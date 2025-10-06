España

Quiénes son los invitados de ‘El Hormiguero’ del 6 al 9 de octubre: dos cantantes, un campeón del mundo y un actor legendario

El programa de Pablo Motos prepara una semana con música, deporte y teatro en cuatro noches de entrevistas y espectáculo

Alba García

Por Alba García

Guardar
Pablo Motos, en una imagen
Pablo Motos, en una imagen de archivo. (Atresmedia)

Comienza una nueva semana y con ella una nueva tanda de protagonistas para El Hormiguero. Entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre, Pablo Motos recibirá en el plató de Antena 3 a dos de los artistas musicales más seguidos del momento, al vigente campeón del mundo de MotoGP y a uno de los grandes nombres de la interpretación española.

El programa de entretenimiento de Atresmedia, que se emite cada noche de lunes a jueves a partir de las 21:45 horas, volverá a combinar música, actualidad y humor en sus entrevistas con invitados de primer nivel.

Un año después de su primer cara a cara con David Broncano, presentador de La Revuelta (TVE), el formato sigue esforzándose para marcar distancia en las audiencias. Algo que, de momento, logra con holgura.

Lunes, 6 de octubre: Duki

Duki en una imagen de
Duki en una imagen de archivo. (Atresmedia)

La semana comenzará con Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki. El rapero y trapero argentino, uno de los fenómenos musicales de habla hispana, aterriza en el espacio para hablar con Pablo Motos de los detalles de su inminente gira por España.

Además, el artista comentará el estreno de su documental Rockstar Duki desde el fin del mundo, ya disponible en Netflix, una producción que repasa su meteórico ascenso desde los barrios de Buenos Aires hasta los grandes escenarios internacionales.

Martes, 7 de octubre: Marc Márquez

Marc Marquez visita 'El Hormiguero'
Marc Marquez visita 'El Hormiguero' tras su último premio. (montaje infobae, 'El Hormiguero)

El martes será el turno de Marc Márquez, quien acaba de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su carrera. El piloto español ha vuelto a hacer historia en el motociclismo tras sellar el título cuando aún faltan cinco carreras para que termine la temporada. Su visita promete una conversación sobre la exigencia de la competición, los momentos más decisivos del campeonato y los próximos retos que afronta en su trayectoria deportiva.

Miércoles, 8 de octubre: Ana Mena

La música volverá al plató el miércoles con Ana Mena. La cantante malagueña presentará su nuevo single, Lárgate, que se publicará oficialmente el 10 de octubre.

La intérprete también hablará de la clausura de su gira Bellodrama, un tour que la ha consolidado como una de las artistas pop más influyentes de España e Italia, y avanzará detalles de su incursión en el cine, con una película que se estrenará próximamente.

Jueves, 9 de octubre: José Sacristán

José Sacristán en una imagen
José Sacristán en una imagen de archivo. (Atresmedia)

El broche de la semana lo pondrá José Sacristán. El veterano actor regresa al teatro con El hijo de la cómica, una adaptación de la primera parte de El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán-Gómez.

La obra, firmada e interpretada por el propio Sacristán, se estrenará en Avilés el próximo 24 de octubre y emprenderá posteriormente una gira por España, con llegada prevista a Madrid en abril. En su paso por El Hormiguero, el actor repasará también sus más de seis décadas de carrera y su estrecha vinculación con el teatro clásico y contemporáneo.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosAntena 3AtresmediaEspaña-noticiasEspaña-EntretenimientoCorazón y Estilo EspañaMarc MárquezAna Mena

Últimas Noticias

¿Está la empresa obligada a darte una cesta de navidad? Un abogado responde

Si la compañía decide suprimir este obsequio sin cumplir los procedimientos legales pertinentes, los trabajadores tienen derecho a reclamarlo

¿Está la empresa obligada a

Madrid anuncia la apertura de cinco nuevos centros de salud mientras faltan médicos en 194: estas serán las ubicaciones

Más del 70% de los centros de atención primaria tienen vacantes en su plantilla, según los sindicatos

Madrid anuncia la apertura de

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de octubre

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y

Nicolás Salcedo, psicólogo: “Este es el problema de ser inteligente”

El especialista explica la teoría de Carol Dweck, que sostiene que reconocer el esfuerzo ayuda a enfrentar desafíos y mantener la motivación en el ámbito educativo

Nicolás Salcedo, psicólogo: “Este es

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

La sentencia del TSJ del País Vasco incluye un voto particular de uno de los magistrados que considera que “la manifestación de la demandante careció de publicidad” y fue “emitida de una manera no premeditada sino espontánea”

Procedente el despido de una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

¿Puede la policía obligarte a que desbloquees tu móvil? Un inspector jefe responde

Radares ‘stop’: así es como funciona una de las recientes incorporaciones de la DGT

Los españoles de la Flotilla deportados por Israel llegan a Madrid: “No se puede permitir la impunidad ante toda esta violación sistemática de derechos humanos”

Aterriza en Madrid el vuelo con los 21 integrantes de la flotilla deportados por Israel: “Ha habido un proceso constante de deshumanización, de intentar culpabilizarnos”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de octubre

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025/2026 con una tarifa especial de 50 euros y la opción de viajar con mascotas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 6 de octubre

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Un despido puede ser improcedente aunque la causa que lo motiva sea cierta”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria