Coches ‘low cost’ que son una buena inversión, según un experto

El autor del vídeo del perfil de TikTok 'Garaje Hermético' (@garaje.hermetico)

En un mercado automovilístico cada vez más condicionado por las normativas medioambientales, la electrificación y los precios al alza, surge un nuevo enfoque entre los aficionados: invertir en vehículos asequibles con potencial de revalorización futura. Así lo defiende el divulgador del canal ‘Garaje Hermético’, que en un reciente vídeo publicado en TikTok ha señalado cinco modelos que, pese a su aparente antigüedad, podrían convertirse en clásicos muy codiciados.

El creador, conocido por su enfoque técnico y divulgativo, propone una reflexión clara: “Imagina que tu próxima inversión duerme en el garaje y además puedes disfrutar de ella”. Con esa premisa, repasa una selección de coches de segunda mano con precios accesibles —entre 4.000 y 6.000 euros— y con características que los convierten en apuestas interesantes tanto para el disfrute como para la inversión a medio plazo.

Del encanto italiano al ingenio alemán

El primero de la lista es el Fiat Barchetta, un descapotable biplaza lanzado en los años noventa que, en palabras del experto, representa “el puro estilo italiano”. Con un diseño de líneas suaves y un interior sencillo pero elegante, este modelo ofrece una experiencia de conducción clásica por precios que actualmente parten de unos 4.000 euros. La combinación de su estética y la progresiva escasez de unidades en buen estado hacen del Barchetta una opción atractiva para quienes buscan un coche de disfrute y posible revalorización.

Otro modelo destacado es el Mercedes-Benz SLK (R170), considerado pionero por su techo duro retráctil, una innovación técnica que en su momento marcó tendencia en el segmento de los roadsters compactos. En el mercado de ocasión pueden encontrarse unidades desde 5.000 euros, aunque el especialista recomienda optar por las versiones Kompressor, que ofrecen un rendimiento superior y un carácter más deportivo.

Ambos modelos, de marcado estilo europeo, encarnan dos filosofías distintas: la pasión y el diseño frente a la ingeniería y la durabilidad. No obstante, coinciden en un punto esencial: son coches que han resistido el paso del tiempo y mantienen un aura de exclusividad sin necesidad de grandes desembolsos.

Deportividad japonesa con sello propio

El vídeo también incluye tres representantes de la industria japonesa, todos ellos con un perfil claramente deportivo. El primero es el Toyota Celica T Sport (T23), un coupé lanzado a comienzos de los 2000 que mantiene un diseño moderno incluso dos décadas después. Equipado con un motor de 192 caballos, incorpora un sistema de distribución variable similar al VTEC de Honda, lo que le otorga un carácter vibrante a altas revoluciones. Según el experto, su fiabilidad mecánica y su estética atemporal lo convierten en un “candidato natural” a convertirse en un clásico contemporáneo.

Otro modelo destacado es el BMW Serie 3 Coupé y Cabrio (E46), considerado por muchos como “el último de los BMW de verdad”. Con motores equilibrados y una construcción robusta, este vehículo mantiene un elevado nivel de demanda en el mercado de segunda mano. Su popularidad y disponibilidad de recambios hacen de él una elección segura tanto para el uso diario como para una posible revalorización futura.

Por último, el Toyota MR2 (W30) cierra la lista como la propuesta más singular. Descrito por ‘Garaje Hermético’ como “una especie de baby Ferrari”, este deportivo compacto de motor central destaca por su ligereza y agilidad. Su configuración —poco común en coches de su rango de precio— lo convierte en una joya para los entusiastas de la conducción pura.

Una mirada al futuro del automóvil clásico

El análisis del experto parte de una idea recurrente entre los amantes de los coches: no todos los vehículos que envejecen pierden valor. Algunos, con el paso de los años, se revalorizan gracias a su diseño, su rareza o su importancia técnica. En ese sentido, los cinco modelos mencionados representan una oportunidad accesible para quienes buscan un equilibrio entre placer de conducción e inversión potencial.

La propuesta de ‘Garaje Hermético’ no pretende ofrecer recetas infalibles, sino abrir un debate sobre una tendencia creciente: la de los “clásicos asequibles”, coches que hoy parecen simples usados, pero que mañana podrían convertirse en piezas codiciadas por coleccionistas. En su canal de YouTube, el divulgador amplía esta lista con una docena más de ejemplos que, según afirma, podrían seguir la misma senda de revalorización.