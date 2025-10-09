Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

Yolanda Díaz protagoniza un desayuno informativo de Europa Press a 9 de octubre de 2025 en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

La ampliación del permiso laboral por fallecimiento de un familiar hasta 10 días y la introducción de un nuevo permiso específico para cuidados paliativos formarán parte de las próximas medidas que prepara el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Así lo ha confirmado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, subrayando la necesidad de adaptar la legislación laboral para salvaguardar la salud mental y el bienestar de las personas trabajadoras.

En este sentido, el Ministerio planea articular estos cambios a través de un Real Decreto Ley que, en palabras de Díaz, tiene como objetivo “seguir ganando derechos” para los trabajadores.

Medidas que protegen el bienestar y mejoran la productividad

Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores contempla dos días de permiso retribuido por fallecimiento de un familiar, ampliables a cuatro si hay desplazamiento. Sin embargo, Díaz ha considerado insuficiente este tiempo y ha avanzado: “Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un padre, una madre, un hijo o un amigo”.

Según sus palabras, la imposibilidad de procesar un duelo en tan corto plazo perjudica en el bienestar emocional de los empleados, pero también impacta directamente en la productividad: “Uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables”, ha argumentado la ministra de Trabajo.

Asimismo, Díaz ha remarcado las difíciles circunstancias en las que se encuentran quienes tienen un ser querido en cuidados paliativos, asegurando: “Ningún padre o madre puede trabajar como si nada cuando su hija está enferma o en paliativos”. En este sentido, el nuevo permiso permitirá ausencias justificadas para el acompañamiento de familiares en estas circunstancias críticas, cuestión que hasta ahora no estaba reconocida en la normativa española.

Con la ampliación de estos permisos, se pretende no solo avanzar en la protección de derechos sociales, sino también impulsar un entorno laboral más humano, comprensivo y productivo.

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para aumentar el permiso por nacimiento de las 16 actuales hasta las 17 semanas, y retribuir dos semanas por permiso de cuidado de menor.

El absentismo “de verdad” sí es un problema

“El que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista”, ha defendido la ministra. En este contexto Díaz ha subrayado la necesidad de distinguir entre ausencias justificadas y absentismo real, afirmando que el absentismo en España es un problema, pues su impacto público es de un punto y medio del PIB, pero ha matizado “el de verdad”.

Un permiso de diez días “tampoco es mucho”

Aunque el texto del Real Decreto Ley ya está redactado, aún se está definiendo “el grado de consanguinidad y afinidad” que abarcará la medida, ya que, según ha reconocido la ministra: “Puede ser polémico” en determinados casos.

Así, Yolanda Díaz ha pedido a los empresarios que reciban la medida “con cariño” y ha defendido que diez días por duelo o cuidados paliativos “tampoco es mucho”, recordando que otros países vecinos ofrecen permisos más amplios.

Por ejemplo, en Portugal, el permiso por fallecimiento de un cónyuge, pareja conviviente, hijo o hija es de 20 días; en el caso de padres, suegros o padrastros, de cinco días; y cuando se trata de abuelos, nietos o hermanos, se reduce a dos días.