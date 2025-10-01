España

Si tienes algunos de estos apellidos, puede que tus antepasados fueran huérfanos o niños ilegítimos

Muchos desconocen que portan apellidos heredados por razones históricas y sociales que marcaron generaciones enteras desde la Edad Media hasta hoy

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Si tienes estos apellidos puede
Si tienes estos apellidos puede que tus antepasados fueran huérfanos o niños ilegítimos. (Imagen Composición Infobae)

Los apellidos en España, tal y como los conocemos hoy en día, comenzaron a consolidarse durante los siglos XII y XV como una herramienta administrativa para identificar a los individuos dentro de las comunidades más pobladas. Al principio, se basaban en el nombre del padre (Fernández o Martínez) o en el lugar de origen (Navarro), pero también en el oficio (Herrero, Molina) o en los rasgos físicos (Calvo, Delgado).

Con el paso del tiempo, estas denominaciones dejaron de ser simples etiquetas para convertirse en símbolos de linaje, pertenencia o estatus social. Sin embargo, no todos los apellidos surgieron por tradición familiar, sino que algunos fueron impuestos por instituciones civiles o religiosas para clasificar o revelar el origen de quienes los portaban.

La creadora de contenido, Rocío Girasol, se ha hecho viral en redes sociales al explicar que “si tienes alguno de estos apellidos, puede que tus antepasados fueran huérfanos”, lo que ha despertado el interés de sus seguidores por el significado oculto y la historia que arrastran.

El apellido como símbolo de origen

Según Rocío Girasol, “en España y en muchas zonas de Europa se utilizaban apellidos concretos para señalar a niños que habían sido huérfanos o ilegítimos”, una práctica que se extendió desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y que “acababa marcando a esos menores para toda su vida y para las generaciones posteriores”.

Entre estos apellidos, la tiktoker destaca que “los más comunes eran: Expósito, que literalmente significa expuesto o niño dejado en la cuna. Huérfano o Huérfana, ahí directamente”, una denominación que no dejaba lugar a dudas sobre la condición del niño.

Pero la asignación de los apellidos no se limitaba a los más explícitos. “De la Cruz o Cruz, que se utilizaban a veces para proteger a esos niños”, ofrecían una suerte de amparo simbólico. También eran frecuentes “Iglesia o De la Iglesia, cuando el niño había sido abandonado en esta entidad” o “Misericordia o De la Misericordia, cuando los niños habían sido abandonados en un hospicio”.

Topónimos para disimular el origen

Pero no todos los apellidos pretendían señalar directamente el abandono. “También eran muy utilizados apellidos de origen toponímico como del Río, del Monte, de la Vega, etcétera”, explica Rocío, una estrategia que buscaba dar identidad sin estigmatizar.

Aunque “los apellidos variaban según la comunidad”, afirma. En Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana se usaba Trobat, que significa “hallado”, mientras que “en el País Vasco, por ejemplo, era muy utilizado Echevarría, pero también se utilizaba en niños legítimos”, señala la creadora de contenido.

Tráiler 'Ocho apellidos marroquís'

El final de una práctica discriminatoria

El cambio llegó con la Ley del Registro Civil de 1870, que prohibió asignar apellidos que revelaran el origen de los niños abandonados. Desde entonces, se optó por repetir el primer apellido o elegir otros neutros.

Hoy, esos apellidos siguen vivos en miles de familias españolas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 34.000 personas llevan Expósito como primer apellido y más de 37.000 como segundo. Incluso existen casos de ciudadanos registrados como “Expósito Expósito”.

Temas Relacionados

Apellidos EspañolesPoblaciónVirales EspañaRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Gato de ocho meses es abandonado en la carretera y bajo la lluvia a pocas horas de su adopción

El pequeño felino, que ya sufrió dos rechazos, se recupera rodeado de cariño en búsqueda de una nueva familia

Gato de ocho meses es

El truco casero de un electricista para saber si las pilas tienen batería

Según Sergio Llorente, un electricista que sube vídeos a redes sociales, este método es eficaz y sencillo

El truco casero de un

Una mujer consigue una pensión por incapacidad permanente de 2.230 euros pese a ser denegada por la Seguridad Social

La sentencia asegura que en su estado evolutivo actual, que afecta a su estado físico, psíquico y neurológico en intensidad, no es compatible con ningún desempeño laboral

Una mujer consigue una pensión

‘Sirius’, el barco de la Flotilla en el que viaja Ada Colau, interceptado por la Armada israelí

Alrededor de las 05.00, los tripulantes reportaron de nuevo la cercanía de un buque de la Armada israelí y, aunque retomaron la marcha al cabo de unos minutos ...

‘Sirius’, el barco de la

“¿Qué sentido tiene seguir viviendo en España?“, un español revela su sueldo en Irlanda: “Más de 2.200 euros al mes y es un trabajo en el que estoy cobrando el mínimo legal”

Muchos españoles salen de España en busca de oportunidades laborales que no encuentran en su país de origen

“¿Qué sentido tiene seguir viviendo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegada de la Flotilla a

Llegada de la Flotilla a Gaza, en directo: los activistas denuncian que militares han abordado las embarcaciones

La tiktoker española Ana Alcalde, apodada “Barbie Gaza”, se convierte en el rostro mediático de la Global Sumud Flotilla que avanza hacia Gaza

Comisión Antiviolencia sanciona con hasta 5.000 euros a 38 ciudadanos por las protestas pro-Palestina en la Vuelta ciclista

Un español de 24 años se hizo pasar por menor y venezolano en Estados Unidos para estudiar: contó que en su país era víctima de trata de personas y la madre de su hijo le descubrió

Novedades en el caso Alcàsser 33 años después: Miguel Ricart apunta en su enésima versión que hubo hasta siete involucrados y el criminólogo Félix Ríos detalla una nueva pista

ECONOMÍA

Una mujer consigue una pensión

Una mujer consigue una pensión por incapacidad permanente de 2.230 euros pese a ser denegada por la Seguridad Social

“¿Qué sentido tiene seguir viviendo en España?“, un español revela su sueldo en Irlanda: “Más de 2.200 euros al mes y es un trabajo en el que estoy cobrando el mínimo legal”

David Card, premio Nobel de Economía: “La subida del SMI siempre es una preocupación para el empleo”

Los pequeños inversores se vuelcan en la inteligencia artificial para aumentar la rentabilidad de sus carteras

El error que no debes cometer antes de comprarte una casa, según un abogado: “No tiene nada que ver con lo laboral”

DEPORTES

La FIFA acota el poder

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”

España apunta fuerte al europeo de ciclismo: ilusión femenina y ambición en la carrera masculina del domingo