España

La demencia tiene nombre femenino: ¿por qué el Alzheimer es más común en las mujeres?

La caída abrupta durante la menopausia del estradiol, un estrógeno que protege contra la inflamación, podría ser una de las razones de esta incidencia desproporcionada

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Una mujer paciente de Alzheimer
Una mujer paciente de Alzheimer mirando por la ventana (AdobeStock)

El Alzheimer tiene nombre de mujer, aunque fuera un psiquiatra alemán quien diagnosticara esta enfermedad por primera vez. Las mujeres son responsables del 70 % de las horas de cuidados que reciben las personas que sufren demencia, al mismo tiempo que quienes más la sufren. Según la Alzheimer’s Association, dos de cada tres pacientes de Alzheimer son mujeres.

Esta desproporcionada prevalencia ha sido objeto de estudio en los últimos años sin llegar a una única respuesta clara. Tradicionalmente se pensaba que era su mayor esperanza de vida la responsable de esta incidencia, una especie de precio a pagar por vivir más años. Sin embargo, las investigaciones más recientes apuntan a una combinación de factores biológicos, genéticos y socioculturales.

Una revisión recién publicada en la prestigiosa revista JAMA muestra que las mujeres tienden a ser diagnosticadas en etapas más avanzadas, posiblemente porque rinden mejor en pruebas de memoria en fases iniciales, lo que puede retrasar la detección clínica. Al mismo tiempo, los hombres reciben más servicios de cuidados intensivos y hospitalizaciones tras el diagnóstico.

Las diferencias biológicas entre sexos también influyen en la progresión y manifestación del Alzheimer. Aunque hombres y mujeres presentan niveles similares de placas de amiloide β, la acumulación de tau (ovillos neurofibrilares) progresa más rápido en mujeres con altos niveles de amiloide. Así, el deterioro cognitivo asociado a esta patología se agrava más en ellas.

La menopausia y el Alzheimer

Para entender la mayor prevalencia de la enfermedad en las mujeres, los investigadores han puesto el foco en la menopausia, momento en el que la producción de estrógenos cae drásticamente. Esta disminución abrupta de estradiol puede aumentar la vulnerabilidad cerebral, ya que esta hormona protege contra la inflamación y favorece la neurogénesis.

Según recoge el artículo, algunos estudios observacionales han sugerido que una menopausia más temprana se asocia con un peor desempeño cognitivo, y que la terapia hormonal basada en estradiol podría mejorar ciertas funciones de la memoria, aunque no se ha podido establecer aún una causalidad.

Unos factores de riesgo del Alzheimer modificables

La Fundación Pasqual Maragall calcula que casi uno de cada tres casos de Alzheimer podrían prevenirse adoptando unos hábitos de vida saludables, como una dieta sana, ejercicio físico regular, estimulación cognitiva y relaciones sociales.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Las mujeres presentan mayor prevalencia de factores como depresión, inactividad física, diabetes, aislamiento social, trastornos del sueño, baja escolaridad y deterioro visual; mientras, los hombres tienen tasas más altas de abuso de alcohol y pérdida auditiva.

El impacto de los factores de riesgo sobre la cognición varía: fumar afecta más a los hombres, mientras que la diabetes, la hipertensión, la pérdida auditiva, los problemas visuales y el mal sueño afectan más a las mujeres.

Los expertos coinciden en la necesidad de profundizar en la investigación de las diferencias biológicas y sociales entre mujeres y hombres con el objetivo de comprender mejor cómo estos factores influyen en el desarrollo y la evolución del Alzheimer. Analizar aspectos como la genética, las hormonas, el entorno social y las experiencias de vida específicas de cada género permitiría identificar factores de riesgo diferenciados y adaptar las intervenciones médicas y preventivas.

Temas Relacionados

AlzheimerDemenciaMemoriaMujeresEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los compañeros de RTVE de María Eugenia se movilizan para ayudarla tras perder a su marido y su casa en la explosión de Vallecas

La campaña de recaudación que han puesto en marcha a través de GoFundMe ya ha conseguido el 98 % del objetivo marcado

Los compañeros de RTVE de

La peculiar historia de Newton, el búho que convirtió una bolsa de supermercado en el nido perfecto

Incapaz de volver a la naturaleza, se ha convertido en mentor de otras aves en rehabilitación, eligiendo un objeto cotidiano como su lugar favorito

La peculiar historia de Newton,

Una pareja es condenada por privar a su hijo de cuidados y alimentos básicos: tiene 8 años y pesa 14 kilos

El menor presenta una afección neuromuscular, retraso psicomotor y dificultades de aprendizaje

Una pareja es condenada por

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

El Gobierno de EEUU ha difundido la imagen cuatro días después de producirse

La imagen del rey Felipe

Una mujer se jubila y asegura que a los 70 años es cuando mejor se siente: “Más en forma y más feliz que nunca”

Emmie Sanh cuenta su historia a través de un blog en ‘The Telegraph’, en el que comparte todo su recorrido hasta darse cuenta de que nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidarse

Una mujer se jubila y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La imagen del rey Felipe

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Más de 600 militares españoles, en alerta por el aumento de la tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

El puerto valenciano era un coladero de droga controlado por el ‘Cártel de los Balcanes’: la mayor operación europea deja 81 detenidos, entre ellos estibadores ‘araña’

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 septiembre

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 27 septiembre

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Hamilton se salta las pruebas

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón y ahora está en coma”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”