Alerta roja en Ibiza: la UME se activa ante las lluvias históricas de hasta 200 litros por metro cuadrado en dos horas

La Carretera E-10 de Ibiza abnegada por las lluvias. (Ayuntamiento de Ibiza)

La isla de Ibiza vive una de sus jornadas más complicadas en años debido al violento temporal de lluvias torrenciales que ha provocado inundaciones generalizadas, cortes de carreteras, filtraciones en infraestructuras clave y más de un centenar de incidencias. La situación ha obligado al Govern balear a activar la Unidad Militar de Emergencias (UME), reforzada con efectivos llegados desde Mallorca y Valencia.

Alerta roja y suspensión de clases

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso rojo en Ibiza y Formentera, donde “se han acumulado hasta 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas”. Las lluvias, que inicialmente descargaron con fuerza sobre Ibiza, se han desplazado ahora hacia Formentera.

Según los últimos datos de la AEMET, las lluvias torrenciales en Ibiza han acumulado en las últimas 12 horas 236 litros por metro cuadrado. El aeropuerto de la isla es la segunda zona más afectada, con 135 litros por metro cuadrado. Hasta el momento, la isla de Formentera ha acumulado 98 litros por metro cuadrado.

Como medida de seguridad, la Conselleria de Educación ha suspendido las clases en ambas islas y ha ordenado que el alumnado permanezca en los centros para evitar desplazamientos. “El mensaje a los padres es de tranquilidad, ya que sus hijos e hijas están siendo atendidos y seguros en sus respectivos centros escolares y guarderías”, han comunicado desde el Govern.

Previsión de la Aemet de la evolución la borrasca derivada del ex- huracán Gabrielle a su paso por España.

La UME entra en acción

Tras una reunión del Comité Técnico Asesor, presidido por la vicepresidenta Antònia Maria Estarellas y con presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, se decidió mantener la Situación Operativa 2 del Plan contra el Riesgo de Inundaciones (INUNBAL).

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, confirmó que “los primeros efectivos de la UME se encuentran en tránsito hacia Ibiza” y que el despliegue se realizará por vía aérea y marítima. “Se ha establecido un puente aéreo con helicópteros para facilitar el traslado de personal y refuerzos de mando y control”, añadió.

La UME se activa en Ibiza. (Imagen: X/Protección Civil)

Más de 130 incidencias en pocas horas

Entre la noche y la mañana del martes, se han registrado 132 incidencias, la mayoría relacionadas con inundaciones de bajos, caídas de árboles, desprendimientos y carreteras anegadas. Los municipios más afectados han sido Ibiza (78), Sant Josep (25) y Santa Eulària (25).

Uno de los incidentes más delicados se produjo en la residencia Can Raspalls (Sant Josep), donde el sótano quedó inundado. Afortunadamente, “no ha afectado a los usuarios, que son personas con discapacidad”, indicaron fuentes de Emergencias.

Infraestructuras clave afectadas

Las lluvias también han golpeado instalaciones esenciales:

La desaladora de Ibiza está fuera de servicio por la inundación del transformador.

Depuradoras de Santa Eulària, Sant Antoni y Can Bossa han sufrido desbordamientos.

En el Hospital Can Misses, se han producido filtraciones en laboratorios y centros de salud, obligando a suspender consultas.

Además, se ha enviado una alerta masiva a todos los móviles mediante el sistema EsAlert: “Riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales. Evitad desplazamientos y actividad en el exterior. No os acerquéis a torrentes ni zonas inundables. Si entra agua, subid a plantas superiores”.

Personas caminan por calles anegadas en Ibiza debido a las intensas lluvias caídas este martes, 30 de septiembre de 2025. (EFE/ Sergio G. Cañizares)

Llamamiento a la calma

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución y mantener la calma. “Se está coordinando todo el dispositivo de actuación y respuesta… Se pide a los ciudadanos seguir los consejos de autoprotección e informarse a través de los canales oficiales”, han reiterado desde el Govern.

Con la llegada inminente de los primeros efectivos de la UME, se espera que las labores de rescate y achique se intensifiquen en las próximas horas. Mientras tanto, Ibiza sigue luchando contra el agua, con una consigna clara: proteger vidas por encima de todo.