Gloria Camila desvela en ‘Supervivientes’ la conversación recurrente que mantiene con su hermano José Fernando

La joven es una de las concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2′, donde se está sincerando sobre su familia

Alba García

Por Alba García

Gloria Camila en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Gloria Camila Ortega lleva un mes en Honduras, lejos de su familia y centrada en ganar Supervivientes All Stars 2, pero eso no significa que no los tenga presente. De hecho, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado suele tenerles muy presentes, hablando sobre ellos con sus compañeros.

Así lo ha hecho en estos días, tal y como ha mostrado el programa en la noche de este miércoles. Gloria aparecía en una de esas largas charlas que tienen frente al mar junto a su amiga Jessica Bueno, que se ha convertido en una de sus confesoras en la isla.

Tumbadas, bajo el manto de estrellas, estuvieron hablando de sus hermanos. Además de recalcar lo importante que es llevarse bien con ellos, Gloria le contó una conversación que suele tener con José Fernando sobre el futuro, pues es consciente de que cuando su padre ya no está deben ser un apoyo el uno para el otro.

Gloria Camila en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Todo comenzó a raíz de una reflexión de Bueno y el dar por hecho las cosas. “Es como que cada uno está en su vida y damos por hecho que siempre vamos a estar ahí. Aquí me estoy dando cuenta de que eso es un error y quiero cambiarlo cuando salga”, dijo, revelando que quiere tener una relación más estrecha con él.

Gloria, por su parte, le contó que “yo esta conversación la tengo mucho con mi hermano José Fernando. Le he dicho, tenemos que hacerlo increíble, José. Al final, el día de mañana, por desgracia, cuando falten nuestros padres o nuestros abuelos, vamos a quedarnos tú y yo. Somos lo más puro y real que vamos a tener en la vida y tenemos que estar unidos siempre”.

Gloria Camila en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Pero no solo con él, también con José María, su hermano pequeño, fruto de la relación de su padre y Ana María Aldón.

El recuerdo de Michu

Otra de las protagonistas de la conversación fue Michu, excuñada de Gloria y madre de su sobrina. En esta ocasión contó unos mensajes que siempre le dedicaba, reconociendo que “la echo de menos”.

José Fernando, Michu y su hija en común, Rocío, en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)

“Ella siempre estaba pendiente de mí, transmitía luz, me animaba a seguir adelante y me decía que escribiera si lo necesitaba. Sé que desde donde esté me estará viendo”, le dijo al cielo. Y añadía que “sé que estaría gozándose este concurso conmigo. Estaría a tope además”.

Pese a que en el pasado Gloria Camila y Michu tuvieron sus discrepancias, en los últimos tiempos las cosas estaban mejor entre ellas, especialmente por Rocío, la pequeña de la familia. Tal era esa unión que en sus últimas voluntades la gaditana dejó dicho que si le pasaba algo a ella quería que su niña viviera en Madrid, junto a los Ortega. Un deseo que se ha cumplido.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Hace un par de semanas Gloria recibió una llamada tranquilizadora de su familia en la que su tía Gloria le contaba que todo estaba bien por casa, tranquilizándola. “La niña pequeña está en el colegio con José María, en el mismo colegio. Lo están pasando de maravilla. Son dos niños extraordinarios”, le dijo, animándola a centrarse en el concurso.

