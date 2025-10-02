La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

La sede de la Agencia Española de Protección de Datos

“Su equipo humano es una de las prioridades para la Agencia. Uno de sus principales objetivos es favorecer la calidad del clima laboral y fomentar una gestión basada en la comunicación, la integridad, la participación, la seguridad en el trabajo y la conciliación, todo ello orientado a fomentar el compromiso de los trabajadores en pro de la corresponsabilidad con la sociedad”. Un reto muy loable. Forma parte del plan de responsabilidad social de la Agencia Española de Protección de Datos, ente público que depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La Agencia es “la autoridad pública independiente encargada de velar por la privacidad y la protección de datos de la ciudadanía”. Y como marcan sus objetivos internos, para realizar este trabajo quiere que sus 252 trabajadores estén contentos y comprometidos con su labor. Para ello, acaba de renovar la contratación de un servicio externo “de actividad para el bienestar físico del personal”. Adjudicado por 7.792 euros para los próximos seis meses, la profesora será Nuria de Ulíbarri Sánchez.

Un portavoz de la Agencia señala que la empresa “ha trabajado en los últimos años para consolidarse como una organización socialmente responsable”, lo que tiene un impacto en las acciones que desarrolla, ya que emprende diferentes medidas para cada uno de sus grupos de interés: “ciudadanos, entidades del sector privado, entidades del sector público, medios de comunicación, colectivos vulnerables, profesionales, proveedores y el equipo humano de la Agencia”.

“Y dentro de este último grupo de interés, la Agencia entiende la responsabilidad social hacia con su personal como un instrumento para la mejora de la prestación profesional, el aumento de la calidad de los servicios públicos y para acrecentar el sentido del servicio a los intereses generales”, explica el mismo portavoz. Estas actividades físicas para sus empleados comenzaron en el año 2022, cuando la Agencia la dirigía la jurista Mar España, que ha sido hasta el momento la única mujer en ocupar el cargo, y también la que más tiempo ha ejercido esa responsabilidad (nueve años, de 2015 a 2024), en este caso por falta de consenso entre los grandes partidos para renovar la cúpula de esta entidad.

Conciliación, voluntariado...

Entre las medidas adoptadas están un programa de evaluación del rendimiento profesional (para conocer la satisfacción de los trabajadores), la la conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral, medidas para el fomento de la igualdad, el impulso del voluntariado en distintos proyectos, la formación, y programas para mejorar la salud laboral. Este último punto incluye la promoción de hábitos saludables en la rutina laboral con clases de meditación y de yoga para el personal que quiera inscribirse. En 2023, por ejemplo, participaron 59 trabajadores en las sesiones de meditación y 37 en las clases semanales de yoga. “El número de inscritos ha sido variable en función del año. En este momento están inscritas 32 personas en las clases de yoga”, señalan desde la Agencia. El área de la intranet de la AEPD dedicado al bienestar emocional incluye herramientas y recomendaciones para incorporar hábitos saludables en la rutina diaria.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

La Agencia recuerda que también fue pionera en conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral. En 2017 inició el programa de teletrabajo, de modo que, en 2020, antes del comienzo de la pandemia, ya teletrabajaba el 80% de su plantilla. “Una vez superada la pandemia, se ha podido constatar que la productividad ha seguido incrementándose, por lo que podemos afirmar de manera fehaciente que el teletrabajo es una buena medida laboral”. Ahora teletrabaja el 98% de la plantilla.

Todo ello se complementa con un Plan de Acción Social (que incluye medidas como apoyo a las personas con diversidad funcional, víctimas de violencia de género, ayudas por gastos sanitarios médicos no incluidos en la Seguridad Social o gastos motivados por la práctica de actividad física regular) y que se negocia en la Comisión de Acción Social de la Junta de Personal y con la persona delegada del personal laboral de la Agencia. Esta entidad hasta 11,6 millones de euros en los salarios de su plantilla.