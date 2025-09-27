Un chico de 17 años muere mientras participaba en un desafío de TikTok: salió disparado desde su vehículo y chocó con otro

Las autoridades advierten que semejantes intentos ya han llevado a dos accidentes trágicos y piden no dejarse llevar por las tendencias. (Connel Funeral Home)

Un adolescente de Pensilvania ha sufrido un accidente con fin trágico: falleció en un reto viral inspirado en TikTok que salió mal después de ser arrojado desde un vehículo improvisado atado a un automóvil.

David Nagy, de 17 años, participaba en un peligroso desafío conocido como ‘surf de mesa’ cuando ocurrió una tragedia el 1 de junio en el estacionamiento de la Freedom High School de Belén. Según la policía, su amigo, de 17 años, ató una mesa plegable boca abajo a la parte trasera de su coche y condujo imprudentemente por el estacionamiento mientras Nagy se aferraba a ella.

Sin embargo, el vehículo arrojó a Nagy contra un coche estacionado con tanta fuerza que el adolescente sufrió heridas fatales en la cabeza.

Las reacciones

El fiscal de distrito del condado de Northampton, Stephen Baratta, dijo en un comunicado: “El conductor manejó su vehículo de manera imprudente a una velocidad significativa, de modo que arrojó al pasajero sentado en la mesa contra otro vehículo estacionado, lo que resultó en su muerte”.

FOX 29 Filadelfia informó que Nagy murió en el acto. Su amigo, cuyo nombre no ha sido revelado, se enfrenta a cargos de homicidio involuntario.

Baratta calificó el caso como especialmente desgarrador: “Las familias tenían una estrecha relación y confianza con estos amigos cercanos; quiero decir, los conocían muy bien. Eso es lo que resulta tan desgarrador en este caso”.

Este no es el primer caso de ‘surf’

Tan solo unos meses antes de la muerte de Nagy, otro acto supuestamente ‘de surf’ en el mismo condado de Pensilvania dejó a una joven luchando por su vida.

Eniya Serina Alvarado, de 19 años, conducía su automóvil por un estacionamiento Park and Ride cerca de William Penn Highway mientras su amiga de 20 años intentaba surfear en el maletero.

La mujer se cayó y sufrió “lesiones catastróficas en la cabeza que serán de naturaleza permanente”, según la oficina de Baratta.

Alvarado ha sido acusada de agresión agravada, agresión agravada por vehículo, conducción descuidada y personas ahorcadas en un vehículo.

Baratta enfatizó que ninguno de los conductores adolescentes tenía la intención de lastimar a sus amigos: “No planeaban herir a su víctima. Sin embargo, en ambos incidentes, la acción de estos conductores fue tan negligente e imprudente que constituyó un estado mental criminal y culpable”.

Dijo que ambas familias querían que estos casos sirvieran de advertencia: “Estas familias buscan rendición de cuentas y esperan que estos cargos resulten en disuasión para otros jóvenes que puedan sentirse atraídos por la emoción de imitar desafíos peligrosos en las redes sociales que tienen el potencial de herir a otros”.

Dado que son primerizos, no se espera que ninguno de los conductores vaya a prisión si aceptan acuerdos con la fiscalía. En cambio, según Baratta, podrían ser elegibles posteriormente para que se eliminen sus cargos.

“Les prometí a estas familias que, a cambio de que estos conductores admitieran que participaron en este comportamiento criminalmente imprudente, habrá rendición de cuentas pública y que, después de completar con éxito un período de supervisión, estos acusados ​​tendrán la oportunidad de solicitar que se eliminen sus cargos criminales”, dijo a los periodistas.

El papel de TikTok e Instagram

Baratta ha mencionado a TikTok e Instagram, criticando su papel en la propagación de la peligrosa moda.

Según un portavoz de TikTok: “Los videos que involucran navegación en mesas y autos violan las pautas comunitarias de la compañía y el 99,8% de ellos se eliminan de manera proactiva, y el 92,4% de los videos eliminados por violar las reglas de la aplicación se eliminan antes de que alguien los vea”.

La compañía añadió que redirige las búsquedas de ‘table surfing’ a una página de recursos en línea que advierte sobre los peligros.

Pero Baratta advirtió que los riesgos siguen siendo altos: “Es importante que el público comprenda que estos desafíos pueden tener graves consecuencias en el mundo real, creando un riesgo significativo para los participantes y, a veces, también para los transeúntes”.