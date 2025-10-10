España

Estas son las calles que estarán cortadas en Madrid por el Desfile del 12 de octubre

El evento tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:30, y concentrará cortes de tráfico en la zona centro, además de limitaciones al transporte público

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Estas son las calles que
Estas son las calles que estarán cortadas en Madrid por el Desfile del 12 de octubre (Eduardo Parra - Europa Press)

El domingo 12 de octubre de 2025, Madrid acogerá el desfile militar del Día de la Hispanidad. El evento tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:30, y concentrará severos cortes de tráfico en la zona centro. El Ayuntamiento recomienda prever los desplazamientos y optar preferentemente por transporte público.

Las vías cortadas en Madrid este 12 de octubre

Las restricciones afectarán desde las 7:30 hasta las 14:00 aproximadamente a las siguientes calles y plazas:

  • Plaza del Emperador Carlos V
  • Paseo del Prado
  • Plaza de Cánovas del Castillo
  • Plaza de Cibeles
  • Paseo de Recoletos
  • Plaza de Colón
  • Plaza de la Lealtad
  • Antonio Maura (entre Plaza de la Lealtad y Alfonso XII)
  • Ruiz de Alarcón (de Montalbán a Academia)
  • Felipe IV (de Paseo del Prado a Moreto)
  • Alfonso XII (de la Infanta Isabel a Montalbán)
  • San Germán (de Paseo de la Castellana a Poeta Joan Maragall)
  • Plaza de Murillo
  • Espalter

Entre las 7:00 y las 15:00 horas, se sumarán cortes adicionales en:

  • Santa María de la Cabeza (Glorieta Carlos V - Batalla del Salado)
  • Atocha (San Eugenio - Glorieta Emperador Carlos V)
  • Paseo de la Infanta Isabel (Glorieta Carlos V - Alfonso XII)
  • Avenida Ciudad de Barcelona (Infanta Isabel - Narciso Serra)
  • Serrano (Armada Española - Marqués de Villamagna)
  • Génova (dirección Colón)
  • Lateral del Paseo de la Castellana (Goya - Ayala)
  • Tramos en Armada Española, Goya, Hermosilla y Ayala (entre Paseo de la Castellana y Serrano)
  • Paseo de la Castellana (Plaza de Colón - Plaza de Emilio Castelar)

Durante toda la mañana, el acceso y salida de vehículos estará restringido en la zona, y no se permitirá estacionar en los tramos afectados ni en calles adyacentes.

Itinerario del desfile del 12
Itinerario del desfile del 12 de Octubre (Ministerio de Defensa)

Las vías que se mantendrán habilitadas

Se mantendrán accesos operativos en estos puntos:

  • Entrada a la estación de Atocha por Méndez Álvaro, con salidas alternativas.
  • Conexión a través de la glorieta del monumento a las víctimas del 11M hacia Alfonso XII y Avenida Ciudad de Barcelona.
  • Paso transversal de General Martínez Campos a Serrano.
  • Túnel entre avenida Ciudad de Barcelona y Ronda de Atocha en ambos sentidos.

La Policía Municipal y agentes de movilidad controlarán los desvíos e indicarán rutas alternativas a los conductores.

Servicios de transporte público este 12 de octubre

El Metro de Madrid funcionará con normalidad en todas sus líneas. Las estaciones más cercanas al desfile serán Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón.

Numerosas líneas de autobús de la EMT sufrirán desvíos o recortes de recorrido, entre ellas: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, C1, C2, 74, 85, 102, 141, 146, 150, Exprés Aeropuerto, C03 y E1.

En las estaciones de Cercanías Renfe más próximas al recorrido (Recoletos y Atocha) se reforzarán las frecuencias.

El servicio de bicis BiciMad cerrará temporalmente las estaciones más próximas al desfile, de 7:00 a 15:00 horas: 67 (Almadén), 69 (Puerta del Ángel Caído), 81 (Claudio Moyano), 86 (Cibeles), 94 (Recoletos), 104 (Castellana-Hermosilla) y 286 (Felipe IV-Prado).

El Ayuntamiento aconseja evitar los desplazamientos en vehículo privado por el centro y consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de Madrid 360, EMT Madrid o la app municipal. Se reforzarán los servicios de limpieza y emergencias médicas a lo largo del recorrido.

Temas Relacionados

MadridDía De La Hispanidad12 De OctubreDesfile 12 OctubreCortes De TraficoCiudad De MadridAyuntamiento De MadridEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Clima en Valencia: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: pronóstico de

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

La Comisión Multilateral organizada a comienzos de octubre que reunió al Ejecutivo con representantes autonómicos no alcanzó un pacto de Estado para sacar adelante una nueva ley

La falta de acuerdos políticos

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

Las pequeñas y medianas empresas ya representan el 99,8% del tejido empresarial español y generan seis de cada diez puestos de trabajo

Viento de cola para las

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de UCO sobre Ábalos y los regalo de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

El ex secretario de organización y su ex asesor Koldo García declaran ante el Supremo tras el último informe sobre el dinero en metálico sin trazabilidad

El PSOE aparenta tranquilidad pese

Fideuá ‘del senyoret’, una deliciosa receta marinera para triunfar entre tus invitados

Esta receta de fideuá es hermana melliza del arroz del senyoret, todo un clásico en los restaurantes de la Comunidad Valenciana

Fideuá ‘del senyoret’, una deliciosa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE aparenta tranquilidad pese

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de UCO sobre Ábalos y los regalo de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

Una española, dos marroquíes y tres noruegos: los activistas de la Global Sumud Flotilla que llevan detenidos una semana en Israel

Donald Trump no quiere a España en la OTAN: “Tal vez debería ser expulsada”

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

ECONOMÍA

La falta de acuerdos políticos

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 9 octubre

Esto es lo que la empresa debe darte si teletrabajas, según el Tribunal Supremo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”