La demencia tiene nombre femenino: ¿por qué el Alzheimer es más común en las mujeres?

El Alzheimer tiene nombre de mujer, aunque fuera un psiquiatra alemán quien diagnosticara esta enfermedad por primera vez. Las mujeres son responsables del 70 % de las horas de cuidados que reciben las personas que sufren demencia, al mismo tiempo que quienes más la sufren. Según la Alzheimer’s Association, dos de cada tres pacientes de Alzheimer son mujeres.

Esta desproporcionada prevalencia ha sido objeto de estudio en los últimos años sin llegar a una única respuesta clara. Tradicionalmente se pensaba que era su mayor esperanza de vida la responsable de esta incidencia, una especie de precio a pagar por vivir más años. Sin embargo, las investigaciones más recientes apuntan a una combinación de factores biológicos, genéticos y socioculturales.

Una revisión recién publicada en la prestigiosa revista JAMA muestra que las mujeres tienden a ser diagnosticadas en etapas más avanzadas, posiblemente porque rinden mejor en pruebas de memoria en fases iniciales, lo que puede retrasar la detección clínica. Al mismo tiempo, los hombres reciben más servicios de cuidados intensivos y hospitalizaciones tras el diagnóstico.

Las diferencias biológicas entre sexos también influyen en la progresión y manifestación del Alzheimer. Aunque hombres y mujeres presentan niveles similares de placas de amiloide β, la acumulación de tau (ovillos neurofibrilares) progresa más rápido en mujeres con altos niveles de amiloide. Así, el deterioro cognitivo asociado a esta patología se agrava más en ellas.

La menopausia y el Alzheimer

Para entender la mayor prevalencia de la enfermedad en las mujeres, los investigadores han puesto el foco en la menopausia, momento en el que la producción de estrógenos cae drásticamente. Esta disminución abrupta de estradiol puede aumentar la vulnerabilidad cerebral, ya que esta hormona protege contra la inflamación y favorece la neurogénesis.

Según recoge el artículo, algunos estudios observacionales han sugerido que una menopausia más temprana se asocia con un peor desempeño cognitivo, y que la terapia hormonal basada en estradiol podría mejorar ciertas funciones de la memoria, aunque no se ha podido establecer aún una causalidad.

Unos factores de riesgo del Alzheimer modificables

La Fundación Pasqual Maragall calcula que casi uno de cada tres casos de Alzheimer podrían prevenirse adoptando unos hábitos de vida saludables, como una dieta sana, ejercicio físico regular, estimulación cognitiva y relaciones sociales.

Las mujeres presentan mayor prevalencia de factores como depresión, inactividad física, diabetes, aislamiento social, trastornos del sueño, baja escolaridad y deterioro visual; mientras, los hombres tienen tasas más altas de abuso de alcohol y pérdida auditiva.

El impacto de los factores de riesgo sobre la cognición varía: fumar afecta más a los hombres, mientras que la diabetes, la hipertensión, la pérdida auditiva, los problemas visuales y el mal sueño afectan más a las mujeres.

Los expertos coinciden en la necesidad de profundizar en la investigación de las diferencias biológicas y sociales entre mujeres y hombres con el objetivo de comprender mejor cómo estos factores influyen en el desarrollo y la evolución del Alzheimer. Analizar aspectos como la genética, las hormonas, el entorno social y las experiencias de vida específicas de cada género permitiría identificar factores de riesgo diferenciados y adaptar las intervenciones médicas y preventivas.