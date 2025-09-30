Paquetes conficados de droga

Todo pasó el 26 de septiembre en un control rutinario de la estación de tren de Mulhouse, al viajar desde Montpellier. Lo que era una simple acción habitual descubrió una de las mayores importaciones de droga de lo que va de año. Dos hombres, primos entre sí, fueron detenidos por transportar más de 50 kilos de resina de cannabis. Los dos individuos veinteañeros descendieron del tren con normalidad cuando fueron descubiertos con una maleta sospechosa.

La policía encontró los paquetes de resina de cannabis, cuidadosamente ocultos entre la ropa. El peso total de la sustancia decomisada alcanzó los 53 kilos, lo que sugiere que los detenidos estaban involucrados en un tráfico de drogas de gran escala que se ha continuado investigando.

Operativo de la policía: un plan estructurado

Esta resina, denominada “premium”, filtrada varias veces, presenta una concentración particularmente alta de cannabinoides. Su valor de reventa se estima en casi 800.000 euros. Según el fiscal Philippe Pin: “estamos claramente ante una organización estructurada y tal cantidad de resina solo se confía a personas de confianza”. Los dos primos habían sido vigilados durante varias semanas, y su desplazamiento en el tren estaban vigilados. El control no fue nada casual, sino un plan premeditado por los agentes.

La investigación reveló frecuentes viajes de ida y vuelta a España, con billetes de tren que demostraban múltiples trayectos. Uno de los acusados ​​admitió haber aceptado el transporte a cambio de 3.000 euros, alegando dificultades económicas. Se trataba del primo más joven que no llevaba la maleta y negó tener conocimiento del envío. No obstante, los registros revelaron pruebas que respaldaban la existencia de tráfico transfronterizo regular. La policía ha reforzado su presencia en las estaciones de tren y otros puntos de entrada en la región para evitar más intentos de tráfico de drogas. Siguen investigando cuál es la red detrás de todo esto. Al final del proceso, ambos han sido condenados a tres años de condena, con prisión preventiva.

Dos años de cárcel, 6.000 euros de multa e inhabilitación para entrar en política por enviar 14 gramos de cannabis a su pareja. Sin embargo, el hombre responsable ha sido absuelto, ya que la actuación policial vulneró ciertos principios. Además, España permite 100 gramos de marihuana para consumo personal

Datos actuales del tráfico de drogas

El caso se ha sumado al aumento del tráfico de drogas entre Francia y España durante los últimos años. Según un recuento de AFP basado en cifras de las aduanas, la gendarmería y la policía, en 2023 se incautaron 400 kg de cocaína, en 2024, 495 kg, y 545 kg en los dos primeros meses de 2025.

La nueva ruta de la droga ya es muy popular entre los traficantes. Según el antiguo fiscal de Perpiñán, Jean-David Cavaillé, entre el 65% y el 68% de la droga que entra en Francia pasa por esta ruta, con predominio del cannabis. Coincidiendo así con el caso concreto de estos dos primos franceses, que importaban solamente cannabis.

policías en terminal de Retiro trenes

El Sistema de alerta temprana de la UE (SAT) para las nuevas sustancias psicoactivas identificó siete nuevas catinonas sintéticas en 2024, lo que eleva a 178 el número total de estas sustancias vigiladas en Europa. A comienzos de este año, la Agencia Europea sobre drogas también ha evaluado el riesgo de ocho precursores químicos. Lo que ha hecho que se desplieguen todos los medios posibles para frenar estos delitos, cada vez más comunes.