Un estadounidense que vive en España va a comprar un café y alucina con lo que encuentra: “Es algo que muchos de vosotros dais por hecho”

TikTok estadounidense alucina con el centro histórico de su ciudad (Composición Infobae España con Canva)

España tiene una gran cantidad de características que hace que los locales y los turistas se queden prendados, y que demuestran que es un país con una gran riqueza cultural, visual y gastronómica. Son cualidades que atraen a más de 90 millones de turistas y que hacen que sea una opción muy atractiva para mudarse.

Una de esas personas que decidieron mudarse a España para trabajar fue Nick, un estadounidense que cuenta sus experiencias y curiosidades del país a través de su cuenta de TikTok (@spainwithnick). En uno de sus últimos vídeos, se sorprende tras ver una arquitectura en el centro de la ciudad en la que reside y se queda maravillado.

En el vídeo muestra una muralla y se fascina al poder pasear tranquilamente por su ciudad y ver ese trozo de historia. “Es alucinante. Llevo tres años aquí en España y nunca me voy a cansar”. Se pregunta también si los propios españoles se quedan maravillados ante su arquitectura, aunque afirma que “es algo que muchos de vosotros dais por hecho”.

La muralla con la que se cruza Nick durante su paseo por el casco histórico de su ciudad se ubica en Vitoria. Es la famosa Muralla Medieval de Vitoria ubicada en el casco histórico de la ciudad vasca.

Así es la histórica Muralla Medieval de Vitoria

La Muralla Medieval de Vitoria es la muralla más antigua que ha tenido la ciudad y dota del siglo XI. Como explica Basque Magazine, de ella se recuperaron dos tramos. Un primero junto al Palacio Escoriaza-Esquivel durante la década de 1960 y un segundo más moderno cuyos restos fueron descubiertos en 2001.

Según el Museo Guggenheim de Bilbao, los últimos restos se encontraron en unas excavaciones arqueológicas en el subsuelo de la Catedral de Santa María mientras la rehabilitaron. Cuando se descubrieron, se dejaron 136 metros de fortaleza y dos torreones en la Calle Correría, para después ir sumando tramos con el tiempo.

Para visitarla al completo, existe una ruta denominada “Espacio del Silencio”. Desde allí, se pueden ver los restos arqueológicos de una antigua nevera, es decir, una estructura que servía para refrigerar en la antigüedad. El recorrido atraviesa el lado trasero de la iglesia de San Miguel y del Palacio de Villa Suso. También pasa por la plaza del Machete hasta llegar a una zona almenada y a las torres defensivas.

Otras murallas increíbles españolas

España cuenta con una variedad de ciudades y pueblos que cuentan con murallas en sus paisajes debido a la historia que alberga en cada kilómetro del país. Estas fortalezas que servían para proteger y defender un lugar o un castillo se han conservado hasta nuestros días y son un atractivo de visitas de nacionales y extranjeros.

La Muralla Medieval de Vitoria no es la única que hay en España y hay algunas más que son muy importantes dentro de la historia y con títulos de alto nivel de prestigio. Hay dos que son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Muralla Romana de Lugo y las Murallas de Ávila.

En cuanto a tamaño, la Muralla Abaluartada de Badajoz cuenta con más de seis kilómetros de longitud y además es una de las más longevas, al atribuirse su construcción al nieto de Noé en el año 143 tras el Diluvia Universal.

También tiene una relevancia las murallas de Pamplona, declaradas Monumento Nacional en 1973. Cuenta con cinco kilómetros de recorrido y son uno de los complejos defensivos renacentistas mejor conservados de toda Europa.

Segovia es una de las ciudades más visibles del paso del Imperio Romano por la península y cuenta con unas murallas cargadas de historia con una longitud de más de tres kilómetros. Al igual que Ávila, que cuenta con murallas medievales algo más cortas que la ciudad manchega, pero igual de relevantes a nivel histórico. Un recorrido de 2,5 kilómetros hacen que este monumento sea uno de los mejores conservados del mundo.