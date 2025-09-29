España

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

La víctima recibió atención médica inmediata y fue dada de alta tras controlar la inflamación y el dolor provocados por la picadura

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Un escorpión (X)
Un escorpión (X)

Una clienta de un hotel de Alcorcón (Madrid) tuvo que ser atendida de urgencia el pasado viernes después de sufrir la picadura de un escorpión mientras se encontraba en el establecimiento. La Policía Municipal de la localidad ha confirmado este lunes que se trata de un incidente “poco frecuente” en entornos urbanos, y que la principal hipótesis es que el ejemplar venenoso pudiera haberse introducido previamente en el equipaje de la propia mujer.

Aunque en la Península Ibérica existen algunas especies de escorpiones, los especialistas consideran muy poco habitual su presencia en zonas urbanas o en espacios cerrados como hoteles, lo que refuerza la teoría de que el animal viajara oculto en las pertenencias de la clienta.

Traslado inmediato al hospital

El aviso se produjo a primera hora de la mañana del viernes, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada desde el hotel alertando de la picadura. Una patrulla de la Policía Municipal acudió de inmediato al lugar y, al constatar la situación, decidió trasladar a la afectada al Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Según fuentes del cuerpo policial, la rapidez de la intervención fue clave para garantizar que la paciente recibiera la atención adecuada. Una vez en el hospital, el equipo médico evaluó el estado de la mujer y prescribió un tratamiento específico destinado a reducir el dolor y la inflamación provocados por la picadura. Los facultativos confirmaron que la evolución era favorable y, tras comprobar que no existían complicaciones, la paciente fue dada de alta en la misma mañana.

Un escorpión africano de cola
Un escorpión africano de cola gruesa (Pexels)

Síntomas y riesgos de las picaduras de escorpión

La picadura de un escorpión puede generar un cuadro sintomático muy variable, que depende tanto de la especie del animal como de la sensibilidad de la persona afectada. Entre las reacciones más frecuentes se encuentran un dolor agudo e inmediato en la zona afectada, hinchazón localizada, fiebre y, en algunos casos, vómitos o sudoración excesiva.

En situaciones más graves, especialmente si la víctima presenta alergias o si el veneno pertenece a especies con mayor toxicidad, pueden aparecer dificultades respiratorias y alteraciones en el ritmo cardíaco, lo que requiere un control médico estrecho. Aun así, los especialistas recuerdan que la gran mayoría de escorpiones presentes en Europa no resultan mortales, aunque siempre es recomendable recibir asistencia sanitaria inmediata tras cualquier picadura.

La rareza del hallazgo en un entorno urbano

El episodio ha despertado la atención tanto de los vecinos de Alcorcón como de los expertos en fauna urbana, ya que no es común que se registren incidentes de este tipo en hoteles o espacios similares. Aunque el escorpión es un animal presente en algunas regiones de la Península, su hábitat natural suele estar asociado a áreas rurales, montañosas o zonas áridas, muy alejadas del contexto en el que se produjo la picadura.

El video generó conmoción en las redes sociales. (TikTok: @jessica_.h3)

La Policía Municipal ha insistido en que, por el momento, no existen indicios que hagan pensar en la presencia estable de estos ejemplares en la ciudad, y ha subrayado que el hallazgo refuerza la hipótesis de un transporte accidental del animal.

Temas Relacionados

EscorpiónEscorpionesMadridComunidad de MadridInvertebradosVenenoSucesosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ni agua ni vinagre: esta es la forma de limpiar la carne

Evita estos errores para tener una cocina segura y libre de bacterias

Ni agua ni vinagre: esta

El carbohidrato que es tan fácil de cocinar como la pasta y mucho más saludable

El trigo sarraceno coge terreno en el supermercado y demuestra una mejor base alimentaria

El carbohidrato que es tan

El caballo Lusitano: una de las razas más antiguas de la Península Ibérica

Con un tronco fuerte, grupa redondeada y extremidades ágiles, esta raza combina resistencia, inteligencia y temperamento dócil

El caballo Lusitano: una de

Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

En la actualidad, uno de cada diez asalariados compagina varios empleos, a pesar de las consecuencias negativas que esta práctica tiene para la salud

Supervivencia económica: más de la

Kronjop sitúa la inteligencia artificial en el centro del control horario empresarial

Porsche aplicó IA en el desarrollo del Cayenne eléctrico y redujo la necesidad de 120 “mulas” de prueba

Kronjop sitúa la inteligencia artificial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Un coche sin ITV está

¿Un coche sin ITV está cubierto por el seguro? Una experta responde

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

Sumar se convierte en el principal aliado de la Guardia Civil para conseguir que se no se les siga juzgando bajo el Código Penal Militar en tiempos de paz

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

La Justicia andaluza revoca la decisión de un juzgado de instancia y avala el desahucio de una vivienda social en la que viven tres menores

ECONOMÍA

Supervivencia económica: más de la

Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Los celiacos de Andalucía podrán deducirse 100 euros en la próxima Renta: cubrirá una décima parte del sobrecoste de la cesta de la compra

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

La alerta roja por lluvias

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes

Muere el portero de 19 años del Colindres, Raúl Ramírez, tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”