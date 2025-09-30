Reproches entre Gobierno y Generalitat sobre el Es-Alert tras el temporal: Bernabé acusa al Consell de “reescribir la historia” del 29-O

17/01/2024 El presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se reúne con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en el Palau de la Generalitat, a 17 de enero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). POLITICA Rober Solsona - Europa Press

El litoral Mediterráneo español está viviendo un episodio que recuerda al pasado 29 de octubre en la Comunidad Valenciana. Las lluvias torrenciales de estos últimos días ha rememorado la tragedia de la DANA y la gestión de emergencias, cuando el fenómeno meteorológico dejó 229 víctimas mortales.

No obstante, tras la tromba de agua que ha sufrido estos días la Comunidad Valenciana, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (PSOE), ha destacado la importancia de que el último aviso Es-Alert se haya emitido “en tiempo y forma”, lo que, según ella, permitió a la población estar “preparada” y que “se corrijan los errores que se cometieron” hace casi 365 días, declaró Bernabé desde Paiporta, la zona más afectada aquel 29-O.

Acusaciones contra el Consell: “Es una cuestión de engañar”

Además, la delegada aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas contra el Consell de la Generalitat, al que acusa de “llevar diez meses intentando reescribir la historia de los que pasó”. “Ya no es solo una cuestión de rigor y de no haberse leído los papeles y de no saber de qué estamos hablando. Es una cuestión de engañar”, sentenció.

Es más, también cuestionó la versión oficial disponible en 2024: “Se enteraron todos los medios de comunicación, menos la Conselleria de Emergencias, menos la Generalitat. ¿Cómo no van a tener información si el día 24 activaron el plan especial de inundaciones? ¿Por ciencia infusa, porque se les ocurrió, se les encendió una bombilla?”, ironizó.

Mazón pide disculpas y asegura que no eludirá "ninguna responsabilidad".

El Consell se defiende: el Es-Alert fue “preventivo y anticipatorio”

Por su parte, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, defendió la actuación del gobierno valenciano durante el temporal del pasado domingo, asegurando que el mensaje de alerta roja enviado fue “preventivo y anticipatorio”.

“Se lanzó a los teléfonos móviles por una cuestión que se puede prevenir, no sobre una cuestión que está sucediendo, como ocurrió con la dana del 29 de octubre de 2024”, explicó.

Además, Camarero detalló que esta vez, la AEMET había avisado con horas antes de la activación, mientras que en el 29-O la agenció lanzó la alerta el mismo día, “sin previo aviso”.

“AEMET lanza alertas rojas sobre observación, es decir, cuando ya está lloviendo y no de forma preventiva, como en esta ocasión, con horas antes de que empiece a llover”, añadió.

Asimismo, defendió que el ES-Alert del pasado año se envió por la posible rotura de la presa de Forata, no por el desbordamiento del barranco del Poyo, y que la Generalitat actuó “en base a la información que tenía en ese momento”.

Hacia la colaboración institucional, pero con reproches

A pesar del tono crítico, Bernabé aseguró que la cooperación con el actual conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha sido fluida: “Mi disposición para trabajar y coordinarme con el gobierno valenciano es total, y así lo estamos viendo en esta emergencia”, afirmó.

Sin embargo, lazó una pulla al president Carlos Mazón al ser preguntada por su relación con él. “Para eso hay que estar”, dijo.

Por último, la delegada aprovechó para lanzar un mensaje de necesidad de consenso por el cambio climático. “No podemos ligarnos a los negacionismos. Negar el cambio climático es una irresponsabilidad y un ataque a la seguridad de los ciudadanos”, advirtió.

Mientras tanto, la AEMET mantiene el aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, con hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados hasta 90 en 12 horas.