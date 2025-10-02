España

El artículo que no puede faltar en tu casa para que la ropa se seque en menos de una hora: “Ojalá hubiera comprado uno hace años”

Una alternativa práctica, asequible y sostenible que además previene la aparición de moho y malos olores

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

(Freepik)
(Freepik)

Con la llegada del clima frío y húmedo, secar la ropa se convierte en una tarea complicada. Las secadoras, aunque efectivas, pueden resultar costosas, especialmente para familias numerosas que realizan varias cargas de ropa a la semana. Además, la humedad ambiental hace que muchas prendas tarden días en secarse por completo, ocupando espacio y dificultando el ritmo habitual de lavado.

En este contexto, una usuaria del grupo de Facebook “Consejos de Limpieza de la Sra. Hinch” lanzó una pregunta que obtuvo cientos de respuestas: ¿cuál es el mejor método para secar la ropa en invierno?

Jane Woods, quien acostumbra a tender su ropa al aire libre durante los meses más cálidos, buscaba una alternativa eficaz para los días fríos. Su consulta se llenó rápidamente de comentarios, y una recomendación se repitió una y otra vez: el uso del deshumidificador.

La recomendación de los usuarios

Deshumificador | Foto referencial: Hiraoka
Deshumificador | Foto referencial: Hiraoka

Entre los numerosos testimonios, Trish Algar fue una de las primeras en compartir su experiencia positiva con este aparato. “El año pasado compré un deshumidificador. Es fantástico. Solo uso la secadora para sábanas y toallas”, aseguró.

Por su parte, Linda Sweeney lamentó no haberlo descubierto antes: “Deshumidificador. Ojalá hubiera comprado uno hace años para secar la ropa”, escribió.

Otro comentario detalló el proceso paso a paso para maximizar la eficacia: “Dale a la ropa un centrifugado extra a la velocidad más alta, coloca las prendas en mis dos tendederos en el dormitorio de invitados y no las amontones. Pon el deshumidificador y cierra la puerta. La ropa se seca en unas seis horas y no cuesta un ojo de la cara. Tengo secadora, pero solo la uso para ropa interior y toallas”.

Ann-Marie Pearce también se sumó a las recomendaciones con entusiasmo: “Tengo un deshumidificador con modo de lavado. Es fabuloso. Algunas prendas se secan en menos de una hora. Me gusta tender la ropa afuera cuando hace buen tiempo, pero para secarla dentro, esto es genial. Ahora ya no me quedaría sin uno. No tengo espacio para una secadora”.

Los expertos también opinan

El consejo ha ganado tanto terreno que incluso medios especializados, como Ideal Home, han confirmado su eficacia. Según sus expertos, un deshumidificador puede secar la ropa en aproximadamente cuatro a cinco horas. Sin embargo, el tiempo dependerá del tipo de prenda, el modelo de deshumidificador, la ventilación del espacio y la temperatura ambiente.

Algunos modelos incorporan un “modo de lavado”, especialmente diseñado para ayudar a secar ropa en interiores. Este modo acelera el proceso al aumentar la velocidad de circulación del aire y trabajar con una mayor tasa de extracción de humedad.

En definitiva, en un momento en el que el ahorro energético y la eficiencia en el hogar se han vuelto prioritarios para muchas familias, el uso del deshumidificador se consolida como una alternativa práctica, accesible y sostenible para secar la ropa durante los meses fríos. Más allá de su bajo consumo en comparación con una secadora tradicional, ofrece ventajas adicionales como evitar la acumulación de humedad en interiores —lo que puede prevenir la aparición de moho y malos olores—, y permitir un secado más rápido sin deteriorar las prendas con altas temperaturas.

