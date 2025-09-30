España

¿Qué debe hacer un psicólogo si un paciente le confiesa un delito? Esto es lo que dice la ley

La psicóloga Nadia Russo ha explicado qué ocurre en estos casos

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Sesión en un psicólogo. (Canva)
Sesión en un psicólogo. (Canva)

El estrés y la ansiedad son dos factores que han crecido en los últimos años. Según los datos del Estudio Internacional de Salud Mental del Grupo AXA, el 59% de la población española sufre estés.

Paralelamente a este aumento, también se ha incrementado la carga de trabajo de los psicólogos, por lo que se enfrentan a diferentes situaciones a lo largo del día. Probablemente, alguna vez te hayas cuestionado qué tiene que hacer un psicólogo en el caso de que un paciente le confiese un delito.

Nadia Russo, una psicóloga que comparte contenido en redes sociales, ha explicado en un vídeo de TikTok (@nadiarusso.psi) qué establece la ley en casos donde un paciente confiesa un delito.

La obligación del psicólogo

En el marco de la práctica profesional, la confidencialidad constituye uno de los pilares fundamentales de la psicología. Todo lo que se aborda en una consulta debe ser de carácter privado. De hecho, es parte del compromiso ético que los psicólogos mantienen con sus pacientes.

Sin embargo, la ley contempla excepciones a esta norma que contemplan diferentes riesgos, especialmente cuando corre peligro la integridad física del psicólogo o de terceros. Si un profesional detecta durante una sesión que el paciente supone un peligro real e inminente para sí mismo o para otra persona, la obligación ética y legal es informar de la situación a las autoridades.

El estrés se dispara en España: a la cabeza de Europa en sufrimiento psicológico y con más visitas al médico.

Según explica Nadia, la situación es diferente cuando el paciente hace referencia a un delito cometido en el pasado. En estos casos, el psicólogo debe preservar la confidencialidad y no puede desvelar ese secreto a nadie. Esto se debe a que no supone un riesgo para nadie en el presente.

El código deontológico de la profesión y la legislación establecen claramente los límites del secreto profesional, permitiendo al psicólogo salvaguardar la privacidad del paciente en la mayoría de los casos. Solo en situaciones extremas de peligro es cuando pueden revelar este tipo de secretos.

La salud mental de los profesionales

El incremento de trastornos como el estrés y la ansiedad en la población no solo repercute en la salud de los pacientes, sino que también afecta a los propios psicólogos. El auge de personas que buscan apoyo profesional frente a situaciones emocionales complejas ha generado una mayor presión sobre los especialistas.

La gestión emocional que los psicólogos deben realizar ante relatos difíciles, como la confesión de posibles delitos o vivencias traumáticas, supone un desafío añadido. El respeto a la confidencialidad porvocanque los especialistas tengan que tomar decisiones complejas que pueden generar dudas o incertidumbre, especialmente en situaciones límite.

Por ello, resulta fundamental que los profesionales de la salud mental dispongan de espacios de supervisión clínica, apoyo emocional y recursos adecuados que les permitan cuidar su bienestar psicológico y afrontar con eficacia su trabajo.

El bienestar de los psicólogos se ha convertido en un aspecto relevante dentro del ámbito sanitario. Garantizar que estos profesionales desarrollan su labor en condiciones adecuadas permite ofrecer una atención de calidad y preservar la salud mental, tanto de los pacientes como de quienes los atienden.

Temas Relacionados

Salud mentalPsicólogosPsicologíaDelitoCrimenEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las 10 películas de Netflix España que no te puedes perder hoy

En la batalla por el dominio del streaming, la plataforma ha demostrado ser un fuerte competidor gracias a su amplia base de suscriptores y una estrategia diversificada que incluye contenido original

Las 10 películas de Netflix

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Todos los días cambian las tarifas del servicio de energía eléctrica, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas

Precio de la luz por

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Para inscribirse se requiere estar dado de alta en la Seguridad Social, cotizar por formación y cumplir con los requisitos específicos de la oferta, como nivel de estudios o experiencia previa

Los cursos del SEPE gratis

Sara Marin, doctora, sobre ducharse todos los días: “Te estás cargando tu barrera cutánea”

Estos son los errores más comunes que hacen que tu piel empeore cada día

Sara Marin, doctora, sobre ducharse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la mejor ITV

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Empresas españolas, las más generosas en dividendos: aumentan un 12,7% la retribución a sus accionistas, el doble que en Europa

La falta de viviendas en venta tensiona el mercado: la oferta solo supera en un 9% los mínimos de 2014

DEPORTES

Jugó contra la selección española

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)