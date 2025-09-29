España

La hermana de Michu aclara por qué no lucharán por la custodia de Rocío: “El dinero da mucha tranquilidad”

La pequeña ya reside en Madrid junto a la familia de Ortega Cano, tras el fallecimiento el pasado mes de julio de su madre

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

José Fernando, Michu y su
José Fernando, Michu y su hija en común, Rocío, en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)

El pasado 7 de julio, la vida de María Rodríguez Gamaza, conocida popularmente como Michu, se apagó de manera repentina a los 33 años en su domicilio. La joven gaditana, que había sido pareja de José Fernando Ortega Mohedano, arrastraba desde hacía años una enfermedad cardíaca congénita por la que había pasado en varias ocasiones por quirófano. Aunque la causa exacta del fallecimiento nunca llegó a confirmarse oficialmente, todo apunta a que estuvo relacionada con ese delicado historial de salud.

La muerte de Michu dejó en el aire una gran incógnita: el futuro de su hija Rocío, fruto de su relación con José Fernando. El padre, ingresado desde hace años en un centro de rehabilitación, no puede asumir la custodia de la niña, lo que desató inmediatamente interrogantes sobre quién se haría cargo de su crianza.

En los días posteriores al fallecimiento, la familia materna y la paterna parecían encaminarse a un inevitable choque legal. La madre de Michu expresó públicamente que la menor debía quedarse con ella, recordando que habían convivido desde su nacimiento. Sin embargo, aquella declaración se desmoronó cuando se abrió el testamento: Michu había dejado por escrito su voluntad de que Rocío quedase al cuidado de la familia Ortega Cano.

Ese documento notarial, al que tuvo acceso el diario ABC, detallaba que tanto José Ortega Cano como Ana María Aldón —entonces esposa del torero— figuraban como tutores y responsables legales de la niña. La previsión de Michu no fue improvisada: consciente de la fragilidad de su salud, quiso garantizar la estabilidad de su hija y dejar resuelto quién debía asumir su custodia en caso de que lo peor ocurriera.

María Rodríguez Gamaza, conocida como Michu, fue hallada sin vida en su domicilio. Sufría problemas cardíacos. La incertidumbre recae sobre la custodia de la menor de 8 años, Rocío, fruto de la relación entre Michu y José Fernando. (Fuente: EuropaPress & CHANCE)

Rocío, instalada en Madrid con los Ortega Cano

Ahora, Rocío vive en Madrid bajo el techo de su abuelo paterno y de su tía, Gloria Camila, aunque ella se encuentra actualmente en Supervivientes. Ortega Cano, en una conversación en directo con Honduras, se mostró muy satisfecho con la llegada de su nieta y aseguró a su hija que la pequeña se encuentra bien adaptada a su nueva vida. “La niña pequeña está con José María en el colegio, están los dos estupendamente. Quédate tranquila. Tienes una capacidad tremenda y quiero que lo disfrutes, y que seas la ganadora por supuesto”. Y añadió, para dejarla más calmada: "La niña está disfrutando de su colegio, y de todo. De todos los juegos que le dan pero también está estudiando”.

Según Tamara Rodríguez, hermana de Michu, la niña asiste a un colegio privado, recibe clases de inglés, baila flamenco y también hace ballet. La familia materna, aunque no mantiene relación directa con los Ortega Cano, admite que Rocío está creciendo en un entorno con amplios recursos económicos. “Yo sé que a Rocío no le falta de nada. Por esa parte mi familia está muy tranquila”, señaló en conversación con ABC.

Durante las primeras semanas tras el fallecimiento, se especuló con que la familia de Michu iniciaría un proceso legal para reclamar la custodia de la pequeña. Sin embargo, Tamara ha confirmado que no habrá batalla judicial. “Yo sé que Rocío está bien. El dinero da mucha tranquilidad”, aseguró al citado medio.

José Fernando junto a su
José Fernando junto a su hija Rocío, fruto de su relación con Michu (Instagram)

Eso no significa que renuncien al contacto con la menor. En el mismo testamento, la expareja de José Fernando dejó plasmada la exigencia de que su hija mantuviera vínculo con sus abuelos y con su tía materna: ”Es deseo de la testadora dejar constancia de que para el caso de que la tutela llegara a tener efecto, quiere que los tutores permitan a sus padres y a su hermana mantener la relación con ella", indica el documento al que tuvo acceso ABC.

Por ello, Tamara admitió que van a luchar por obtener unos días al año con Rocío: “Mi madre va tres días en octubre a Madrid para visitar a Rocío. Además, hemos contratado unos abogados para reclamar el régimen de visitas. Queremos estar con ella en Navidades, vacaciones de verano y momentos importantes de su vida como su graduación. Yo sé que la niña no está tranquila si no habla con mi madre".

