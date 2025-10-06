España

Una acosadora del príncipe Harry consiguió acercarse a él en la gala de los Premios WellChild: “Son amenazas impredecibles”

Según han informado los medios británicos, el pasado 9 de septiembre una mujer ubicada en una lista de individuos con obsesiones hacia miembros de la realeza consiguió acceder a la “zona segura” del duque de Sussex

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
El príncipe Harry, duque de
El príncipe Harry, duque de Sussex, habla en los premios anuales WellChild Awards 2025, el 8 de septiembre de 2025. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS).

El príncipe Harry regresó el pasado mes de septiembre a Reino Unido para una cita ineludible: los Premios WellChild a los que intenta acudir todos los años. No obstante, al encontrarse en suelo británico, aprovechó la ocasión para reunirse con su padre, el rey Carlos III, y, según apuntan los medios ingleses, unir lazos de nuevo con la corona y mejorar la relación perdida con su familia. Sin embargo, mientras se encontraba en su país de origen, el hijo de Diana de Gales se vio expuesto a una situación de riesgo: una mujer que consideran ‘obsesionada’ con la realeza consiguió acercarse en dos ocasiones peligrosamente cerca a él, sorprendiendo no solo a él, sino también a su equipo de seguridad.

Según el Daily Mail, el 9 de septiembre, durante la entrega de los Premios WellChild en un hotel céntrico de Londres, se permitió que una mujer ingresara en lo que él y su personal consideran una “zona segura” dentro del recinto, mientras Harry se encontraba presente. Esa mujer, según distintos medios, estaría ubicada en una lista que catalogaría individuos con obsesiones hacia miembros de la realeza. En esa ocasión, aparentemente logró acercarse lo suficiente como para ser considerada sospechosa, aunque no hay indicios de que haya logrado cruzar barreras físicas ni acceder directamente hasta el príncipe.

Según los informes, el equipo de protección personal reconoció a la mujer como alguien que ya había estado implicada antes en seguimientos. Se sabe que la persona en cuestión habría seguido al príncipe en viajes anteriores, incluso en su visita de tres días a Nigeria en mayo de 2024.

El príncipe Harry, duque de
El príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, asisten a un evento benéfico de polo en Lagos, Nigeria, el 12 de mayo de 2024. (REUTERS/Akintunde Akinleye).

Este incidente adquiere mayor gravedad en el contexto de una controversia mayor: cuando Harry y Meghan decidieron apartarse de los deberes reales y trasladarse a Estados Unidos, su protección policial financiada por los contribuyentes fue retirada. El príncipe afirmó que le resultó “difícil de digerir” que el Comité Ejecutivo Real (Ravec) les negara ese apoyo cuando dejaron de actuar como representantes oficiales.

Aunque la Policía Metropolitana decidió voluntariamente ofrecerle protección durante su estancia en Londres para los premios WellChild, esa cobertura fue puntual y limitada al evento, no para toda la visita. La decisión se adoptó sin participación del Ministerio del Interior ni de la casa real, y según fuentes, basada en la visibilidad del acto y la presencia de niños. Pero Harry expresó sentirse “abandonado” frente a la necesidad de costear su propia seguridad el resto del tiempo.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La culpa y el peso moral de una figura pública

Un amigo cercano del príncipe ha relatado a The Telegraph que Harry siempre ha sido consciente del riesgo que su posición representaba para quienes lo rodean. Esa responsabilidad, ha dicho el allegado, le genera “una enorme culpa”. Cada visita al Reino Unido, bajo ese esquema de protección intermitente, se ha vuelto para él un momento de tensión constante. Además, la sensación de vulnerabilidad se ha acentuado con estos dos acercamientos, recordando que bastan unos segundos de descuido para que alguien con determinación pueda ponerlo en peligro. “No debería dejarse que dos empleados sean los ojos y barrera física extra. Eso no debe ocurrir”, ha afirmado la fuente al citado medio.

Entre los que han opinado al respecto figura Neil Basu, exjefe antiterrorista del Reino Unido. Basu ha calificado como “un error” que no se haya llevado a cabo una evaluación formal de riesgos para Harry mientras se encuentra en suelo británico. Ha señalado que, aunque él ha renunciado en parte a funciones oficiales, su perfil como figura pública sigue siendo objeto de interés, y ha insistido en que los individuos obsesivos representan una amenaza concreta. Asimismo, ha revelado que existe un equipo especializado en New Scotland Yard dedicado a gestionar lo que se conoce como “fixated individuals” (personas obsesionadas). “Son amenazas impredecibles y es de lo más difícil de proteger”, ha destacado.

De hecho, príncipe Harry ha admitido públicamente que el recorte de su protección policial ha sido interpretado como una medida de presión para que él y Meghan regresaran al Reino Unido bajo condiciones controladas. La sensación de estar “señalado” y la inseguridad generada por estos incidentes podrían explicar por qué ha reducido considerablemente sus estancias en su país natal. Además, en abril de 2025 perdió su apelación contra la decisión judicial que ratificaba la política de seguridad basada en cada visita. La negativa judicial representó una derrota legal, pero ese fallo, unido a los recientes acosos, alimenta las dudas sobre cuán protegido puede sentirse cuando pisa suelo británico.

El príncipe Harry, duque de
El príncipe Harry, duque de Sussex, habla en los Premios WellChild 2025, que celebran los logros y la resiliencia de los niños con enfermedades graves y sus familias, en el Royal Lancaster Hotel en Londres, Gran Bretaña, el 8 de septiembre de 2025. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS).

Temas Relacionados

Príncipe HarryCasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial y tensión antes del partido

El partido se disputará en Údine el próximo martes 14 de octubre para la clasificación al Mundial

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial

La nueva tendencia en Suiza para pagar la compra: “No lo había visto nunca”

Un español que vive en Suiza informa sobre un comportamiento muy recurrente que tienen las parejas suizas a la hora de pagar la compra

La nueva tendencia en Suiza

José Andrés, chef español, comparte su receta de crema de calabaza sin nata: “El aceite va a emulsionar y le va a dar un toque cremoso”

El cocinero explica el paso a paso para hacer este puré de calabaza cremoso y lleno de sabor, el cual acompaña con setas y unas puntillitas

José Andrés, chef español, comparte

Así será el viaje exprés de los reyes Felipe y Letizia a Bélgica: encuentro ‘royal’ y Francisco de Goya como protagonista

Este reencuentro en Bruselas es tan solo el comienzo de una agenda de octubre especialmente cargada para los reyes de España

Así será el viaje exprés

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

El experto asume el reto de recomendar no solo zapatos confortables para el pie, sino también estéticos y a la moda

Las mejores zapatillas para este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mejores zapatillas para este

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 6 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

DEPORTES

Borja Iglesias vence a los

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”