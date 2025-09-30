La Aemet activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Ibiza y Formentera: “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas de cauces”

La Carretera E-10 de Ibiza abnegada por las lluvias. (Ayuntamiento de Ibiza)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel roja de alerta -que implica “riesgo extremo” y “peligro extraordinario”-en las islas de Formentera y Ibiza ante una previsión de lluvias que dejarán 180 litros por metro cuadrado en doce horas. “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas de cauces”, advierte el organismo público a través de su cuenta de X. El aviso está vigente hasta las 16 horas de este martes

Los residentes en Ibiza han recibido un mensaje de ES-Alert y desde el Ayuntamiento piden a la población “que evite desplazamientos y actividad al exterior” ante el “riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales”.“No se acerque a torrentes, rieras ni zonas inundables, evite zonas bajas y sótanos. Si entra agua suba a plantas superiores”, piden.