España

Presunta agresión sexual a una niña de 4 años por un técnico en una escuela infantil: “Da detalles que dan credibilidad a su versión”

La policía ya ha detenido a un sospechoso del crimen, que niega los cargos

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la policía francesa en Marsella.

La ciudad de Marsella (Francia) ha recibido consternada la noticia de una agresión sexual a una menor de cuatro años. Los hechos denunciados ocurrieron en su propio colegio, el Alexander Copello, ubicado en el distrito 5 de la localidad gala, según ha informado el diario La Provence.

Según ha explicado la publicación francesa, el caso se remonta al 8 de septiembre de este año. Esa noche, la madre de la víctima notó un enrojecimiento sospechoso en la zona íntima de su hija. Preocupada, le preguntó si había ocurrido algo que explicase la irritación y la menor le relató lo ocurrido: afirmaba haber sufrido tocamientos ese mismo día por parte de un adulto en su colegio. La madre, conmocionada, presentó una denuncia ante la policía.

Tal y como ha relatado La Provence, el caso cayó en manos de la División de Delitos Territoriales (DCT), que logró identificar rápidamente a un sospechoso que se correspondía con el perfil descrito por la colegiala. Se trata de un trabajador técnico de una empresa externa que acudió al colegio a reparar la caldera. Era la primera vez que acudía al centro a realizar un encargo.

El sospechoso, de 55 años, fue arrestado y puesto bajo custodia policial el pasado 16 de septiembre, que negó todos los cargos durante el interrogatorio, según ha confirmado a los medios galos el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone. “Debemos ser cautelosos. Pero no entendemos por qué una niña inventaría semejante historia. Sobre todo porque dio detalles que dan credibilidad a su versión”, afirmó Nicolas Bessone, en declaraciones recogidas por La Provence.

El caso ha quedado a la espera de un proceso judicial. La primera audiencia ante el tribunal por “agresión sexual a menores de 15 años” ha sido fijada para el próximo mes de marzo de 2026.

160.00 menores víctimas de violencia sexual

Las agresiones sexuales a menores proliferan en el país vecino. En 23023, un informe de la Comisión independiente sobre el incesto y la violencia sexual contra los niños (Ciivise, siglas en francés) reveló que 160.000 menores son víctimas de violencia sexual en Francia cada año.

En total, unos 3,9 millones de mujeres (14,5%) y 1,5 millones de hombres (6,4%) han sufrido este tipo de abusos antes de los 18 años en el país. En un 22% de los casos, el agresor es alguien cercano a su familia y en un 11% de las ocasiones, estos ocurrían dentro de una institución. Tan solo en un 8% las agresiones ocurrían en el espacio público y a manos de un desconocido. El informe revela, además, que el 97% de los agresores son hombres y en un 81% es alguien mayor de edad.

Lo más frecuente, precisa el informe, es “que los pedófilos sean hombres que nos cruzamos en nuestra vida diaria”. De hecho, en un 27% de los casos, era el padre quien cometía el crimen. Los hermanos eran responsables de otro 27% de las agresiones, los tíos en un 19%, los amigos de los padres en un 8% y los vecinos en un 5%.

Temas Relacionados

Agresiones a menoresAgresión sexualSucesosFranciaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

El Estado financiará el 40% de la construcción y será clave a nivel europeo

El túnel submarino más largo

Plum cake de calabaza: la receta perfecta para acompañar las tardes de otoño

Con textura húmeda y unos sabores de lo más originales gracias a los frutos secos y frutas confitadas, se convierte en un postre único

Plum cake de calabaza: la

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy endurece el control tras la aprobación del decreto-ley que veta los negocios vinculados a asentamientos ilegales y refuerza el embargo de armas a Israel

Consumo investigará a las empresas

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Utilizaban dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial

La Policía Nacional desarticula una

Suero o lágrimas artificiales: una especialista explica las diferencias

El uso frecuente de dispositivos electrónicos y la permanencia en espacios climatizados favorecen la aparición de síntomas de ojo seco

Suero o lágrimas artificiales: una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El túnel submarino más largo

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Coches híbridos o eléctricos: ¿cuáles son más ecológicos?

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

Juán José Ebenezer, mecánico: “No es el primer caso que me encuentro un motor averiado por equivocarse en las marchas”

ECONOMÍA

Consumo investigará a las empresas

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 30 de septiembre

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de septiembre

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”