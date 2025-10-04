Precio Luz en España: las horas más económicas del domingo 5 de octubre

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.
Por ello, estos son los precios en el país hoy domingo 5 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de energía eléctrica.
Precio de la energía eléctrica
Día: 5 de octubre
Precio promedio: 24.02 euros por megavatio hora
Precio más alto: 87.26 euros por megavatio hora
Precio más bajo: -2.64 euros por megavatio hora
El precio de la luz cada hora
A lo largo de este domingo 5 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 35.02 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 29.33 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 29.12 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.2 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 28.2 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 28.99 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 27.94 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 28.2 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 14.24 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.09 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -0.45 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.6 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.02 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -2.64 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.99 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.45 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 64.92 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.26 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.46 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 45.1 euros por megavatio hora.