España

Un enfermero aclara si se puede meter la comida recién hecha en la nevera: “Hazlo siempre en un táper de cristal”

Las guías actuales aconsejan guardar los alimentos en la nevera lo antes posible tras su preparación, utilizando envases adecuados, para evitar la proliferación de bacterias y la migración de compuestos químicos desde los materiales de almacenamiento

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
El enfermero Jorge Ángel en
El enfermero Jorge Ángel en el video. (TikTok/@enfermerojorgeangel)

El frío es uno de los mejores sistemas de conservación de los alimentos, tanto crudos como cocinados, pero no todos aguantan fresco el mismo tiempo. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, la recomendación para pasta y arroz es de no guardarlos más de 24 horas en la nevera. Ese mismo tiempo dura un pescado cocinado. Las legumbres, por ejemplo, duran 48 horas en la nevera, mientras que la verdura y la carne cocinadas pueden durar tres o cuatro días. Pero, ¿cuándo se deben meter en la nevera después de pasar por la olla o la sartén? Según el enfermero, Jorge Ángel, conocido en sus redes sociales (@enfermerojorgeangel) por divulgar sobre salud, justo después de su preparación.

“Siempre se ha dicho que al acabar de cocinar, si la comida la vais a meter en un táper, pues que se espere un tiempo fuera, incluso se decía de dos horas, pues para que se enfríe antes de meterla en la nevera. Pues bien, las últimas guías dicen que no, que cuanto antes se meta mejor porque así evitamos lo que queremos, que son las contaminaciones cruzadas”, explica el enfermero que añade que “porque pasen cinco o diez minutos, no va a pasar nada, pero cuanto antes se guarde, mejor” También recomienda optar por tápers de cristal para evitar microplásticos y químicos.

Envases de plástico vs cristal

En un video anterior, el enfermero explica que durante este proceso se liberan compuestos químicos, como por ejemplo los bifenoles. “Aunque pongan que aquí son aptos, no te están diciendo que no puedan liberar estos compuestos. De hecho, mirad los feos que se quedan”, añade. También explica que “estos compuestos a la larga son cancerígenos, crean problemas hormonales, problemas en el sistema inmunitario”. Esto se debe a la disrupción endocrina, es decir, la interferencia de sustancias químicas presentes en el entorno, alimentos, envases y productos manufacturados, que pueden imitar, bloquear o alterar las funciones de hormonas naturales.

Las botellas de plástico vuelven a cambiar en 2025: después del tapón que no se quita, habrá otra novedad.

La disrupción endocrina, el poso de los microplásticos

Durante la celebración del 31º congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) el pasado verano, el doctor Jonatan Alonso Mortez, miembro de los Grupos de Trabajo de Endocrinología y Nutrición, Estilo de Vida y Salud Pública de SEMG, advertía de que “cuando pensamos en salud pública, pensamos en nutrición, en vacunas, en ejercicio físico… pero no solemos pensar en el envase. Y, sin embargo, el envase es una parte silenciosa, pero constante de nuestra relación con los alimentos y fármacos”.

Durante el congreso se expuso cómo ciertos materiales de envasado pueden liberar compuestos que alteran el sistema hormonal humano. Estos disruptores endocrinos causan un fenómeno por el cual sustancias químicas externas alteran el equilibrio hormonal del organismo. Están presentes en muchos objetos de uso cotidiano y se han vinculado con alteraciones metabólicas, reproductivas e incluso ciertos tipos de cáncer, según Marciel Maffini, científica experta internacional en seguridad química y salud ambiental, especializada en cáncer y disrupción endocrina, que explicó durante su ponencia que su efecto puede ser especialmente nocivo en etapas críticas como el embarazo, la infancia o la pubertad.

Temas Relacionados

Disruptores endocrinosAlimentaciónNutriciónNutrición EspañaPlásticoEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”

El piloto catalán se ha proclamado campeón del mundo por novena vez y su progenitora lo ha celebrado en una entrevista de radio

Roser Alentà, madre de Marc

Un directivo es pillado teletrabajando desde el extranjero y la empresa lo despide: indemnización de 70.000 euros

El gerentes de ventas contrajo covid durante unas vacaciones a Egipto y no pudo volver a Reino Unido

Un directivo es pillado teletrabajando

Laura Padilla, interiorista: “Los muebles blancos no tienen ningún tipo de gracia ni estilo”

Una interiorista experta informa sobre los errores de decoración que la mayoría de personas cometen y ofrece soluciones para lograr una estética llena de personalidad

Laura Padilla, interiorista: “Los muebles

La Justicia andaluza revoca la decisión de un juzgado de instancia y avala el desahucio de una vivienda social en la que viven tres menores

El TSJ de Andalucía ha habilitado al IMV a solicitar el auxilio de las fuerzas del orden público para llevar a cabo el lanzamiento, “atendiendo al principio de proporcionalidad”

La Justicia andaluza revoca la

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 29 de septiembre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia andaluza revoca la

La Justicia andaluza revoca la decisión de un juzgado de instancia y avala el desahucio de una vivienda social en la que viven tres menores

Un hombre recibe el complemento de brecha de género en la pensión de jubilación pero le niegan una indemnización por discriminación

Unos ladrones roban el reloj de un turista alemán en la playa: vale 70.000 euros

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

Acusan a los dos representantes de una asociación cannábica de Las Palmas de utilizarla como fachada para el cultivo y distribución de drogas

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 29 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 29 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 29 de septiembre

Seguridad Social y sindicatos se acercan a un acuerdo tras meses de negociaciones sobre las cuotas de autónomos y el cese de actividad

De inquilinos a propietarios: los jóvenes cambian su comportamiento ante la vivienda y ahora prefieren comprar a alquilar

DEPORTES

Roser Alentà, madre de Marc

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso