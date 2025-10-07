La advertencia de Jota Peleteiro mientras Jessica Bueno está en ‘SV All Stars’: “Tomaremos las medidas legales necesarias”

Jota Peleteiro, en una fotografía de redes sociales (Instagram/@kingjota23)

Jota Peleteiro, exfutbolista de 34 años, ha vuelto a convertirse en noticia tras meses manteniéndose alejado de la vida pública. El deportista, conocido también por su historia de amor con Jessica Bueno, decidió hace unos meses romper su habitual discreción para conceder una entrevista en el programa ¡De viernes! En el espacio de Telecinco, el deportista aseguró que la única razón para sentarse frente a las cámaras era el bienestar de los hijos que comparte con la modelo sevillana, con quien mantiene una disputa desde su ruptura.

En las últimas horas, Peleteiro ha reaparecido en sus redes sociales y ha compartido un mensaje directo, marcado por la indignación, en el que anuncia de manera contundente que tomará medidas legales contra quienes considera responsables de ponerle obstáculos en su vida. Todo esto coincide con el momento en que Jessica Bueno se encuentra participando como concursante en Supervivientes All Stars, lejos de España, concretamente, en Honduras.

En su nueva etapa, Peleteiro ha optado por centrarse en sus negocios y en su familia, especialmente en el hijo que tiene junto a su actual esposa, Ajla Etemovic. Sin embargo, las polémicas siguen presentes. El exfutbolista ha difundido un vídeo grabado en su domicilio de Bilbao, la vivienda que en el pasado compartió con Jessica Bueno y sus hijos y que hoy es el escenario de su vida con Ajla y su pequeño. En estas imágenes, Peleteiro ha descrito las presiones y traiciones a las que se ha visto sometido durante los últimos años, con especial mención a los ataques relacionados con su entorno profesional y no al ámbito personal relacionado con su expareja.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro se enfrentan en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Hacer caer a Jota Peleteiro es imposible”

“Estaba pensando, ¿cómo puede ser la gente tan hija de puta?”, ha comenzado a decir, sincerándose sobre las “zancadillas” que ha recibido tanto de personas cercanas como de figuras relevantes fuera de su círculo íntimo. En su intervención, el gallego hace referencia a los logros adquiridos a base de esfuerzo personal, vinculados a los proyectos empresariales en los que se ha involucrado desde su retirada del fútbol profesional. “Entiendo que a mucha gente no le guste ver a personas jóvenes con sueños. Pero hacer caer a Jota Peleteiro es imposible, o me tienen que meter bajo tierra o es imposible. Porque no es por el exfutbolista, es por la familia y los hijos de Jota Peleteiro”, ha afirmado, remarcando la motivación que le impulsa a seguir a pesar de las dificultades.

Además, el propio Peleteiro pone de manifiesto su percepción sobre el entorno en el que se mueve y denuncia las actitudes que asegura haber experimentado. “Es un mundo lleno de envidias, la gente no se alegra del éxito de los demás, solo quiere meter la zancadilla”, ha continuado diciendo. El exjugador de fútbol ha dejado entrever que revelará más detalles sobre estas situaciones en el futuro, asegurando que su decisión de no dejar pasar los agravios recibidos es firme. “No vamos a dejar pasar lo ocurrido”, ha asegurado, haciendo una advertencia pública en la que alude a un proceso legal en marcha.

Jota Peleteiro, en la mansión en venta en Mungía (Instagram/ @kingjota23)

Sobre las acciones que tiene previstas, Peleteiro ha subrayado que no hará distinción en el camino a seguir. “Tomaremos las medidas necesarias legales, para que toda esta gente no se quede de brazos cruzados. Ellos saben de sobra exactamente quiénes son, tanto las cercanas como los lejanos o los importantes”, ha afirmado, anticipando que emprenderá acciones sin considerar la naturaleza del vínculo que le pueda unir a los implicados.

Jota Peleteiro en una imagen de redes sociales (Instagram / @kingjota23)

En el cierre de su comunicado, el exfutbolista ha detallado que sus representantes legales ya están trabajando en este asunto. “Nuestros servicios legales se tendrán que poner manos a la obra y alguna persona se va a llevar algún susto, aún va a tener que perder cosas, patrimonio... no vamos a dar más detalles, ojalá en el futuro os pueda contar un poquito más”, ha dicho, poco antes de dirigirse a aquellas personas que, según él, han buscado perjudicarle. “Mucha de esta gente se va a arrepentir de todo lo que ha hecho”, ha sentenciado, agregando que “Jota Peleteiro está aquí para seguir subiendo, aunque a mucha gente le joda y mucho. Me van a tener que ver ahí siempre”.