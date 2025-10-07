Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Prada (Rober Solsona - Europa Press)

Un nuevo informe remitido al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, encargado de la causa de la DANA, por parte de la acusación FETAP-CGT, revela que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas Ten, acudió a un encierro taurino en la Fira de Onda el 25 de octubre de 2024, según su agenda oficial.

En ese mismo periodo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había emitido avisos de riesgo extremo por lluvias torrenciales, con especial incidencia en el interior y prelitoral de Valencia.

El informe destaca como la propia Pradas, en su toma de posesión en el cargo, dio un discurso, en el que remarcó varios puntos fuertes: modernización de la justicia, mejoras y recursos para los servicios de emergencias y bomberos forestales a fin de que tuvieran personal suficiente, diferentes retos con las policías y su compromiso para que los festejos taurinos y más concretamente los “bous al carrer” se puedan disfrutar con la máxima seguridad.

22 horas y 45 minutos en actos taurinos

Continúan con un desglose del tiempo que ha dedicado a actos sobre emergencias y a actos taurinos desde el 18 de julio de 2024 al 25 de octubre de ese mismo año y concluye con 11 horas y media para el primero caso y 22 horas y 45 minutos para el segundo.

“Independientemente de la postura que tengamos sobre la tauromaquia, que no viene al caso en este ámbito, entendemos, que una persona no puede aducir desconocimiento de una norma, cuando se ha pasado el doble de tiempo en actos taurinos”, denuncia FETAP-CGT en su escrito.

Tabla con el tiempo que dedicó Salomé Pradas en los dos últimos actos taurinos (FETAP-CGT)

Es también destacable que los dos últimos actos, el 10 de octubre de 2024 en Paiporta, zona cero de la DANA, y el 25 de octubre en la Feria de Onda, se llevaron acabo “cuando ya había alerta meteorológica por parte de la AEMET, decidiendo estar de 11:00 a 14:00 horas en un festejo taurino”.

“La directora de emergencias ha decidido dedicar el doble de su tiempo a festejos taurinos, ante que a emergencias, por lo que no se puede aducir inexperiencia o falta de conocimiento, dejando a 517.485 personas de la provincia de Valencia con riesgo de inundación según su tipo de vivienda, página 39 del Plan Especial de inundaciones, sin ningún tipo de protección civil”, reza el informe.

La predicción de la Aemet en los días anteriores a la DANA

Para entender mejor como se desarrollaron esos días previos a la catástrofe, el escrito incluye la testifical del Director de la Aemet en Valencia en la que relató que “los primeros signos de formación de una DANA se produjo el día 20 de octubre, que era domingo. Ese día se hacen unas predicciones desde Aemet por nacional que se extiende hasta 10 días, en esa predicción nacional se hace sin especificar comunidades, pero se describe lo más relevante que puede pasar entre el día 5 y el 10″.

“En esa predicción nacional del domingo 20 de octubre ya se hablaba con elevada incertidumbre de la formación de DANA para los días 27-28 y 29 de octubre. El lunes 21 en la predicción nacional se indica que no se descartan precipitaciones intensas y abundantes en la fachada oriental”, continuó explicando.

Ya el día 24, “se especificaban de forma más concreta que las zonas más afectadas serian especialmente el levante, término que se refiere a Comunidad Valenciana y región de Murcia”.

El viernes 25, la Aemet hizo una predicción más específica, asegurando que “a partir del sábado día 26 se va a descolgar una DANA de norte a sur de la península centrándose el domingo sobre la vertical de nuestro territorio”.

Ese mismo día, esta agencia emitió la primera nota informativa en la que se hablaba de la formación de la DANA: “Es posible que en la vertiente mediterránea se ven chubascos o tormentas fuertes o muy fuertes, localmente persistentes, más probables durante el martes 29”.