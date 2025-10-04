España

Ignasi Coll, geriatra, sobre las vacunas en personas mayores: ”Está científicamente comprobado que el riesgo de complicaciones y mortalidad disminuyen"

“Las vacunas estacionales de la gripe y COVID se recomiendan a las personas mayores de entre 60-70 años, personas con patología crónica, embarazadas y profesionales de la salud”, explica en la descripción de su vídeo

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Ignasi Coll, geriatra, sobre las
Ignasi Coll, geriatra, sobre las vacunas en personas mayores (@doctor_geriatra)

“Hola, buenas tardes”, saluda a sus seguidores el doctor Ignasi Coll, médico internista, geriatra y divulgador que acompaña “en el proceso del envejecimiento para mejorar la calidad de vida de las personas mayores”. El doctor comparte información y consejos médicos través de su perfil en Instagram, @doctor_geriatra, en el que cuenta con más de nueve mil seguidores.

En una de sus publicaciones más recientes, lee la consulta que le ha dejado uno de sus seguidores: “Doctor Coll, usted como geriatra, ¿recomienda la vacunación contra la gripe, contra el COVID en las personas mayores?“. Según el profesional médico, ”esta es una de las principales preguntas que recibo en los últimos días", de ahí que dedique un video a responder. “Mi respuesta es contundente: sí”, sentencia el geriatra.

La vacunación reduce el riesgo de complicaciones, de ingresos hospitalarios y de mortalidad

“Especialmente”, continúa, “en aquellas personas mayores de setenta y cinco años o aquellas con patologías crónicas”, explica. “Y ¿por qué?“, plantea, antes de continuar: ”Pues porque está demostrado científicamente que, aunque igual no evitemos el contagio, seguro que sí, que el riego de complicaciones disminuye, con lo cual el riesgo de un ingreso hospitalario disminuye, con lo cual el riesgo de mortalidad disminuye“, explica el profesional médico.

“Ah, es que yo no salgo de casa y seguro que no me contagio: falso”, asegura el medico internista y divulgador: “Si usted es una persona mayor y habitualmente no sale del domicilio, probablemente tendrá alguna persona que le cuide, que le acompañe, y con lo cual esa persona puede traer el virus a su casa y facilitar ese contagio”. “Por ese motivo, estos cuidadores no profesionales - o también los profesionales sanitarios - están dentro de este grupo de personas (a la que) se recomienda la vacunación tanto del COVID como de la gripe”, concluye.

La vacunación reduce el riesgo
La vacunación reduce el riesgo de complicaciones, de ingresos hospitalarios y de mortalidad (Rober Solsona - Europa Press)

En la descripción de su publicación, el médico internista, geriatra y divulgador resume una vez más: “Las vacunas estacionales de la gripe y COVID se recomiendan a las personas mayores de entre 60-70 años, personas con patología crónica, embarazadas y profesionales de la salud”, aclarando que, si bien “su administración puede que no evite el contagio” lo que en todo caso hará es disminuir “las complicaciones, los ingresos hospitalarios y la mortalidad”. “Así, pues, YO SÍ RECOMIENDO LA VACUNACIÓN tanto de las personas mayores como de sus cuidadores”, sentencia.

Vacunas importantes para personas mayores de 65 años

Según lo publicado en el portal especializado Tu canal de salud (de Quirón Salud), hay una serie de vacunas que los adultos mayores deberían tener al día: la de la gripe, indicada a partir de los 60 años, sobre todo en personas con enfermedades crónicas. Para el neumococo, se aconseja la vacuna VNC20 en una sola dosis, aunque algunas regiones mantienen otros esquemas, por lo que recomiendan consultar al médico si ya se recibió alguna vacuna previa.

La vacuna dTPa, que protege contra la difteria, tosferina y el tétanos, suele recomendarse como dosis de recuerdo en mayores de 65 años. Para el SARS-CoV-2, es importante completar la pauta y sumar refuerzos, especialmente en inmunodeprimidos. La vacuna contra el virus de la varicela zóster se destina a mayores de 65 años, comenzando por los de 80, y pueden recomendarse otras como hepatitis A y B, Hib y meningococo según cada caso.

Temas Relacionados

VacunasVacunacionRedes SocialesVacuna CoronavirusCornavirusCovid 19Tercera EdadGeriatriaAdultos MayoresInstagramEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Valencia: el pronóstico del clima para este 4 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Valencia: el pronóstico del clima

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

El saldo inicial de las cuentas del exministro era de 22.151,19 euros en enero de 2014. Al cierre de 2024, la cifra era de 22.090,98 euros. Es decir, durante estos diez años se contabilizaron 1.315.798,13 euros en entradas frente a 1.315.840,35 euros en salidas

La vida en B de

Las mascotas se convierten en los reyes de la casa: el gasto medio por animal sube un 28% en cinco años, superando los 165 euros al mes

El 57% de los dueños de animales se inclinan más por marcas con valores éticos visibles, y el 71% estaría dispuesto a pagar más por productos sostenibles

Las mascotas se convierten en

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

El contundente discurso del monarca sobre Israel en Naciones Unidas no es el único aspecto en el que Corona y derecha van desacompasadas

Quién escribe lo que dice

El salario medio subirá un 3,5% en 2026 mientras las empresas apuestan por la retribución flexible como estrategia de retención de talento

Los beneficios personalizables y la transparencia salarial se consolidan como nuevas prioridades en el mercado laboral

El salario medio subirá un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La vida en B de

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

Cinco meses del apagón en España: un informe revela que fue el “primero” relacionado con una subida de tensión en Europa

El cónsul de España en Tel Aviv asistirá a los españoles de la Flotilla retenidos por las fuerzas israelíes “hasta que haya podido visitar a todos” y estén todos “libres y de regreso a España”

Un iPhone 12 Pro, pendientes de oro rosa y una matrícula en la universidad: los regalos que Ábalos hizo a cinco mujeres con una “fuente de ingresos paralela”

ECONOMÍA

Las mascotas se convierten en

Las mascotas se convierten en los reyes de la casa: el gasto medio por animal sube un 28% en cinco años, superando los 165 euros al mes

El salario medio subirá un 3,5% en 2026 mientras las empresas apuestan por la retribución flexible como estrategia de retención de talento

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Aumenta el empleo en el sector agrario pese a un verano marcado por los incendios y la pérdida de cultivos

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro