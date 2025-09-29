Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

Un escorpión (X)

Una clienta de un hotel de Alcorcón (Madrid) tuvo que ser atendida de urgencia el pasado viernes después de sufrir la picadura de un escorpión mientras se encontraba en el establecimiento. La Policía Municipal de la localidad ha confirmado este lunes que se trata de un incidente “poco frecuente” en entornos urbanos, y que la principal hipótesis es que el ejemplar venenoso pudiera haberse introducido previamente en el equipaje de la propia mujer.

Aunque en la Península Ibérica existen algunas especies de escorpiones, los especialistas consideran muy poco habitual su presencia en zonas urbanas o en espacios cerrados como hoteles, lo que refuerza la teoría de que el animal viajara oculto en las pertenencias de la clienta.

Traslado inmediato al hospital

El aviso se produjo a primera hora de la mañana del viernes, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada desde el hotel alertando de la picadura. Una patrulla de la Policía Municipal acudió de inmediato al lugar y, al constatar la situación, decidió trasladar a la afectada al Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Según fuentes del cuerpo policial, la rapidez de la intervención fue clave para garantizar que la paciente recibiera la atención adecuada. Una vez en el hospital, el equipo médico evaluó el estado de la mujer y prescribió un tratamiento específico destinado a reducir el dolor y la inflamación provocados por la picadura. Los facultativos confirmaron que la evolución era favorable y, tras comprobar que no existían complicaciones, la paciente fue dada de alta en la misma mañana.

Síntomas y riesgos de las picaduras de escorpión

La picadura de un escorpión puede generar un cuadro sintomático muy variable, que depende tanto de la especie del animal como de la sensibilidad de la persona afectada. Entre las reacciones más frecuentes se encuentran un dolor agudo e inmediato en la zona afectada, hinchazón localizada, fiebre y, en algunos casos, vómitos o sudoración excesiva.

En situaciones más graves, especialmente si la víctima presenta alergias o si el veneno pertenece a especies con mayor toxicidad, pueden aparecer dificultades respiratorias y alteraciones en el ritmo cardíaco, lo que requiere un control médico estrecho. Aun así, los especialistas recuerdan que la gran mayoría de escorpiones presentes en Europa no resultan mortales, aunque siempre es recomendable recibir asistencia sanitaria inmediata tras cualquier picadura.

La rareza del hallazgo en un entorno urbano

El episodio ha despertado la atención tanto de los vecinos de Alcorcón como de los expertos en fauna urbana, ya que no es común que se registren incidentes de este tipo en hoteles o espacios similares. Aunque el escorpión es un animal presente en algunas regiones de la Península, su hábitat natural suele estar asociado a áreas rurales, montañosas o zonas áridas, muy alejadas del contexto en el que se produjo la picadura.

La Policía Municipal ha insistido en que, por el momento, no existen indicios que hagan pensar en la presencia estable de estos ejemplares en la ciudad, y ha subrayado que el hallazgo refuerza la hipótesis de un transporte accidental del animal.