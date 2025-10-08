España

Las FDI interceptan los nueve barcos de la nueva Flotilla de la Libertad: siete españoles, entre ellos Jimena González, diputada de Más Madrid, bajo custodia israelí

Estaba formada por ocho veleros del colectivo ‘Thousand Madleens to Gaza’ - que partieron desde Catania - y el Conscience de la Flotilla de la Libertad, que partió de Otranto con 92 tripulantes

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
El barco 'Conscience', miembro de
El barco 'Conscience', miembro de una flotilla que navega hacia Gaza (Rumbo a Gaza / Europa Press)

Nueve naves conformaban una nueva flotilla que, desde el pasado 27 de septiembre, navegaba rumbo hacia la Franja de Gaza con el mismo objetivo que la Global Sumud: romper el bloqueo israelí. Estaba formada por ocho veleros del colectivo ‘Thousand Madleens to Gaza’ - que partieron desde Catania - y el Conscience de la Flotilla de la Libertad, que partió de Otranto con 92 tripulantes, siete de ellos españoles, entre los que figura Jimena González, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

La nueva flotilla, interceptada en aguas internacionales

Este nuevo convoy ha sido interceptado alrededor de las 5.30 de la mañana del miércoles. El canal de difusión en redes de la Freedom Flotilla (@gazafreedomflotilla) comunicaba sobre las 5.40 que “en una hora, ocho barcos fueron interceptados por el ejército israelí”: el Abd Elkarim Eid, el Alaa Al-Najjar, Anas Al Sharif, Gaza Sunbird, Leïla Khaled, Milad, Umm Saad y el Soul of My Soul. “Solo el Conscience continúa navegando mientras es atacado por un helicóptero del ejército israelí”.

Pocos minutos después de las 06.00 de la mañana, la organización de la Flotilla anunciaba que el ‘Conscience’ también había sido interceptado. Esta embarcación, la más grande y multitudinaria de esta nueva flotilla, partió de Otranto el 30 de septiembre tras ser reparada debido a un ataque “directo” de las FDI en mayo que en un principio alertó incluso de un riesgo de hundimiento pero, finalmente, solo requirió “reparaciones menores”. Entre los tripulantes, además de activistas, figuran 21 periodistas y otros tantos sanitarios, colectivos que los organizadores consideran especialmente castigados en el contexto del conflicto.

Gideon Sa’ar, Ministro de Exteriores israelí, confirmaba lo sucedido al poco a través de su perfil de X: “Otro intento fútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate que ha terminado en nada. Las embarcaciones y sus pasajeros serán transportados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están sanos y salvos. Se espera que los pasajeros sean deportados prontamente”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguraba este lunes que su departamento “no tenía un registro” de los ciudadanos españoles que participan en este nuevo convoy, si bien consta que Jimena González, diputada de Más Madrid, se encontraba a bordo del ‘Conscience’. Albares argumentó que es “normal” no disponer de un listado de las personas que deciden embarcarse por cuenta propia en un navío y ejercer su “derecho de paso inocente por alta mar”.

La nueva flotilla pedía "un corredor seguro para todas las embarcaciones que desafían y se enfrentan a los crímenes de guerra de Israel mientras nuestros Gobiernos lo permiten". También anunciaron el envío de un barco “en defensa de la libertad de prensa” en el que viajaban periodistas y profesionales sanitarios “para mostrar solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación palestinos, los periodistas y los médicos que siguen informando y ofreciendo servicios de cuidado” a pesar del “violento desmantelamiento sistemático de la atención médica de Gaza por la ocupación israelí”.

