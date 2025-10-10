El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de UCO sobre Ábalos y los regalo de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El presidente del Gobierno Sánchez viene de cerrar una semana redonda tras salvar dos votaciones de infarto que le permitirán respirar tranquilo y demostrar a la oposición que su Gobierno sigue vivo. Vivo, también, porque los socialistas salieron relativamente airosos tras las últimas conclusiones del último informe de la UCO sobre el caso Koldo, que dieron carpetazo a una supuesta financiación irregular del partido. El presidente del Gobierno, envalentonado por haber esquivado una bala letal, se permitió soltar una carcajada cuando mantenía su careo con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. “Ánimo, Alberto”, le respondió ante el inminente anuncio de su citación en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Esa tranquilidad, no obstante, puede esfumarse de un día para otro si así lo dictan las investigaciones que los agentes realizan en el marco de sus pesquisas sobre una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública, que involucran a sus últimos dos secretarios de organización. Ese mismo informe de la UCO habla de diversos desembolsos de hasta 95.000 euros que Ábalos no ha llegado a justificar o de más de 19.000 euros que el PSOE le entregó, parte de ellos en sobres, registrados bajo diferentes conceptos. Sobre este último asunto, el PSOE asegura que estas operaciones aparecen reflejadas en resúmenes mensuales y registros de caja, aunque algunos importes solo figuran en mensajes interceptados y no en la documentación burocrática facilitada por el partido.

Ábalos y Koldo declaran sobre el dinero en metálico sin trazabilidad

“Ninguna preocupación, como siempre”, responden fuentes socialistas cuando son preguntados por lo que pueda responder Ábalos y Koldo en su próxima cita en el Supremo, donde deberán explicar precisamente el origen de estos sobresueldos en efectivo dentro del PSOE.

Otro asunto que incomoda a los socialistas es el rastro que deja la tumultuosa vida del que fuera uno de los hombres fuertes de Sánchez. Las comunicaciones privadas incautadas por la Guardia Civil han constatado la existencia de un sórdido trasfondo de favores, transferencias de dinero y regalos de lujo destinados a distintas mujeres del entorno del exministro. Pulseras “para la puta”, ayudas de urgencia para pagar alquileres y comida de esas mujeres o flores de San Valentín para la que entonces era su mujer, aparecen en los mensajes que intercambiaban Koldo García y Ábalos incorporados a la causa.

El Supremo descarta la posibilidad de que los audios sean manipulados.

Para Ábalos, esta será la cuarta vez que comparece ante el magistrado Leopoldo Puente. La última declaración tuvo lugar el 23 de junio, inmediatamente después de que la UCO entregara grabaciones en las que se escucha a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán repartirse supuestas comisiones tras la adjudicación irregular de obras públicas. En esa ocasión, el exministro manifestó que no se reconocía en los audios y argumentó que atravesaba una “situación personal muy tensa”, según consta en la causa.

El Partido Popular insiste en que, por mucho que los socialistas aparenten tranquilidad, Sánchez “está nervioso” con este asunto. En Génova insisten en las acusaciones de financiación irregular porque “es imposible haber delinquido” sin ayuda del propio Sánchez, y tratarán de añadir presión con su citación en el Senado.