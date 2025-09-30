Presunta agresión sexual a una niña de 4 años por un técnico en una escuela infantil: “Da detalles que dan credibilidad a su versión”

Imagen de archivo de la policía francesa en Marsella.

La ciudad de Marsella (Francia) ha recibido consternada la noticia de una agresión sexual a una menor de cuatro años. Los hechos denunciados ocurrieron en su propio colegio, el Alexander Copello, ubicado en el distrito 5 de la localidad gala, según ha informado el diario La Provence.

Según ha explicado la publicación francesa, el caso se remonta al 8 de septiembre de este año. Esa noche, la madre de la víctima notó un enrojecimiento sospechoso en la zona íntima de su hija. Preocupada, le preguntó si había ocurrido algo que explicase la irritación y la menor le relató lo ocurrido: afirmaba haber sufrido tocamientos ese mismo día por parte de un adulto en su colegio. La madre, conmocionada, presentó una denuncia ante la policía.

Tal y como ha relatado La Provence, el caso cayó en manos de la División de Delitos Territoriales (DCT), que logró identificar rápidamente a un sospechoso que se correspondía con el perfil descrito por la colegiala. Se trata de un trabajador técnico de una empresa externa que acudió al colegio a reparar la caldera. Era la primera vez que acudía al centro a realizar un encargo.

El sospechoso, de 55 años, fue arrestado y puesto bajo custodia policial el pasado 16 de septiembre, que negó todos los cargos durante el interrogatorio, según ha confirmado a los medios galos el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone. “Debemos ser cautelosos. Pero no entendemos por qué una niña inventaría semejante historia. Sobre todo porque dio detalles que dan credibilidad a su versión”, afirmó Nicolas Bessone, en declaraciones recogidas por La Provence.

El caso ha quedado a la espera de un proceso judicial. La primera audiencia ante el tribunal por “agresión sexual a menores de 15 años” ha sido fijada para el próximo mes de marzo de 2026.

160.00 menores víctimas de violencia sexual

Las agresiones sexuales a menores proliferan en el país vecino. En 23023, un informe de la Comisión independiente sobre el incesto y la violencia sexual contra los niños (Ciivise, siglas en francés) reveló que 160.000 menores son víctimas de violencia sexual en Francia cada año.

En total, unos 3,9 millones de mujeres (14,5%) y 1,5 millones de hombres (6,4%) han sufrido este tipo de abusos antes de los 18 años en el país. En un 22% de los casos, el agresor es alguien cercano a su familia y en un 11% de las ocasiones, estos ocurrían dentro de una institución. Tan solo en un 8% las agresiones ocurrían en el espacio público y a manos de un desconocido. El informe revela, además, que el 97% de los agresores son hombres y en un 81% es alguien mayor de edad.

Lo más frecuente, precisa el informe, es “que los pedófilos sean hombres que nos cruzamos en nuestra vida diaria”. De hecho, en un 27% de los casos, era el padre quien cometía el crimen. Los hermanos eran responsables de otro 27% de las agresiones, los tíos en un 19%, los amigos de los padres en un 8% y los vecinos en un 5%.