00 horas, se sumarán cortes adicionales en:

Santa María de la Cabeza (Glorieta Carlos V - Batalla del Salado)

Atocha (San Eugenio - Glorieta Emperador Carlos V)

Paseo de la Infanta Isabel (Glorieta Carlos V - Alfonso XII)

Avenida Ciudad de Barcelona (Infanta Isabel - Narciso Serra)

Serrano (Armada Española - Marqués de Villamagna)

Génova (dirección Colón)

Lateral del Paseo de la Castellana (Goya - Ayala)

Tramos en Armada Española, Goya, Hermosilla y Ayala (entre Paseo de la Castellana y Serrano)

Paseo de la Castellana (Plaza de Colón - Plaza de Emilio Castelar)

Durante toda la mañana, el acceso y salida de vehículos estará restringido en la zona, y no se permitirá estacionar en los tramos afectados ni en calles adyacentes.

Itinerario del desfile del 12 de Octubre (Ministerio de Defensa)

Las vías que se mantendrán habilitadas

Se mantendrán accesos operativos en estos puntos:

Entrada a la estación de Atocha por Méndez Álvaro, con salidas alternativas.

Conexión a través de la glorieta del monumento a las víctimas del 11M hacia Alfonso XII y Avenida Ciudad de Barcelona.

Paso transversal de General Martínez Campos a Serrano .

Túnel entre avenida Ciudad de Barcelona y Ronda de Atocha en ambos sentidos.

La Policía Municipal y agentes de movilidad controlarán los desvíos e indicarán rutas alternativas a los conductores.

Servicios de transporte público este 12 de octubre

El Metro de Madrid funcionará con normalidad en todas sus líneas. Las estaciones más cercanas al desfile serán Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón.

Numerosas líneas de autobús de la EMT sufrirán desvíos o recortes de recorrido, entre ellas: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, C1, C2, 74, 85, 102, 141, 146, 150, Exprés Aeropuerto, C03 y E1.

En las estaciones de Cercanías Renfe más próximas al recorrido (Recoletos y Atocha) se reforzarán las frecuencias.

El servicio de bicis BiciMad cerrará temporalmente las estaciones más próximas al desfile, de 7:00 a 15:00 horas: 67 (Almadén), 69 (Puerta del Ángel Caído), 81 (Claudio Moyano), 86 (Cibeles), 94 (Recoletos), 104 (Castellana-Hermosilla) y 286 (Felipe IV-Prado).

El Ayuntamiento aconseja evitar los desplazamientos en vehículo privado por el centro y consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de Madrid 360, EMT Madrid o la app municipal. Se reforzarán los servicios de limpieza y emergencias médicas a lo largo del recorrido.