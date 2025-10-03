España

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

<p>Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud </p>

Por Infobae Noticias

Guardar
La AESAN lanza alertas sobre
La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)

Con el fin de cuidar la salud de los consumidores, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) dio a conocer el caso de un producto contaminado cuyo consumo debe ser evitado por la población en general.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

Mediante sus canales oficiales, las autoridades alimentarias emitieron la Alerta por presencia de fragmentos metálicos en confit de hígado de ave al oporto procedente de Francia. (Ref. ES2025/571)

La AESAN explicó el grado de peligrosidad del contaminante descubierto, explicó las posibles consecuencias de su consumo y proporcionó instrucciones sobre qué hacer con el producto si se encuentra en el hogar.

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por Francia, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de fragmentos metálicos en confit de hígado de ave al oporto, de la marca Bioporc, con fecha de caducidad, 28.02.2029.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlo.

Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu casa, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Alertas SanitariasAlergíasAESANespana-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Esta acción cotidiana en la cocina puede costar dos años de cárcel en el Reino Unido

La mala práctica de tirar aceite por el fregadero es un delito en ese país

Esta acción cotidiana en la

El Gobierno de Ayuso responde a “la foto del colapso y los empujones” del Metro de Madrid: “Es el mejor de Europa”

El gobierno regional activa lanzaderas gratuitas y suma trenes para aliviar la saturación en la Línea 6, mientras crecen las críticas de la oposición por la gestión durante las obras

El Gobierno de Ayuso responde

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Uno de los lugares más importantes para los españoles es el bar”

Esta mujer destaca en sus redes sociales lo que le llama la atención del país

Laura Vargas, una colombiana que

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Las casas españolas se encarecieron en el segundo trimestre de 2025 un 4% respecto al primero, frente al 1,7% que subieron de media las de la zona euro y la Unión Europea

El precio de la vivienda

Dani García, chef Michelin: “El suero de leche es imprescindible para hacer un pollo frito de mucha calidad”

El cocinero comparte sus trucos para conseguir un pollo jugoso por dentro y muy crujiente por fuera

Dani García, chef Michelin: “El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Ábalos

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre tienes derecho a paro sin importar el motivo por el que te hayan despedido”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro