España

Precio Luz en España: las horas más económicas del domingo 5 de octubre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Por Armando Montes

La tarifa de la luz
La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy domingo 5 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

Precio de la energía eléctrica

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella (Infobae)

Día: 5 de octubre

Precio promedio: 24.02 euros por megavatio hora

Precio más alto: 87.26 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -2.64 euros por megavatio hora

El precio de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 5 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 29.33 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 29.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.2 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 28.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 28.99 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 27.94 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 28.2 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 14.24 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.09 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -0.45 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.6 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.02 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -2.64 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.99 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.45 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 64.92 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.26 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.46 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 45.1 euros por megavatio hora.

