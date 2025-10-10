España

Máxima de Holanda se emociona al recordar el suicido de su hermana Inés: “Su muerte es la razón por la que estoy comprometida con la salud mental de los jóvenes”

La reina ha amadrinado una plataforma que busca ofrecer herramientas de salud mental a los jóvenes neerlandeses

Alba García

Alba García

La reina Máxima en un
La reina Máxima en un posado realizado con motivo del 50 cumpleaños del rey Guillermo.

Máxima de Holanda es una de las reinas más queridas de Europa gracias a una personalidad tan cercana como fascinante que hace que en muchas ocasiones la línea entre lo mundano y lo royal se desdibuje. Así está pasando en sus últimas apariciones públicas, con las que la argentina está logrando saltar a los titulares.

Así ha sucedido tras su aparición en el lanzamiento de la plataforma ‘In je Bol, la cual tiene como objetivo priorizar la salud mental entre los jóvenes. Máxima, presidenta del acto, ha querido compartir cómo vive ella este tema, del que sabe mucho.

Durante su discurso ha recordado el momento más amargo de su vida, el suicidio de su hermana, Inés, hace 7 años: “Pienso a menudo en mi hermana Inés. Su muerte es la razón por la que estoy comprometida con la salud mental de los jóvenes”, ha empezado la reina de los Países Bajos.

La reina Máxima de Holanda
La reina Máxima de Holanda en los Países Bajos.

Fue a raíz de esta pérdida cuando fue aún más consciente de la importancia de ofrecer ayudas como las que proporciona la plataforma, ya que “no se trata solo de hablar de los problemas, sino de ayudar a que los jóvenes sean más resilientes mentalmente”.

El público objetivo de la iniciativa son los jóvenes de 16 a 27, a quienes se busca entregar más recursos para paliar diferentes problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, la presión o la soledad. Y es que, si bien hay cada vez más recursos, Máxima ha puesto en relieve una problemática: “hay muchos jóvenes que preguntan a la Inteligencia Artificial sobre salud mental, pero la información no siempre es segura. Aquí, en cambio, pueden conectar con personas reales, no con una máquina”.

Además de por la experiencia personal que vivió con la tragedia de su hermana, la reina sabe que la problemática es real entre los jóvenes y es que es madre de tres hijas. “Al igual que mis hijas y todos los jóvenes de los Países Bajos, debemos aprender que tener un mal día no es una tragedia. Está bien no estar bien siempre". De ahí la importancia de disponer de herramientas para saber gestionar las emociones y atajar posibles resultados extremos.

La pérdida que marcó la vida de Máxima Zorreguieta

Fue el 6 de junio de 2018 cuando la reina Máxima recibió la peor noticia: su hermana Inés Zorreguieta, madrina de su hija Ariane, se había quitado la vida a los 33 años en su domicilio en Buenos Aires. Tal y como se conoció después, Inés sufría una fuerte depresión desde hacía años. Según informó la casa real neerlandesa en aquel momento, la esposa de Guillermo de los Países Bajos se encontraba “conmocionada y desolada” tras conocer el fallecimiento de su hermana menor, quien atravesaba un largo período de problemas de salud mental.

Días más tarde, durante una visita a un hospital, Máxima se refirió por primera vez a la tragedia familiar y habló del sufrimiento que había padecido Inés: declaró que “mi querida y talentosa hermana menor Inés también estaba enferma”, y reconoció que “no conseguía encontrar la felicidad ni recuperarse”. Con estas palabras, la reina puso en evidencia las dificultades que su hermana enfrentaba desde tiempo atrás, contribuyendo al debate público sobre la importancia de la salud mental.

Estos son los miembros de la familia real de Países Bajos

La muerte de Inés Zorreguieta no solo impactó a la familia real neerlandesa, sino que también generó expresiones de condolencias en ambos países y sirvió para visibilizar el impacto social de la depresión, resaltando la gravedad de este problema más allá de cualquier posición o condición social.

