Realeza

La reina Máxima de Holanda se vuelve viral por su discurso en español en la Fórmula 1: sus palabras sobre Verstappen y Colapinto

El ambiente familiar, los gestos espontáneos y un guiño a los pilotos marcaron una jornada distinta en el circuito neerlandés

Por Newsroom Infobae

Guardar
La familia real de Países
La familia real de Países Bajos, en el GP de F1 en el circuito de Zandvoort. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La reina Máxima de los Países Bajos, nacida en Argentina, ha sorprendido al hablar en español durante una entrevista en el Gran Premio de Fórmula 1 en Zandvoort, donde este domingo expresó su apoyo tanto al piloto local Max Verstappen como al argentino Franco Colapinto.

El evento, celebrado en el circuito neerlandés durante la decimoquinta carrera de la temporada, reunió a los reyes Guillermo y Máxima junto a sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane. La familia real, habitual en esta cita deportiva, recorrió el paddock con entusiasmo y se mostró cercana con los aficionados y los pilotos. El ambiente festivo se reforzó con la interacción directa del rey Guillermo, quien abrazó a Verstappen para desearle suerte antes de la carrera.

En ese contexto, la reina Máxima concedió una breve entrevista al periodista Tomás Slafer, de DAZN España, en la que respondió en su lengua materna. Consultada sobre sus preferencias entre Verstappen y Colapinto, la reina manifestó: “Bueno, mire, soy reina de Holanda, así que… pero les deseo lo mejor a los dos”. Además, subrayó su respaldo al piloto neerlandés, afirmando: “Por supuesto que vamos a apoyar a Max Verstappen y, aunque sale en la tercera posición, veremos qué pasa porque nunca se sabe”. Máxima concluyó su intervención con un mensaje de prudencia para todos los competidores, deseando que la carrera transcurriera sin incidentes.

La naturalidad y cercanía de la reina al expresarse en español no pasaron desapercibidas. Usuarios en redes sociales y diversos medios destacaron la espontaneidad de Máxima y el impacto positivo de su intervención. No obstante, algunos observadores señalaron un pequeño desliz lingüístico, ya que la reina pareció pronunciar “haiga” en lugar de “haya”, detalle que fue comentado con humor y simpatía en plataformas digitales.

Al despedirse ante las cámaras, la reina Máxima reiteró su deseo de que la seguridad prevalezca en la pista, dejando claro que la integridad de los pilotos es la prioridad absoluta.

La reina Máxima y la
La reina Máxima y la princesa Amalia, durante el GP de F1 de Países Bajos (Sem van der Wal/AFP)

Jornada en familia

El ambiente en el circuito reflejó la expectación propia de una de las citas más relevantes del calendario automovilístico neerlandés. La familia real, con sus acreditaciones al cuello, compartió momentos con los equipos y pilotos, reforzando su imagen de aficionados genuinos de la Fórmula 1. La presencia de las princesas Amalia, Alexia y Ariane, junto a sus padres, subrayó el carácter familiar y festivo de la jornada.

El estilismo de la reina Máxima también atrajo miradas. Optó por un conjunto monocromático en tonos beige, compuesto por una camiseta de punto y una falda Dracus de la firma griega Zeus+Δione, en alusión a sus recientes vacaciones en Grecia. Completó el atuendo con sandalias de cuero nude de Gianvito Rossi, un bolso de Marina Raphael y pendientes de Jar Jewelry, mostrando una imagen sobria pero fiel a su gusto por los complementos originales.

Temas Relacionados

Reina Máxima de HolandaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

La infancia moderna del príncipe George: partidos de fútbol y pocos protocolos

El primogénito de Kate Middleton y el príncipe William combina saludos desde el balcón real con tardes deportivas y experiencias cotidianas, marcando un nuevo estilo para la realeza británica

La infancia moderna del príncipe

Enrique de Luxemburgo abdica tras 25 años: recuerdos, ceremonias emotivas y el legado para Guillermo

El país observa con interés el paso de una generación a otra y los desafíos que esta transición supone para la historia de la monarquía

Enrique de Luxemburgo abdica tras

El intento desesperado de Grace Kelly para terminar el escándaloso romance de Carolina de Mónaco y el playboy parisino Philippe Junot

La relación comenzó en el glamuroso club Régine’s de Manhattan, donde el descendiente de la nobleza napoleónica se ganó el corazón de la joven princesa de 20 años

El intento desesperado de Grace

El príncipe William siembra dudas sobre el futuro del Palacio de Buckingham con su nueva mudanza

La decisión de los príncipes de Gales de establecerse en Windsor reaviva el debate sobre el papel del emblemático palacio, actualmente en remodelación y símbolo de la monarquía británica desde 1837

El príncipe William siembra dudas

La turbulenta vida de Marius Borg, el hijo de la princesa de Noruega: el “angelical niño rubio” está acusado de cuatro violaciones

Los privilegios, los lujos y las sombras del hijastro del príncipe heredero salieron a la luz con detalles impactantes de una investigación judicial que estremece a la corona y conmociona a Europa

La turbulenta vida de Marius
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El restaurante con una estrella

El restaurante con una estrella Michelin en el que no hay precios ni reservas: ‘Come lo que quieras, paga lo que puedas’

HRW advierte que Colombia arriesga la protección de derechos humanos al recortar presupuesto de la Defensoría del Pueblo

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna en septiembre desde Perú

Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: “Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con amor”

La amistad que desafió el olvido: cómo se resolvió el misterio del asesinato de Ángela Samota 20 años después de su muerte

INFOBAE AMÉRICA
Los campings españoles cierran un

Los campings españoles cierran un "verano extraordinario" con una ocupación media del 90%, según la FEEC

Microsoft lanza la versión preliminar de la actualuzación anual de Windows 11 antes de su llegada general

TikTok permitirá enviar notas de voz, imágenes y vídeos en los mensajes directos

El Atlético de Madrid presenta su tercera equipación inspirada en el icónico diseño Total 90 de Nike

Solar Orbiter rastrea electrones ultrarrápidos hasta el Sol

ENTRETENIMIENTO

Darren Aronofsky habló sobre el

Darren Aronofsky habló sobre el Batman que nunca fue: “Iba a ser simple y sórdido”

Ridley Scott reveló el objeto que se arrepiente de no llevarse del rodaje de “Blade Runner”

Jude Law afirmó que no le preocupan las consecuencias por encarnar a Vladimir Putin: “No buscábamos la polémica”

Hallaron muerto a un participante del festival Burning Man en Nevada en medio de un “charco de sangre”

Estrenos imperdibles en septiembre, la lista de películas que no te puedes perder este mes en el cine