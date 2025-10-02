España

Si tienes un router viejo en casa, hay cinco formas de darle una nueva vida: podrás tener mejor WiFi

Con unos simples ajustes, puede convertirse en una herramienta útil

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Imagen de un router. (Imagen
Imagen de un router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez cambiamos el router de WiFi, tenemos por costumbre guardar o tirar el dispositivo viejo, pero pocos saben que puede reutilizarse de diferentes formas y volver a convertirse en un objeto eficaz. A diferencia de otros dispositivos electrónicos, los routers antiguos todavía pueden rendir mucho si se aprovechan perfectamente.

Con alguna configuración mínima, este equipo es capaz de convertirse en un extensor de señal, en un servidor para los archivos o incluso en una red independiente que refuerce la seguridad en casa.

No está de más aclarar la diferencia entre un router y un módem, porque muchas veces lleva a la confusión. El módem se encarga de conectar la vivienda a internet, mientras que el router gestiona esa conexión y la reparte entre todos los dispositivos. Los modelos actuales son más rápidos y traen integradas funciones avanzadas, pero eso no significa que los antiguos modelos hayan perdido su valor. Es posible darles una segunda vida y sacarles más partido, en concreto de estas cinco formas: ampliar la cobertura WiFi; convertirlo en un conmutador de red; crear una red de invitados; montar un servidor NAS casero y configurar una VPN.

Ampliar la cobertura WiFi

La principal función que puede llevar a cabo un dispositivo en desuso es su configuración como repetidor. Si en la casa hay lugares donde no llega bien la señal o con poca fuerza, este método puede ser la solución sin necesidad de adquirir dispositivos nuevos.

Esta tecnología es la base
Esta tecnología es la base de las conexiones actuales y se ha desarrollado en los últimos 80 años. (Freepik)

El proceso consiste en enlazarlo con el router principal y dejar que distribuya la red en las zonas que antes no lo hacía correctamente. Esto permite realizar actividades cotidianas como ver series, jugar online o trabajar desde otros lugares del hogar sin necesidad de estar cerca del aparato principal, sin gastar dinero y dándole uso a un aparato que ya estaba olvidado.

Conmutador de red

Otro uso válido para un router antiguo es convertirlo en un conmutador. Con la ayuda de un cable de Ethernet, es posible conectarlo al router actual y obtener así más puertos físicos para enchufar otros dispositivos como ordenadores, consolas o reproductores multimedia.

Esto es realmente útil en casas donde el WiFi no es suficiente para garantizar estabilidad. Usar este cable ayuda a rebajar la latencia, lo que proporciona una mayor velocidad y menos interrupciones. Es una alternativa más económica a comprar un switch red.

Expertos aplauden la ley de protección digital del menor, pero advierten: “No sirve de nada un control parental si ellos mismos están todo el día pendientes del móvil”

Red de invitados

Configurarlo como red para invitados permite dar acceso a internet a las visitas sin comprometer la red principal donde están conectados móviles, ordenadores o dispositivos de domótica. Tener un WiFi separado evita que los invitados consuman ancho de banda de los equipos esenciales y protege a su vez la privacidad de los archivos y dispositivos del usuario principal.

Servidor NAS casero

Si el router viejo dispone de un puerto USB, basta con un disco duro externo que se conecte para transformarlo en un pequeño servidor NAS. Así será posible guardar documentos, fotos o copias de seguridad accesibles desde cualquier dispositivo conectado a la red. Sería similar a tener una nube propia en casa sin depender de servicios externos

Configurar una VPN

Un router que ya no se usa puede convertirse en una puerta de entrada para configurar una red VPN con un poco más de conocimiento. Esto permitiría navegar de manera más privada y protegida frente a terceros. Para activar esta función existen firmware que son útiles en modelos compatibles.

Los usuarios pueden conectarse a
Los usuarios pueden conectarse a una VPN a través de diversos dispositivos. (Unsplash)

A pesar de todas estas posibilidades de reutilización que tiene un router, no todos sirven para ponerlas en práctica. Algunos vienen bloqueados de fábrica o necesitan actualizaciones. Por ello, antes de poder darles un nuevo uso, hay que fijarse bien en el modelo y los usos que admite o consultar con especialistas para facilitar la tarea.

Temas Relacionados

Nuevas TecnologíasWiFiRouterVPNEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

La nueva tortilla de francesa lista para comer de Alcampo reabre el debate: ¿producto ‘para vagos’ o solución práctica?

Como ya sucedió con el famoso huevo frito preparado de Mercadona, también este producto ha estado sujeto a polémica

La nueva tortilla de francesa

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

“Aun admitiendo que el acusado se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión y consideramos que la imposición de penas de prisión en este caso supondría una reacción desproporcionada”, explica la sentencia

Absuelto el inspector jefe de

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera una rotura de menisco, haría estos ejercicios para evitar la operación de rodilla”

El menisco puede tardar semanas o meses en recuperarse, en función de la gravedad de la rotura

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de Barcelona (2015-2023), logrando trasladar parte de su activismo a la política institucional y aplicando políticas enfocadas en la vivienda social, la regulación del turismo y la reducción de desigualdades

Las muchas vidas de Ada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelto el inspector jefe de

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

Localizada con vida una mujer de 78 años con Alzheimer que estuvo durante cuatro horas desaparecida en Vicálvaro, Madrid

Un hombre compró un coche eléctrico hace dos años por 32.000 euros y ya no le sirve: “El volante empezó a temblar”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”