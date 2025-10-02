España

Un alcalde de un pueblo francés prohíbe casarse los sábados: “Son unos irresponsables”

Una comuna celebrará la boda los viernes para evitar “alteraciones del orden público” durante el fin de semana

Por Paula Alonso

Boda. (Freepik)
Boda. (Freepik)

Wittenheim, una comuna francesa ubicada en el Alto Rin (Alsacia), dejará de celebrar bodas los sábados. Así lo anunció el alcalde, Antoine Homé, durante la reunión del consejo municipal de vuelta al colegio, celebrada el pasado 26 de septiembre. Según explicó, la decisión de suspender las ceremonias matrimoniales en ese día de la semana se mantendrá “hasta nuevo aviso”.

El encuentro comenzó con un debate sobre recientes accidentes y sus posibles repercusiones. En medio de ese contexto, se abordó también este anuncio, que, si bien es poco habitual, responde a una medida tomada por motivos prácticos.

De acuerdo con el diario local L’Alsace, la única excepción serán aquellas parejas cuyas amonestaciones ya han sido publicadas. En el caso de nuevas solicitudes, los matrimonios se realizarán los viernes. “Para las nuevas solicitudes, los matrimonios se celebrarán el viernes”, declaró el comunicado.

Alteraciones del orden público

Coche deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Coche deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de suspender las bodas los sábados en Wittenheim se debe a las “alteraciones del orden público” que, según explicó el alcalde Antoine Homé en una publicación en Facebook, sufre el pueblo durante los fines de semana. La gota que colmó el vaso fueron los recientes “rodeos motorizados con vehículos potentes, que perturbaron la paz y pusieron en peligro la seguridad de los residentes”.

El alcalde calificó estos hechos como “acciones irresponsables e incalificables”, y denunció “este comportamiento peligroso”, que, según él, representó “un ataque directo a la seguridad pública y no puede tolerarse en Wittenheim”. Durante el fin de semana en que ocurrieron los incidentes, la policía nacional intervino en la zona, imponiendo alrededor de 30 multas por conducción temeraria y uso indebido del claxon, según reportó el diario L’Alsace. Además, se desplegaron unos 20 agentes como refuerzo.

Con el fin de evitar nuevos disturbios el fin de semana siguiente, el alcalde emitió un decreto que contemplaba sanciones de hasta 135 euros para los vehículos deportivos implicados. Sin embargo, la medida no fue bien recibida por todos. Un grupo local de Facebook de algunos usuarios de la localidad criticaron la decisión, considerándola un castigo colectivo.

El sábado es el día de las bodas

Tradicionalmente, el sábado ha sido el día preferido para celebrar bodas, ya que la mayoría de las personas no trabajan ese día y los invitados pueden asistir sin preocuparse por sus compromisos laborales. Además, al contar con el domingo como día de descanso, los asistentes tienen tiempo para recuperarse tras la celebración.

Sin embargo, en los últimos años ha aumentado notablemente el número de bodas celebradas en viernes. Este cambio está relacionado con el crecimiento de las bodas civiles y el descenso de los enlaces religiosos. De hecho, desde 2009, casi la mitad de las bodas civiles comenzaron a celebrarse en viernes. Como resultado, desde 2017, en el País Vasco se registran más bodas los viernes que los sábados.

Sin embargo, entre las desventajas de casarse un viernes destaca que se reduce el número de días libres, ya que hay menos disponibilidad para irse de luna de miel justo después del enlace. Al menos no es martes, cuando, como dice el refrán, “ni te cases ni te embarques”.

