España

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de UCO sobre Ábalos y los regalo de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

El ex secretario de organización y su ex asesor Koldo García declaran ante el Supremo tras el último informe sobre el dinero en metálico sin trazabilidad

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El presidente del Gobierno Sánchez viene de cerrar una semana redonda tras salvar dos votaciones de infarto que le permitirán respirar tranquilo y demostrar a la oposición que su Gobierno sigue vivo. Vivo, también, porque los socialistas salieron relativamente airosos tras las últimas conclusiones del último informe de la UCO sobre el caso Koldo, que dieron carpetazo a una supuesta financiación irregular del partido. El presidente del Gobierno, envalentonado por haber esquivado una bala letal, se permitió soltar una carcajada cuando mantenía su careo con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. “Ánimo, Alberto”, le respondió ante el inminente anuncio de su citación en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Esa tranquilidad, no obstante, puede esfumarse de un día para otro si así lo dictan las investigaciones que los agentes realizan en el marco de sus pesquisas sobre una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública, que involucran a sus últimos dos secretarios de organización. Ese mismo informe de la UCO habla de diversos desembolsos de hasta 95.000 euros que Ábalos no ha llegado a justificar o de más de 19.000 euros que el PSOE le entregó, parte de ellos en sobres, registrados bajo diferentes conceptos. Sobre este último asunto, el PSOE asegura que estas operaciones aparecen reflejadas en resúmenes mensuales y registros de caja, aunque algunos importes solo figuran en mensajes interceptados y no en la documentación burocrática facilitada por el partido.

Ábalos y Koldo declaran sobre el dinero en metálico sin trazabilidad

“Ninguna preocupación, como siempre”, responden fuentes socialistas cuando son preguntados por lo que pueda responder Ábalos y Koldo en su próxima cita en el Supremo, donde deberán explicar precisamente el origen de estos sobresueldos en efectivo dentro del PSOE.

Otro asunto que incomoda a los socialistas es el rastro que deja la tumultuosa vida del que fuera uno de los hombres fuertes de Sánchez. Las comunicaciones privadas incautadas por la Guardia Civil han constatado la existencia de un sórdido trasfondo de favores, transferencias de dinero y regalos de lujo destinados a distintas mujeres del entorno del exministro. Pulseras “para la puta”, ayudas de urgencia para pagar alquileres y comida de esas mujeres o flores de San Valentín para la que entonces era su mujer, aparecen en los mensajes que intercambiaban Koldo García y Ábalos incorporados a la causa.

El Supremo descarta la posibilidad de que los audios sean manipulados.

Para Ábalos, esta será la cuarta vez que comparece ante el magistrado Leopoldo Puente. La última declaración tuvo lugar el 23 de junio, inmediatamente después de que la UCO entregara grabaciones en las que se escucha a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán repartirse supuestas comisiones tras la adjudicación irregular de obras públicas. En esa ocasión, el exministro manifestó que no se reconocía en los audios y argumentó que atravesaba una “situación personal muy tensa”, según consta en la causa.

El Partido Popular insiste en que, por mucho que los socialistas aparenten tranquilidad, Sánchez “está nervioso” con este asunto. En Génova insisten en las acusaciones de financiación irregular porque “es imposible haber delinquido” sin ayuda del propio Sánchez, y tratarán de añadir presión con su citación en el Senado.

Temas Relacionados

Jose Luis AbalosPedro SanchezPSOEUCOEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

La Comisión Multilateral organizada a comienzos de octubre que reunió al Ejecutivo con representantes autonómicos no alcanzó un pacto de Estado para sacar adelante una nueva ley

La falta de acuerdos políticos

Estas son las calles que estarán cortadas en Madrid por el Desfile del 12 de octubre

El evento tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:30, y concentrará cortes de tráfico en la zona centro, además de limitaciones al transporte público

Estas son las calles que

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

Las pequeñas y medianas empresas ya representan el 99,8% del tejido empresarial español y generan seis de cada diez puestos de trabajo

Viento de cola para las

Fideuá ‘del senyoret’, una deliciosa receta marinera para triunfar entre tus invitados

Esta receta de fideuá es hermana melliza del arroz del senyoret, todo un clásico en los restaurantes de la Comunidad Valenciana

Fideuá ‘del senyoret’, una deliciosa

Los seis panes españoles con Indicación Geográfica Protegida

Estos sellos avalan la calidad gastronómica de los productos, reconociendo que cuentan con unas características propias que son únicas en el mundo y que, además, estas están invariablemente vinculadas a su origen geográfico y a su tradición

Los seis panes españoles con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Díaz y Albanese creen que

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

Una española, dos marroquíes y tres noruegos: los activistas de la Global Sumud Flotilla que llevan detenidos una semana en Israel

Donald Trump no quiere a España en la OTAN: “Tal vez debería ser expulsada”

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

Las pulseras “para la puta” o los cientos de euros en transferencias y encargos: los mensajes que revelan que Koldo pagaba los gastos de Ábalos

ECONOMÍA

La falta de acuerdos políticos

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 9 octubre

Esto es lo que la empresa debe darte si teletrabajas, según el Tribunal Supremo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”