Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Trabajadores de la limpieza (Montaje Infobae con imágenes de @rafa.rivera24 / TikTok)

Vivir en Bélgica y trabajar en el sector de la limpieza puede ser una opción -con sorprendentes salarios- para quienes empiezan su vida laboral en el país europeo. Así lo explica Rafa Rivera, influencer hondureño residente en Bélgica, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@rafa.rivera24). En su intervención, Rivera narra cómo ha sido su experiencia personal desde el punto de vista de alguien que acaba de llegar, sin experiencia previa ni antigüedad, unos factores que influyen directamente en el sueldo inicial.

Según el propio Rivera, quienes son contratados por empresas de limpieza suelen comenzar con un contrato de media jornada, unas “veinte horas de trabajo a la semana”. El salario mínimo al que aspiran es de “13,63 euros la hora”, afirma el tiktoker, lo que llega a sumar cerca de 1.000 euros mensuales. Sin embargo, la cifra real suele elevarse más allá: “Al final de cuentas te salen aproximadamente unos 1.300euros, porque te dan unos bonos por movilización y otras cosas”, subraya Rivera.

Salario inicial y el coste de vivir solo

Ese salario, explica el trabajador, puede llegar a cubrir las necesidades básicas si se vive en solitario: “Si sos vos solo y solo pagás tu cuarto, solo pagás tu comida, tu transporte, entonces puede que sí te rinda y sí te ajuste (el sueldo). Sobrevivís, o sea, pasás el mes ajustadito, pero lo pasás”, relata.

No obstante, la situación se complica si la responsabilidad es mayor: “Si vos tenés a cargo una familia a la cual vos le tenés que pagar el transporte, la vivienda, alimentación y todos los gastos, ahí sí que no te va a rendir, no te va a ajustar para absolutamente nada”.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y líder de Sumar, defiende la jubilación a los 65 años para determinadas profesiones: "No es justo que una persona que está en un andamio trabaje a los 65 o a los 67"

El salto tras el periodo de prueba: trabajo y salario a tiempo completo

Con el tiempo, las condiciones pueden mejorar de manera notable, según explica el propio Rivera. “Una vez que terminás el periodo de prueba, que máximo son tres meses, entonces la empresa te da un contrato por tiempo indefinido y ahí te pueden aumentar las horas de trabajo y probablemente te den un horario a tiempo completo”.

El aumento de jornada produce un impacto inmediato en el salario: “Ahí es donde se viene lo bonito, porque pasas de ganar 1.200 euros a ganar 2.200 euros, eso ya es un gran cambio”.

Para quienes viven solos, el ascenso en la nómina representa un margen de ahorro considerable: “Si sos soltero te va belleza, porque vos cubrís estos gastos con aproximadamente unos 1.300 o 1.500 euros y el resto te quedan libres. Te queda para darte tu gustito, salir a pasear, salir a comer y mandar tu buena remesa a tu país”.

Los gastos mensuales obligatorios

Rivera no olvida detallar los gastos habituales que consume la economía doméstica en Bélgica. “Una casa en un pueblo donde yo vivo cuesta aproximadamente unos 800 euros”, calcula, a lo que añade 250 euros en servicios como luz, agua, gas y seguros. A eso hay que sumar unos 100 euros de internet y plataformas digitales, y 150 euros en transporte público.

Otros 15 euros mensuales corresponden a la mutualidad sanitaria, y la alimentación de una pequeña familia puede suponer unos 600 euros mensuales. Rivera concluye: “Al final te quedan 285 euros”.

Su mensaje resulta claro para quienes piensan emigrar o buscan nuevas oportunidades laborales: “Definitivamente, tiene que trabajar otra persona en el hogar para que podás disfrutar un poquito más, porque con esto, si solo una persona trabaja, te quedas sumamente ajustado”.