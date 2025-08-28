Un profesor de secundaria de Barcelona detenido junto a otras 15 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

Jefe de grupo de la UDEF frente al ordenador

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas –e investigan a otras 5- por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil. En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y los arrestados en Cáceres y Lugo que, debido a “la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían”, han ingresado en prisión provisional.

Desde la Policía Nacional también mencionan a otro de los detenidos en Girona, por ser el responsable de la distribución de más de 85.000 archivos y que además observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio. En su registro se localizaron unos prismáticos.

21 personas ubicadas y 16 detenidos

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes “Peer To Peer” (P2P), que permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a las personas implicadas en los hechos.

Del total de investigados, los agentes han conseguido identificar a 21 personas ubicadas en nuestro país, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

2.000 casos a la semana

En España cada semana se registran más de 2.000 casos de abuso sexual infantil en internet, lo que sitúa al país en niveles semejantes a los de México, según el informe Into the light, elaborado por el Childlight Global Child Safety Institute de la Universidad de Edimburgo en 2024. Solo en 2023, las autoridades recibieron 104.748 denuncias de archivos de pornografía infantil compartidos en la red.

El informe estima que más de 300 millones de niños en todo el mundo son víctimas de abusos sexuales en línea cada año. En España, alrededor del 18% de los menores han sufrido algún delito relacionado con la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, ya sea porque se les grabó, se compartieron sus fotos o fueron expuestos a este tipo de material. La media global es del 12%, lo que sitúa al país por encima del promedio.

*La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial. Asimismo, se recuerda la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito