España

Eduardo Noriega y Blanca Suárez sorprenden a Broncano en ‘La Revuelta’ con sus originales regalos: “Es algo de muchísimo valor”

Los actores han acudido al programa de La 1 para presentar su nueva película, ‘Parecido a un asesinato’, que llega a los cines este viernes 3 de octubre

Alba García

Alba García

Eduardo Noriega y Blanca Suárez
Eduardo Noriega y Blanca Suárez en 'La Revuelta'. (RTVE)

Blanca Suárez y Eduardo Noriega han sido los últimos invitados de la semana en La Revuelta, el programa de Broncano en La 1, y han conseguido que el plató se llene de buen ambiente durante la promoción de su nueva película, Parecido a un asesinato, que llega a los cines de España este viernes 3 de octubre.

Nada más pisar el plato, ambos actores se han presentado con regalos para el presentador. Blanca Suárez, recién llegada de Corea del Sur, ha sacado primero sus detalles. “Para que te cuides”, le soltó a Broncano antes de que abriera la bolsa y se topara con una mascarilla facial coreana, que no ha dudado en ponerse al momento. “Uy, esto me viene muy bien, ¿eh? ¿Una mascarilla coreana? Por supuesto. Me la pongo ya”, comentó entre risas mientras la propia Blanca le ayudaba a colocársela. En ese momento, Eduardo Noriega hizo el chascarrillo: “Vas a parecer el Fantasma de la Ópera”, provocando carcajadas a todos. Broncano añadió su toque diciendo: “La naricita por aquí…” y Blanca confesó: “Te iba a traer matiz también para el pelo, pero he dicho ‘el cutis mejor’”.

Eduardo Noriega y Blanca Suárez
Eduardo Noriega y Blanca Suárez en 'La Revuelta'. (RTVE)

Después de quitarse la mascarilla, llegó el turno del regalo de Eduardo Noriega, que lo presentó como algo de “muchísimo valor. Tiene que ver un poco con Ponce”. Broncano, con la curiosidad por las nubes, recibió la bolsa y, al ver lo que había dentro, se partió de risa.

Fue entonces cuando Noriega le explicó el significado: “Me ha dicho que valgo menos que unas perchas”. El presentador replicó en su defensa: “No, que a nivel de utilidad en el planeta... Es su opinión, yo te puse por encima”. Y Noriega remató: “Muy poco tiempo”, antes de contar el porqué del regalo.

Eduardo Noriega le ha regalado
Eduardo Noriega le ha regalado unas perchas a Broncano. (RTVE)

Este intercambio surgió a raíz de la sección habitual de Jorge Ponce, donde el humorista se dedica a clasificar cualquier cosa de mejor a peor. En una de esas, colocó unas perchas por delante de Eduardo Noriega, algo que él mismo reconoció en tono de broma: “Sí, puse las perchas antes que a Eduardo Noriega”, admitió Ponce entre risas durante el programa.

Después del espacio de Ponce, fue el turno para Antonio Resines, quien irrumpió en el plató manteniendo su clásico reclamo sobre el sueldo: “No se me ha subido. Hace un año y medio que no me pagáis. Estoy indignado porque es muy bajo”, soltó el actor, aunque acto seguido se retractado y confesó que “Bueno, es medio alto”. Y así, sin darle mayor importancia pasó a presentar su siempre surrealista sección, esta vez armado con un croma verde para hacer de hombre del tiempo.

Fernando Ramallo y Antonio Resines
Fernando Ramallo y Antonio Resines en 'Carreteras secundarias', de Emilio Martínez-Lázaro

A continuación, Eduardo Noriega y Blanca Suárez hicieron su entrada en el programa. Durante la charla, Noriega aprovechó para contar una anécdota sobre Resines. “Me ha encantado ver a Antonio, le tenéis que preguntar alguna vez por su bigote. Cuando era joven tenía pelo y un bigotón. Siempre le sacaban bigote y él fue a varios productores afeitado diciendo que veía que el personaje era mejor así y le decían que sin el bigote no le contrataban”, relató Eduardo Noriega la época más peluda de Resines.

