Tamara, hermana de Michu, reacciona a la apertura del testamento: “Nosotras no sabíamos nada”

Han pasado apenas unas semanas desde la inesperada muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega, y poco a poco van saliendo a la luz detalles sobre cómo dejó organizado su legado. La joven, que falleció el pasado 7 de julio de 2025 a causa de una enfermedad congénita del corazón, había tomado hace años la determinación de dejar por escrito sus últimas voluntades. Un testamento que, como suele ocurrir en estos casos, ha generado sorpresa, dudas y también cierta tensión entre sus familiares más cercanos.

En ese documento legal, redactado cuando tenía 27 años y aún no había dado a luz a su hija Rocío, la gaditana habría dejado claro quién quería que heredara algunos de sus bienes materiales. Se trataría de su madre, Inma, quien aparece como beneficiaria de la vivienda, un coche y una moto. Además, habría incluido deseos no vinculantes relacionados con el futuro de su hija Rocío, que legalmente tiene derecho a la legítima como heredera forzosa.

La noticia saltaba el 26 de agosto en Tardear, el programa en el que el paparazzi Tino Torrubiano daba a conocer la existencia del testamento y el nombre de la heredera principal. Fue entonces cuando la hermana de Michu, Tamara, no pudo ocultar su sorpresa. “Nosotros nos enteramos ayer, nosotras no sabíamos nada. Mi madre no lo sabía porque me lo hubiese dicho”, aseguró en directo, enfrentando su versión a lo que ya circulaba en los medios.

Al día siguiente, todavía algo aturdida, Tamara volvió a dar su opinión. Reconocía que le sorprendía que su madre apareciera como heredera por delante de su sobrina. “Creía que se lo iba a quedar Rocío, pero tampoco me extraña del todo que se lo diese a mi madre”, confesaba. A las cámaras dejó claro que algo que le sorprendió es que su nombre no estuviera, si bien le restó importancia al decir que “a ver, que da igual, de todas maneras si es a mi madre es como si fuese a mi porque yo estoy en la casa”.

Además, no descartaba que pudiera haber errores o malentendidos, ya que, en sus palabras, la familia se enteró del contenido “por Telecinco”. “Para ella no es seguro cien por cien. Ahora tendré que hablar con mi madre para ayudarla, mirar las cosas”, añadía, dejando claro que aún quedaban pasos legales por dar.

Horas antes de esas declaraciones, Inma, la madre de Michu, también rompía su silencio en Vamos a ver verano. Su reacción fue parecida a la de su hija: incredulidad. “Regular, no estoy bien. Yo qué sé, eso dicen la verdad. No he visto testamento ninguno. Yo sé que eso se hizo ya hace muchísimos años. Con 27 años lo hizo, antes de dar a luz. Lo que había ahí lo sabía, pero que me haya puesto a mí, eso no”, explicaba por teléfono, con la voz entrecortada.

Aun así, Inma admitía que, en caso de ser cierto, tampoco le sorprendería. La relación madre-hija siempre había sido muy estrecha. “En caso de que fuera verdad, no me sorprende. Michu era ‘mi madre, mi madre, mi madre’, yo era su todo”, recordaba emocionada. Y adelantaba que, de confirmarse su papel como heredera, ya tenía clara su decisión: “Si fuera para mí, yo se lo pondría a Rocío porque es la que necesitará un techo el día de mañana”.

Y sobre que en el testamento no aparezca mencionada Tamara, Inma lo justificaba con naturalidad: “Bueno, no me sorprende nada porque Tamara es muy independiente, trabajadora, se busca la vida y no le hace falta”.

Mientras tanto, la hija de Michu prepara un cambio importante en su vida. Según confirmó Mari Carmen Ortega, hermana de Ortega Cano, Rocío se va a instalar en Madrid junto a la familia paterna: su abuelo, su tía Gloria Camila y, por supuesto, su padre, José Fernando Ortega. Durante el verano ya ha compartido tiempo con ellos en varias ocasiones.

La relación entre las dos familias, sin embargo, no pasa por su mejor momento. Las tensiones y los reproches han sido constantes este verano. A principios de agosto, Tamara lanzaba un dardo a la familia paterna: “Ella no sabe nada, es una manera de ver cómo lo puede parar. Lo que se ha dicho todo el mundo lo ha respetado menos ella. La he escuchado decir algunas cositas y lo voy a dejar así”. Y advertía con cierta firmeza: “Ella es la que tiene que cuidar lo que habla. Yo todavía estoy a tiempo”, dejando caer que no descarta acudir a la justicia si fuera necesario.