Un helicóptero de las FDI sobrevuela el Conscience (@gazafreedomflotilla)

Los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Bilbao se convirtieron este lunes en escenario de reencuentros para 27 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla, tras su deportación por parte del Gobierno israelí. El regreso de este grupo completa la vuelta de 48 de los 49 integrantes españoles que participaron en el intento de llegar a Gaza, ya que otros 21 ya aterrizaron el domingo en territorio nacional. Se encuentra todavía bajo custodia israelí la activista Reyes Rigo, acusada de haber mordido a una funcionaria en prisión, a pesar de que varias otras activistas niegan esa supuesta agresión: según Alejandra Martínez, activista y militante de Podemos, en un momento de “privación de sueño” y en mitad de un traslado de celda, los agentes redujeron a otra activista danesa y Rigo simplemente la sujeta para que no caiga al suelo. “Entonces a ellas se las arrastra tirando del pelo para intentar meterlas en la celda y después de eso lo que lo que vivimos es un dispositivo policial antidisturbios con más de 20 policías, seis de ellos con sus fusiles de asalto y un perro que las sacan de la celda. Esta es la última vez que vimos a Reyes”, describió.

En el peor de los casos, Rigo podría enfrentarse a un juicio que termine en condena por agresión. Según el artículo 381 de la Ley Penal 5737-1977 de Israel, la agresión puede tener una condena de cárcel de tres años, elevándose hasta los cinco cuando la víctima se trata de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Temas Relacionados

PalestinaGazaIsraelFuerzas De Defensa De IsraelFlotilla De La LibertadMas MadridInternacionalEspaña-InternacionalEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Más de un centenar de mujeres toma acciones legales por los fallos en cribados del cáncer de mama en Andalucía: “Nadie ha reconocido dónde está el fallo, esto es reírse de nosotras”

El fallo en el sistema informático ha llegado a provocar retrasos de hasta un año en la comunicación de resultados y recomendaciones

Más de un centenar de

Magda Carlas, médico y nutricionista, sobre el aguacate: “Si nos comemos uno entero puede ser claramente un exceso”

El aguacate, originario de Mesoamérica, se ha incorporado a la dieta diaria de millones de personas en todo el mundo, pero la experta advierte sobre su consumo excesivo

Magda Carlas, médico y nutricionista,

Barcelona estrena la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning con récord de expositores: más de 700 modelos de vehículos

El recinto Gran Via de Fira Barcelona acoge hasta el 19 de octubre el evento más grande del sector en el sur de Europa, con la participación de 180 empresas

Barcelona estrena la 38ª edición

Una española que vive en Argentina se sincera: “Tengo la sensación de que hay una cultura de la toxicidad que está bien”

“¿Es ilegal en Argentina ser fiel?“, plantea Valu, quien valora que ”la gente es infiel muy a la virulé“: ”Veo muchas chicas alegremente diciendo: ‘No, porque yo le fui infiel a todas mis parejas’"

Una española que vive en

Bernat Escolano, mecánico: “Tú cobras la indemnización y el coche pasa a subasta, o lo vendes. Y ahí es donde entramos nosotros”

“La llegada de un coche al desguace no marca su final, sino un paso más en la vida del mismo. Se acaba su vida útil, pero comienza otra distinta”, explica el mecánico en una publicación en redes

Bernat Escolano, mecánico: “Tú cobras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcelona estrena la 38ª edición

Barcelona estrena la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning con récord de expositores: más de 700 modelos de vehículos

El precio de drogarse en la calle nunca baja: 60 euros el gramo de coca, 6,7 euros el gramo de hachís y 13 euros la pastilla de éxtasis

El Gobierno de Pedro Sánchez paga 827 euros por cada cuerpo exhumado de fosas comunes de la Guerra Civil: solo se ha identificado el 0,7% del total

Encuentran sin vida a los cuatro desaparecidos del derrumbe de un piso en el centro de Madrid

Coches ‘low cost’ que son una buena inversión, según un experto

ECONOMÍA

“Es un trabajo penoso”: los

“Es un trabajo penoso”: los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos exigen su jubilación anticipada por peligrosidad

El valor de las hipotecas se dispara casi un 29% y el precio medio de las viviendas financiadas supera los 305.000 euros

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Las renovables ya no crecerán tanto: Estados Unidos frena las expectativas de crecimiento a nivel mundial para 2030

Un padre deshereda a dos de sus hijos alegando que llevaban “seis años sin relación” y que se habían “despreocupado” tanto de él como de su esposa: la Justicia lo rechaza al no quedar probado

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF