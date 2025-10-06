Quiénes son los invitados de ‘El Hormiguero’ del 6 al 9 de octubre: dos cantantes, un campeón del mundo y un actor legendario

Pablo Motos, en una imagen de archivo. (Atresmedia)

Comienza una nueva semana y con ella una nueva tanda de protagonistas para El Hormiguero. Entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre, Pablo Motos recibirá en el plató de Antena 3 a dos de los artistas musicales más seguidos del momento, al vigente campeón del mundo de MotoGP y a uno de los grandes nombres de la interpretación española.

El programa de entretenimiento de Atresmedia, que se emite cada noche de lunes a jueves a partir de las 21:45 horas, volverá a combinar música, actualidad y humor en sus entrevistas con invitados de primer nivel.

Un año después de su primer cara a cara con David Broncano, presentador de La Revuelta (TVE), el formato sigue esforzándose para marcar distancia en las audiencias. Algo que, de momento, logra con holgura.

Lunes, 6 de octubre: Duki

Duki en una imagen de archivo. (Atresmedia)

La semana comenzará con Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki. El rapero y trapero argentino, uno de los fenómenos musicales de habla hispana, aterriza en el espacio para hablar con Pablo Motos de los detalles de su inminente gira por España.

Además, el artista comentará el estreno de su documental Rockstar Duki desde el fin del mundo, ya disponible en Netflix, una producción que repasa su meteórico ascenso desde los barrios de Buenos Aires hasta los grandes escenarios internacionales.

Martes, 7 de octubre: Marc Márquez

Marc Marquez visita 'El Hormiguero' tras su último premio. (montaje infobae, 'El Hormiguero)

El martes será el turno de Marc Márquez, quien acaba de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su carrera. El piloto español ha vuelto a hacer historia en el motociclismo tras sellar el título cuando aún faltan cinco carreras para que termine la temporada. Su visita promete una conversación sobre la exigencia de la competición, los momentos más decisivos del campeonato y los próximos retos que afronta en su trayectoria deportiva.

Miércoles, 8 de octubre: Ana Mena

La música volverá al plató el miércoles con Ana Mena. La cantante malagueña presentará su nuevo single, Lárgate, que se publicará oficialmente el 10 de octubre.

La intérprete también hablará de la clausura de su gira Bellodrama, un tour que la ha consolidado como una de las artistas pop más influyentes de España e Italia, y avanzará detalles de su incursión en el cine, con una película que se estrenará próximamente.

Jueves, 9 de octubre: José Sacristán

José Sacristán en una imagen de archivo. (Atresmedia)

El broche de la semana lo pondrá José Sacristán. El veterano actor regresa al teatro con El hijo de la cómica, una adaptación de la primera parte de El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán-Gómez.

La obra, firmada e interpretada por el propio Sacristán, se estrenará en Avilés el próximo 24 de octubre y emprenderá posteriormente una gira por España, con llegada prevista a Madrid en abril. En su paso por El Hormiguero, el actor repasará también sus más de seis décadas de carrera y su estrecha vinculación con el teatro clásico y contemporáneo.