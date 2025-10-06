España

Un senderista es atacado por cuatro perros cuando hacía una ruta por los Alpes franceses

La gendarmería rescató en helicóptero al joven de 20 años, que fue trasladado al Hospital de Briançon

Por Carolina Viciano

El pasado domingo 5 de octubre, alrededor de las diez de la mañana, un senderista fue atacado por cuatro perros pastores en la región francesa de los Altos Alpes, en la Provenza. El joven de 20 años fue rescatado en helicóptero por la gendarmería de alta montaña de Briançon, quienes intervinieron en el pico Morgon. La víctima fue trasladada al Hospital Escartons, en la localidad de Briançon, con múltiples lesiones, según publicó Le Dauphiné Libéré.

Uno de los rescatistas declaró que el joven, del que no ha transcendido la identidad, “recibió mordeduras en todo el cuerpo bastante graves”. Además, quienes participaron en el rescate añadieron al medio francés que el entorno en el que se encontraba el excursionista era de difícil acceso, por lo que tuvieron que actuar con extrema precaución.

El incidente ocurrió mientras el excursionista caminaba por un sendero fuera del parque del rebaño, cerca del lago de Serre-Ponçon. La ruta circular que conduce al pico Morgon, a unos 400 metros del redil, tiene una duración aproximada de 4 horas con un recorrido de 2.324 metros. Fue en este punto, mientras el senderista se encontraba fuera del sendero, cuando los perros se escaparon del recinto en el que se encontraban. Cuando llegaron los rescatistas, los cuatro animales seguían allí, con bastante agresividad.

El joven habría intentado contactar con el 112 sin tener señal, afirmó uno de los rescatistas. “Los perros lo atacaron durante una hora”. Añaden que “al principio, fue complicado porque los perros se mostraron hostiles a la llegada del helicóptero”. Los rescatistas, quienes han presenciado ataques perrunos en numerosas ocasiones, afirman que “un ataque tan feroz es poco común”, por lo que se ha abierto una investigación sobre el incidente. La raza patous a la que pertenecen los perros que atacaron al senderista es originaria de los Pirineos y suelen dedicarse al cuidado y la protección de los rebaños.

Qué hacer si te ataca un perro

Ya sea por dolor, miedo o instinto maternal, es importante saber cómo actuar si sufres la mordida de un perro, tanto aquello que se debe hacer como aquello que no es recomendable.

En primer lugar, se debe evitar gritar o mostrarse en un estado de alteración. En este caso, el perro podría sentirse atacado y nervioso y no cesar en sus mordidas. Tampoco es conveniente correr, ya que puede verse como una señal de juego. Contrariamente, es mejor caminar lentamente y de cara al animal, para no perder el contacto visual.

Una vez ha parado el ataque, debe procederse a lavar la herida para evitar que se infecte. Para ello, deberá lavarse las manos con jabón antes de tocar la herida. A continuación, para detener el sangrado, podrá aplicarse presión sobre la herida con un paño limpio. En caso de que cause dolor, y ante la posibilidad de tener algún hueso roto, deberá acudir inmediatamente a un médico antes de seguir curando la herida. Si no es el caso, deberá proceder a desinfectarla con productos que contengan yodo o clorhexidina. Una vez cortada la hemorragia, deberá acudir al médico, sobre todo si se han producido heridas en cara, pies y manos.

Estas son las razas de perros más comunes en España

No deberá cerrarse la herida y la visita al centro de salud deberá producirse durante las primeras seis horas del ataque, con el objetivo de poder actuar en caso de que el perro tenga la rabia. Paralelamente, deberá observarse al perro durante diez días para asegurarse de que no posee el virus. En caso de dudas, será mejor conducirlo a autoridades sanitarias.

