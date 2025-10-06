España

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Uno de los activistas ha relatado que él y sus compañeros permanecieron “siete horas atados con las manos a la espalda, sentados en el asfalto durante la noche, mientras el ministro extremista Ben Gvir se paseaba por allí”

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Decenas de personas esperan la llegada de los 21 ciudadanos españoles integrantes de la Sumud Global Flotilla (A. Pérez Meca / Europa Press)

Parte de los miembros de la flotilla de Gaza han regresado ya a España. En total son 21 españoles que participaron en la Global Sumud Flotilla que han sido deportados por parte de Israel y devueltos en aviones.

A su llegada, una de las primeras reivindicaciones que han hecho ha sido denunciar los tratos “vejatorios e inhumanos” a los que han sido sometidos en este país, varios de ellos asegurando que han sido “atados” y “golpeados” y que no tenían agua potable ni comida, según las declaraciones recogidas por RTVE.

Uno de los activistas ha relatado que él y sus compañeros permanecieron “siete horas atados con las manos a la espalda, sentados en el asfalto durante la noche, mientras el ministro extremista Ben Gvir se paseaba por allí”, tras ser detenidos el pasado miércoles por las autoridades israelíes cuando intentaban hacer llegar ayuda humanitaria por mar a Gaza y abrir un corredor.

Según ha explicado, en esos días “los abusos físicos y psicológicos se han repetido de forma constante: nos golpearon, nos arrastraron, nos inmovilizaron de pies y manos, nos cubrieron los ojos, nos insultaron, nos privaron del sueño y nos negaron atención médica”. Otro de los integrantes de la flotilla ha añadido que “haber sido identificados como prensa ha significado recibir un nivel especial de violencia y un trato aún más degradante”.

“Lo veo difícil”

Ante esta situación, que supondría que Israel y los funcionarios que han cometido estos actos habrían llevado a cabo un delito de torturas, cabe preguntarse que caminos judiciales pueden llevar a cabo estos activistas.

Para responder a estas dudas, este lunes Silvia Intxuarrondo ha entrevistado en “La Hora de la 1″ al catedrático de derecho internacional, Juanjo Álvarez, al que ha preguntado por este proceso.

Tras ser preguntado que cómo podrían denunciarlo, Álvarez ha respondido que “desgraciadamente me gustaría decir otra cosa, pero si no hay más pruebas, es difícil”. “En España puedes hacer una denuncia, pero la entidad competente final serían los tribunales israelíes y, más allá de lo incorrecto de esa praxis, no veo recorrido jurídico”, ha añadido.

No habrá una prueba de torturas física o psicológica, por lo que, de un maltrato, a que pueda haber un proceso jurídico que condenara a un determinado funcionario israelí o a la propia administración, lo veo difícil, lo veo complejo”, ha explicado.

28 españoles siguen en Israel

Un total de 49 personas de nuestro país integraban las embarcaciones, aunque 28 de ellas siguen todavía bajo custodia en Israel. Entre quienes ya han regresado se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC Jordi Coronas, que tras aterrizar tomaron otro vuelo con destino a la capital catalana.

“Han sido muchas las situaciones de abuso y de arbitrariedad”, ha declarado Colau a los medios, y lo ha recogido RTVE, tras ser recibida con aplausos y vítores en el aeropuerto del Prat. La exalcaldesa ha descrito el traslado desde el barco hasta el aeropuerto como “durísimo”, denunciando que no se les facilitó “ni agua”.

Además, ha contado que al llegar a la prisión fueron alojados en celdas que daban a un patio donde se podía ver “una foto enorme de Gaza devastada por Israel con la frase en árabe ‘bienvenidos a la nueva Gaza’”. A su juicio, se trataba de “un mensaje muy claro de un Estado fascista”.

“Estuvimos recluidos en una cárcel de máxima seguridad donde ninguno de nuestros derechos fue respetado; sufrimos malos tratos y un trato denigrante”, ha añadido.

