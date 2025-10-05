Ranking Netflix España: estas son las películas más vistas del momento que te dejarán hipnotizado

"French Lover" se queda con el primer lugar del ranking de las mejores películas ara disfrutar en Netflix España. (Netflix)

En España, el ranking de películas más populares en la plataforma de Netflix, incluye clásicos, novedades y títulos por redescubrir, ofreciendo una selección diversa para quienes buscan qué ver en la plataforma.

Según Statista, la expansión internacional de Netflix ha provocado que sus ingresos anuales se tripliquen en los últimos siete años, ya que, aunque una proporción significativa de sus suscriptores permanece en Estados Unidos, el alcance de la empresa trasciende fronteras.

Desde su fundación en 1997, Netflix ha registrado un crecimiento sostenido en el número de suscriptores —excepto en la primera mitad de 2022— y ya supera los 301 millones.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix España

1. French Lover

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?. (Netflix)

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales. (Netflix)

3. Rut y Booz (Ruth & Boaz)

Rut cuida de una anciana viuda, mientras encuentra el amor verdadero en la figura de Booz y gana la familia que siempre soñó. (Netflix Latinoamérica)

4. Delirio

Al encontrar a su esposa Agustina en un estado delirante, un profesor se adentra en el oscuro pasado de ella para reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura. (Netflix)

5. Blade Runner: El Loto Negro

"Blade Runner: El Loto Negro", se mete en la quinta posición del ranking en España. (Netflix)

Los Ángeles 2032. Una mujer joven se despierta sin recuerdos y con habilidades mortales. Las únicas pistas de su misterio son un dispositivo de datos bloqueado y un tatuaje de un loto negro. Juntando las piezas, debe cazar a las personas responsables de su brutal y sangriento pasado para encontrar la verdad de su identidad perdida.

6. Flipped

En 1957, Bryce Loski, estudiante de segundo grado, se muda por primera vez y conoce a Julianna Juli» Baker. Cuando se miran a los ojos, Juli sabe que es amor, pero Bryce no quiere conocerla y trata de evitarla.

7. Steve

Sigue un día clave en la vida del director de un reformatorio y sus estudiantes en plena década de 1990 en Inglaterra. «Steve» es la adaptación cinematográfica de la exitosa novela «Shy», de Max Porter, protagonizada por el ganador del Oscar, Cillian Murphy y dirigida por Tim Mielants. (Netflix)

8. Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

El documental hecho en Argentina se sumerge en el recorrido de DUKI, con una mirada íntima sobre el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas musicales más representativos de su generación. A través de entrevistas y material detrás de escena, muestra cómo el artista convirtió su historia personal en un fenómeno cultural, mientras se prepara para dos hitos de su carrera: sus shows en el Estadio River Plate, y en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. (Netflix)

9. Cazafantasmas: Más allá

"Cazafantasmas: Más allá" se queda en el noveno sitio del listado en España. (HBO Max)

Una madre soltera y sus dos hijos se van a vivir a un pequeño pueblo donde descubrirán su conexión con los orígenes de los Cazafantasmas y el legado secreto que su abuelo les ha dejado.

10. Y ella dijo quizás (She Said Maybe)

Desde Hamburgo hasta Estambul. Un viaje, dos mundos y una decisión que lo cambia todo. (Netflix Latinoamérica)

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.