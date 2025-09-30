España

La Aemet activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Ibiza y Formentera: “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas de cauces”

Los meteorólogos prevén la caída de 180 litros por metro cuadrado en doce horas. El aviso permanecerá activo hasta las 16 horas

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

La Carretera E-10 de Ibiza
La Carretera E-10 de Ibiza abnegada por las lluvias. (Ayuntamiento de Ibiza)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel roja de alerta -que implica “riesgo extremo” y “peligro extraordinario”-en las islas de Formentera y Ibiza ante una previsión de lluvias que dejarán 180 litros por metro cuadrado en doce horas. “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas de cauces”, advierte el organismo público a través de su cuenta de X. El aviso está vigente hasta las 16 horas de este martes

Los residentes en Ibiza han recibido un mensaje de ES-Alert y desde el Ayuntamiento piden a la población “que evite desplazamientos y actividad al exterior” ante el “riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales”.“No se acerque a torrentes, rieras ni zonas inundables, evite zonas bajas y sótanos. Si entra agua suba a plantas superiores”, piden.

