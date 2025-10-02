Si tienes un router viejo en casa, hay cinco formas de darle una nueva vida: podrás tener mejor WiFi

Imagen de un router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez cambiamos el router de WiFi, tenemos por costumbre guardar o tirar el dispositivo viejo, pero pocos saben que puede reutilizarse de diferentes formas y volver a convertirse en un objeto eficaz. A diferencia de otros dispositivos electrónicos, los routers antiguos todavía pueden rendir mucho si se aprovechan perfectamente.

Con alguna configuración mínima, este equipo es capaz de convertirse en un extensor de señal, en un servidor para los archivos o incluso en una red independiente que refuerce la seguridad en casa.

No está de más aclarar la diferencia entre un router y un módem, porque muchas veces lleva a la confusión. El módem se encarga de conectar la vivienda a internet, mientras que el router gestiona esa conexión y la reparte entre todos los dispositivos. Los modelos actuales son más rápidos y traen integradas funciones avanzadas, pero eso no significa que los antiguos modelos hayan perdido su valor. Es posible darles una segunda vida y sacarles más partido, en concreto de estas cinco formas: ampliar la cobertura WiFi; convertirlo en un conmutador de red; crear una red de invitados; montar un servidor NAS casero y configurar una VPN.

Ampliar la cobertura WiFi

La principal función que puede llevar a cabo un dispositivo en desuso es su configuración como repetidor. Si en la casa hay lugares donde no llega bien la señal o con poca fuerza, este método puede ser la solución sin necesidad de adquirir dispositivos nuevos.

Esta tecnología es la base de las conexiones actuales y se ha desarrollado en los últimos 80 años. (Freepik)

El proceso consiste en enlazarlo con el router principal y dejar que distribuya la red en las zonas que antes no lo hacía correctamente. Esto permite realizar actividades cotidianas como ver series, jugar online o trabajar desde otros lugares del hogar sin necesidad de estar cerca del aparato principal, sin gastar dinero y dándole uso a un aparato que ya estaba olvidado.

Conmutador de red

Otro uso válido para un router antiguo es convertirlo en un conmutador. Con la ayuda de un cable de Ethernet, es posible conectarlo al router actual y obtener así más puertos físicos para enchufar otros dispositivos como ordenadores, consolas o reproductores multimedia.

Esto es realmente útil en casas donde el WiFi no es suficiente para garantizar estabilidad. Usar este cable ayuda a rebajar la latencia, lo que proporciona una mayor velocidad y menos interrupciones. Es una alternativa más económica a comprar un switch red.

Expertos aplauden la ley de protección digital del menor, pero advierten: “No sirve de nada un control parental si ellos mismos están todo el día pendientes del móvil”

Red de invitados

Configurarlo como red para invitados permite dar acceso a internet a las visitas sin comprometer la red principal donde están conectados móviles, ordenadores o dispositivos de domótica. Tener un WiFi separado evita que los invitados consuman ancho de banda de los equipos esenciales y protege a su vez la privacidad de los archivos y dispositivos del usuario principal.

Servidor NAS casero

Si el router viejo dispone de un puerto USB, basta con un disco duro externo que se conecte para transformarlo en un pequeño servidor NAS. Así será posible guardar documentos, fotos o copias de seguridad accesibles desde cualquier dispositivo conectado a la red. Sería similar a tener una nube propia en casa sin depender de servicios externos

Configurar una VPN

Un router que ya no se usa puede convertirse en una puerta de entrada para configurar una red VPN con un poco más de conocimiento. Esto permitiría navegar de manera más privada y protegida frente a terceros. Para activar esta función existen firmware que son útiles en modelos compatibles.

Los usuarios pueden conectarse a una VPN a través de diversos dispositivos. (Unsplash)

A pesar de todas estas posibilidades de reutilización que tiene un router, no todos sirven para ponerlas en práctica. Algunos vienen bloqueados de fábrica o necesitan actualizaciones. Por ello, antes de poder darles un nuevo uso, hay que fijarse bien en el modelo y los usos que admite o consultar con especialistas para facilitar la tarea.