Bob Pop carga contra ‘MasterChef’: “Hace del mundo un lugar peor. Todo lo que aborrezco está en ese formato”

Bob Pop, en 'Bob in translation'. (TV3)

Bob Pop no acostumbra a tener cortapisas a la hora de opinar y no las ha tenido al pronunciarse sobre MasterChef. El humorista, que celebra la llegada de David Broncano a RTVE, se ha mostrado muy crítico con el talent de cocina de la televisión pública, al que acusa de contribuir a “hacer del mundo un lugar peor”.

El cómico se ha explayado sobre el concurso de La 1 en Bob in translation, el formato que desde el pasado 12 de septiembre presenta en el prime time de TV3 cada jueves y que también está disponible gratuitamente desde todo el país a través de la plataforma 3Cat.

Así, el escritor aplaude el éxito de La Revuelta en el access, asegurando que Broncano y su equipo “han creado un evento y se nota que se lo pasan bien”. Pero también celebra que esa audiencia no se traslade al formato de cocina producido por Shine Iberia: “Una cosa que me da mucha tranquilidad, y esperanza, es que MasterChef no recoge la audiencia de La Revuelta”, asevera.

Y es que, según afirma, MasterChef es “uno de los productos televisivos que más contribuyen a hacer del mundo un lugar peor porque fomenta la competitividad y el clasismo”. Y sentencia: “Todo lo que aborrezco está en ese formato. Y todo eso en la tele pública, y carísimo”.

El escritor Bob Pop. (Mauricio Retiz/El Terrat)

Buenas palabras para Broncano

A diferencia de los sentimientos que le produce MasterChef, Bob Pop está encantado con el aterrizaje de David Broncano en TVE. Así lo expresaba en una reciente entrevista en El País, donde confesaba que vive el éxito de La Revuelta “con un orgullo como de madre de la Pantoja” porque Jorge Ponce es para él como un hermano pequeño.

“¿Dónde está el drama en qué esté compitiendo con El Hormiguero? ¿Descubrir que a la gente también le gusta el humor inteligente y que pueden ir un antropólogo y un novelista al prime time de una televisión y petarlo en audiencia?”, se pregunta el cómico, que aunque considera que La Revuelta es un programa “muy hecho desde el punto de vista masculino”, alaba que el formato ofrezca a los espectadores ver a “gente que no tenga miedo”. “Por eso lo peta Broncano y lo peta Marc Giró. Y por eso lo petó en su día Jorge Javier Vázquez… hasta que le recordaron que tenía razones para tener miedo”, añade.

En ese sentido, Bob Pop recuerda que Jorge Javier “brilló mucho durante la pandemia”. “Expresaba su terror por la deriva fascista que está tomando parte de este país en un espacio abierto y en horario estelar”, prosigue, apuntando que aquel momento “coincidió con el momento en el que Mediaset decidió apoyar discursos conservadores para que llegaran al poder y estuvieron a punto de cortarle la cabeza”.

Sin embargo, el colaborador de Hoy por Hoy recuerda que en la última entrevista que el catalán concedió a El País “dejaba claro que se acabaron las tonterías, que ahora está aquí para ser lo que somos todos en televisión: un muñeco, como nos llaman los del equipo técnico”. Y remata: “Al final, todos terminamos trabajando para el mal”.

