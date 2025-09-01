La reina Máxima de Holanda se vuelve viral por su discurso en español en la Fórmula 1: sus palabras sobre Verstappen y Colapinto

La familia real de Países Bajos, en el GP de F1 en el circuito de Zandvoort. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La reina Máxima de los Países Bajos, nacida en Argentina, ha sorprendido al hablar en español durante una entrevista en el Gran Premio de Fórmula 1 en Zandvoort, donde este domingo expresó su apoyo tanto al piloto local Max Verstappen como al argentino Franco Colapinto.

El evento, celebrado en el circuito neerlandés durante la decimoquinta carrera de la temporada, reunió a los reyes Guillermo y Máxima junto a sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane. La familia real, habitual en esta cita deportiva, recorrió el paddock con entusiasmo y se mostró cercana con los aficionados y los pilotos. El ambiente festivo se reforzó con la interacción directa del rey Guillermo, quien abrazó a Verstappen para desearle suerte antes de la carrera.

En ese contexto, la reina Máxima concedió una breve entrevista al periodista Tomás Slafer, de DAZN España, en la que respondió en su lengua materna. Consultada sobre sus preferencias entre Verstappen y Colapinto, la reina manifestó: “Bueno, mire, soy reina de Holanda, así que… pero les deseo lo mejor a los dos”. Además, subrayó su respaldo al piloto neerlandés, afirmando: “Por supuesto que vamos a apoyar a Max Verstappen y, aunque sale en la tercera posición, veremos qué pasa porque nunca se sabe”. Máxima concluyó su intervención con un mensaje de prudencia para todos los competidores, deseando que la carrera transcurriera sin incidentes.

La naturalidad y cercanía de la reina al expresarse en español no pasaron desapercibidas. Usuarios en redes sociales y diversos medios destacaron la espontaneidad de Máxima y el impacto positivo de su intervención. No obstante, algunos observadores señalaron un pequeño desliz lingüístico, ya que la reina pareció pronunciar “haiga” en lugar de “haya”, detalle que fue comentado con humor y simpatía en plataformas digitales.

Al despedirse ante las cámaras, la reina Máxima reiteró su deseo de que la seguridad prevalezca en la pista, dejando claro que la integridad de los pilotos es la prioridad absoluta.

La reina Máxima y la princesa Amalia, durante el GP de F1 de Países Bajos (Sem van der Wal/AFP)

Jornada en familia

El ambiente en el circuito reflejó la expectación propia de una de las citas más relevantes del calendario automovilístico neerlandés. La familia real, con sus acreditaciones al cuello, compartió momentos con los equipos y pilotos, reforzando su imagen de aficionados genuinos de la Fórmula 1. La presencia de las princesas Amalia, Alexia y Ariane, junto a sus padres, subrayó el carácter familiar y festivo de la jornada.

El estilismo de la reina Máxima también atrajo miradas. Optó por un conjunto monocromático en tonos beige, compuesto por una camiseta de punto y una falda Dracus de la firma griega Zeus+Δione, en alusión a sus recientes vacaciones en Grecia. Completó el atuendo con sandalias de cuero nude de Gianvito Rossi, un bolso de Marina Raphael y pendientes de Jar Jewelry, mostrando una imagen sobria pero fiel a su gusto por los complementos originales.