Bob Pop desvela que Buenafuente también sufrió las presiones de Pablo Motos: “Todo el mundo asumía que íbamos a tener que callarnos”

El debate sobre los invitados del access prime ttime en La Revuelta y El Hormiguero sigue siendo tema de conversación días después de las declaraciones de David Broncano en TVE. Este lunes, el guionista y colaborador Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, ha dado su perspectiva en su sección semanal con Àngels Barceló en Hoy por Hoy de la Cadena Ser, desvelando que esta práctica no es nueva y que también afectó a Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente donde fue subdirector.

Durante la conversación, Bob Pop elogió a La Revuelta por exponer públicamente una problemática que, según él, lleva años ocurriendo en la industria televisiva. “Desde Movistar Plus+ no nos dejaban airear esto porque Atresmedia y Movistar se hacen ojitos. Por eso tampoco lo había contado Broncano en La Resistencia”, afirmó. A lo que Àngels Barceló le respondió: “Lo que pasaba con los invitados en El Hormiguero era un runrún en la profesión. Quién más y quien menos te contaba algo”.

El guionista explicó cómo esta situación también se vivió en Late Motiv: “Cuando trabajaba con Andreu Buenafuente en Late Motiv vivimos muchas veces esas presiones y fuimos víctimas de ellas”. Y ha incidido más al afirmar que “había invitados que habían confirmado y esa misma mañana nos decían que no podían llegar”.

Según Bob Pop, esta “ley del silencio” se asumía porque El Hormiguero era un referente de audiencia: “El programa de Motos ha tenido una audiencia enorme durante muchísimo tiempo. Si tú te niegas a ir allí, la productora a lo mejor te puede decir algo”. Sin embargo, este hecho no implica el veto a la competencia: “Cuando firmas un contrato de promoción, nadie especifica los lugares a los que vas a ir. Tú no has firmado nunca ir a El Hormiguero, a no ser que sean casos muy puntuales”.

El colaborador también reflexionó sobre las implicaciones de esta práctica: “A partir de ahora, ¿cómo defiende un invitado de El Hormiguero estar participando en eso? ¿Sigue teniendo prestigio acudir a El Hormiguero para vender tu moto?”. A lo que la presentadora se ha cuestionado: “A lo mejor te resta”.

En un tono más informal, Bob Pop retomó el tema más adelante en la entrevista, utilizando una analogía sobre el poder de El Hormiguero en la industria televisiva: “Todo el mundo asumía que lo de Motos era una práctica que íbamos a tener que callarnos porque era el dueño del balón en el patio. Pues el dueño del balón en el patio nos va a tener que dejar jugar a los demás”. Y Barceló ha respondido con ironía: “Sí, le han robado el balón”.

¿Qué sucedió el pasado jueves?

La rivalidad entre El Hormiguero y La Revuelta alcanzó su punto más álgido el pasado jueves, según denunció David Broncano en directo. El presentador reveló que Jorge Martín, campeón mundial de MotoGP y previsto como invitado de la noche, canceló su participación a último momento debido a presiones del equipo de Pablo Motos.

Broncano explicó que el cambio se produjo apenas media hora antes del programa, cuando el piloto, ya presente en el teatro, informó que no podía salir al aire porque El Hormiguero quería ser el primero en recibirlo la semana siguiente. “Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría va la semana que viene allí, no quieren que nadie esté antes en La Revuelta”, indicó el jiennense.

“Tienen sus formas de presionar con estas cosas”, comentó Broncano, insistiendo en que no culpaba al piloto, quien lamentó no poder participar. Además, aprovechó la ocasión para denunciar abiertamente estas prácticas, señalando que afectan su trabajo y el de todo el equipo. Aseguró que no es la primera vez que esto ocurre, mencionando antecedentes similares desde los tiempos de La Resistencia. “Que no éramos ni competencia, pero siempre ha habido mucho juego por su parte. No es personal, no tengo ningún problema con ellos, pero son muchos años que nos han pasado continuamente”, afirmó.

