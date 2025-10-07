La atleta olímpica María Perez visita ‘La Revuelta’ tras colgarse dos oros en el Mundial de Japón: “Si tenemos el mejor jamón del mundo, ¿por qué no vamos a tener a la mejor marchadora?”

La campeona olímpica María Pérez visita 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

La saga de invitadas históricas en La Revuelta ha tenido continuidad esta temporada y ha sumado a su nómina a una de las protagonistas más destacadas del atletismo actual. María Pérez se ha convertido en nombre propio tras colgarse dos oros en el Mundial de Japón 2025, logro que la ha unido a un club selecto en el que figuran solo mitos como Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah.

“Si tenemos el mejor jamón del mundo, ¿por qué no vamos a tener a la mejor marchadora?”

La atleta granadina ha compartido este momento en el programa, y lo ha hecho después de un año donde han coincidido el divorcio, el paso por los Juegos Olímpicos de París 2024 y, ya este curso, la consagración en Tokio. “Si tenemos el mejor jamón del mundo, ¿por qué no vamos a tener a la mejor marchadora?”, ha lanzado en su charla con Broncano.

El recorrido emocional y deportivo de María Pérez ha impactado a la audiencia. En los últimos dieciocho meses, la marchadora ha atravesado una separación antes de las Olimpiadas, ha conseguido el oro olímpico en marcha relevo mixto en París y ha escrito su nombre junto a las leyendas al conquistar dos oros mundiales en dos campeonatos consecutivos: 20 km y 35 km en Budapest 2023 y Tokio 2025. Solo Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah han conseguido un doblete semejante, y la marchadora española lo ha contado entre bromas cuando ha hecho referencia al premio económico de 70.000 dólares por cada presea: su “respuesta clásica sobre el dinero” ha ido mejorando cada año.

Al abordar su vida personal, María Pérez ha dejado varias reflexiones. Ha reconocido que, tras la ruptura y su concentración en la competición, su relación con el sexo “no ha tenido novedades”, pero ha transmitido optimismo: “No es nada triste, la vida continúa”. Y ha dado un consejo para quienes estén pasando por una situación similar: “Cuando se rompe una relación, hay que estar un tiempo con uno mismo”, ha apuntado. Además, ha añadido: “Si quitas una piedra con otra piedra, no te vas a curar y vas a cometer los mismos fallos”.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Después de proclamarse bicampeona del mundo de manera consecutiva, la atleta andaluza ha optado por celebrar. Ha viajado de vacaciones a México y ha superado uno de sus temores: ha buceado en una zona donde no hacía pie. Durante el viaje, los pilotos le han entregado un mapa, que le ha regalado a Broncano y ha servido para bromear con que “la tierra es redonda, no plana”. Ya en el estudio, ha continuado la celebración con jamón serrano, sushi y champán. Sobre caprichos gastronómicos, ha confesado sin rodeos: su “comida trampa” favorita incluye “crepes de chocolate y un zumo de frutas, a lo loco”.

El futuro de María Pérez apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La marchadora ha explicado que desea coronar su carrera con nuevas medallas y que le apetece explorar otras etapas vitales: “Hay que dejar paso a la juventud, hay otras etapas de la vida que también quiero probar”. Sobre el próximo Mundial, ha descartado su participación dado el nuevo formato: “Bastante zumbada de la cabeza estoy ya con 20 y 35 kilómetros. Si saben contar, que no cuenten conmigo”.